Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 11:15, 13:15 и 18:30, в пятницу в 09:00, 12:00, 13:15 и 18:30

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала