Владикавказ - это город, где пересекаются культуры и эпохи.
Здесь можно увидеть уникальные архитектурные памятники, такие как особняки проспекта Мира и старинные церкви.
Гости узнают о жизни и творчестве знаменитых поэтов и писателей, посетят музеи и насладятся атмосферой старого города. Эта экскурсия - возможность прикоснуться к истории и почувствовать дух времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📚 Истории великих людей
- 🎨 Посещение музеев
- ⛪ Разнообразие религиозных объектов
- 🗿 Памятники известным личностям
Что можно увидеть
- Площадь Штыба
- Осетинская церковь
- Дом Вахтангова
- Армянская церковь
- Особняки проспекта Мира
- Национальный музей
- Художественный музей
- Кинотеатр «Патэ»
- Старый театр
- Памятники Вахтангову
- Памятники Булгакову
- Памятники Гадиеву
- Лютеранская кирха
Описание экскурсии
Вы увидите:
Вы узнаете:
- где начинался город и какие народы его населяли
- почему архитектор Шмидт переехал из Петербурга на Кавказ
- чем отличился генерал Лорис-Меликов
- как выглядели старые гостиницы и кто в них останавливался
- где жил Булгаков и что вдохновляло поэта Сека Гадиева
- о приезде Пушкина и кавказских годах Лермонтова
- и о музе поэта — возлюбленной Коста Хетагурова
Организационные детали
Проспект Мира — проезжая часть: тут ездит трамвай, запущенный в 1904 году, по перпендикулярным улицам снуют машины и самокаты. Так что будьте осторожны, рассматривая великолепные особняки.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 11:15, 13:15 и 18:30, в пятницу в 09:00, 12:00, 13:15 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 85 туристов
Я живу во Владикавказе и работаю в школе. Увлеклась экскурсиями, так как люблю свой город. Мне нравится узнавать легенды, связанные с Владикавказом, и делиться ими с гостями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
3 ноя 2025
Зарина провела интересную обзорную экскурсию Не смотря на личный форс-мажор.
С
Светлана
18 окт 2025
Спасибо Зарине за проведенную экскурсию. Это было познавательно, легко, непринуждённо, душевно! Проспект Мира с Зариной стал для нас приятным открытием Владикавказа!
Е
Елена
3 окт 2025
Все очень понравилось! Спасибо!
Михаил
30 сен 2025
Я попал не совсем на эту экскурсию, но мне пошли на встречу в некоторых моментах и гидом была Зарина, поэтому отзыв больше о ее работе, чем о самом маршруте. Мне очень понравился ее рассказ, все было понятно, интересно, сопровождалось дополнительными материалами. Одним словом - чувствовался профессионализм! Было приятно провести несколько часов, гуляя по разным городским достопримечательностям. Так что рекомендую)
Р
Руслан
28 сен 2025
Зарина поздравляем Вас со Всемирным днём туризма! Желаем, чтобы каждый новый проект открывал горизонты не только на карте, но и в профессии. Спасибо за подробный и красивый рассказ о Вашей Родине и внимание к нам.
Л
Лариса
9 сен 2025
Отличная экскурсия: интересно, познавательно, красиво! Неспешная приятная прогулка и рассказ Зарины прекрасно дополняют атмосферу и колорит Владикавказа. Я первый раз здесь, и мне очень захотелось вернуться… Спасибо большое Зарине, очень рекомендую экскурсию).
А
Алан
29 авг 2025
Экскурсию Зарина провела изобретательно, красноречиво. Был заметени высокий уровень эрудиции,понимания в области истории, литературы, искусства республики. Рекоменду.
Валерия
28 авг 2025
Экскурсия с акцентом на историю и архитектуру Владикавказа. Есть возможность задать Зарине любые вопросы о городе и культуре.
Входит в следующие категории Владикавказа
