К снежным вершинам и древним башням Осетии

5
1 отзыв
В этой экскурсии собрано в одно сразу и высокие горы, красочные ущелья, ледники, водопады, древнее село, знаковые места поклонения осетин, целебные минеральные источники!
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии
К снежным вершинам и древним башням Осетии

Что вы увидите 🤩

  • Алагирское, Цейское и Мамисонское ущелья
  • Наскальный монумент Уастырджи
  • Сказский ледник
  • село Тиб
  • Зарамагское водохранилище
  • Древнее село Лисри
Цейское ущелье и Сказский ледник
Мы увидим один из самых больших конных памятников в мире — наскальный монумент Уастырджи. Я вам расскажу значимость Уастырджи для осетин. Затем мы заедем в Цейское ущелье, где я вам поведаю почему это ущелье очень важно для местных.
Затем мы отправимся к Сказскому леднику, поистине впечатляющему своими размерами. Прямо над Цейским ущельем мы сможем подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Вы увидите ледник, больше напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород.
Мамисонское ущелье и термальный источник Бирагзанг
Далее мы развернёмся обратно и поедем в Мамисонское ущелье. По дороге сможем сделать фото на фоне бирюзовой глади Зарамагского водохранилища. Далее вы увидите село Тиб, бывшее в недалеком прошлом крупной здравницей. Там вы сможете набрать целебной воды.
Затем мы поедем к древнему селу Лисри. Там мы встретим артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. На обратном пути сможем заехать на термальный источник Бирагзанг, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после нелёгкого дня.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
🏁 Место завершения: Привозим вас к месту проживания во Владикавказе
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
  • Перекус и чай
  • Качественные фотографии с квадрокоптера.
 Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно с 09:00 до 10.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Валерий Д.
Валерий Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🍀ПриродаГоры🏡Выездные📜История и культура

Валерий Д. проводит ещё 5 экскурсий

Жемчужина Северной Осетии — Восточная Дигория
Цена за всё – до 4 чел.
12 000
за 1-4 чел.
10ч
Жемчужина Северной Осетии — Восточная Дигория
1 отзыв
В обговоренный день с 9.00
Всё великолепие Северной Осетии за один день!
Цена за всё – до 4 чел.
6 500
за 1-4 чел.
Всё великолепие Северной Осетии за один день!
3 отзыва
Ежедневно с 9:30
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
Цена за всё – до 3 чел.
12 500
за 1-3 чел.
14ч
По самой красивой дороге Кавказа в волшебное урочище Джилы-Су
Путешествие на Сулакский каньон
Цена за всё – до 3 чел.
15 000
за 1-3 чел.
14ч
Путешествие на Сулакский каньон
3 отзыва
По договоренности
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Цена за всё – до 3 чел.
15 500
за 1-3 чел.
14ч
Из Владикавказа на плато Бермамыт
Ежедневно с 7:00

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Цена за всё – до 3 чел.
7000
6 300
за 1-3 чел.
4ч 30м
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
2 отзыва
Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день
Древняя и загадочная Северная Осетия
Цена за всё – до 4 чел.
7 800
за 1-4 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
8 отзывов
Посетить самые интересные места региона и насладиться его потрясающей природой
Все краски Северной Осетии
Цена за всё – до 6 чел.
8 500
за 1-6 чел.
7ч 30м
Все краски Северной Осетии
6 отзывов
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
1 850
за 1 чел.
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
18 отзывов
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
в субботу в 08:30
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Цена за всё – до 3 чел.
7 800
за 1-3 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия!
12 отзывов
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
Цена за всё – до 3 чел.
8 500
за 1-3 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию!
5 отзывов
Посетить главные достопримечательности фантастически красивого региона и узнать о местной жизни
Северная Осетия по максимуму
Цена за всё – до 4 чел.
7700
6 930
за 1-4 чел.
Северная Осетия по максимуму
8 отзывов
Посетить самые интересные и живописные места горного края на авто-пешеходной экскурсии
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Цена за всё – до 4 чел.
8 999
за 1-4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
6 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии
Цена за всё – до 3 чел.
5 500
за 1-3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
5 отзывов
Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
2 300
за 1 чел.
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
41 отзыв
Каждый день в 9 утра
Древняя земля Осетии: история в веках!
1 850
за 1 чел.
Древняя земля Осетии: история в веках!
5 отзывов
Экскурсия проводится еженедельно, по субботам в 08:30
Поездка из Владикавказа — в горы Осетии!
Цена за всё – до 4 чел.
8 000
за 1-4 чел.
7ч 30м
Поездка из Владикавказа — в горы Осетии!
72 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
🇷🇺