Цейское ущелье и Сказский ледник

Мы увидим один из самых больших конных памятников в мире — наскальный монумент Уастырджи. Я вам расскажу значимость Уастырджи для осетин. Затем мы заедем в Цейское ущелье, где я вам поведаю почему это ущелье очень важно для местных.

Затем мы отправимся к Сказскому леднику, поистине впечатляющему своими размерами. Прямо над Цейским ущельем мы сможем подняться по канатной дороге на высоту 2500 метров. Вы увидите ледник, больше напоминающий снежную массу, перемешанную с обломками скал и горных пород.

Мамисонское ущелье и термальный источник Бирагзанг

Далее мы развернёмся обратно и поедем в Мамисонское ущелье. По дороге сможем сделать фото на фоне бирюзовой глади Зарамагского водохранилища. Далее вы увидите село Тиб, бывшее в недалеком прошлом крупной здравницей. Там вы сможете набрать целебной воды.

Затем мы поедем к древнему селу Лисри. Там мы встретим артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских укреплений, старинное кладбище и даже зиккурат дохристианской эпохи. На обратном пути сможем заехать на термальный источник Бирагзанг, где вы сможете отдохнуть и расслабиться после нелёгкого дня.

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