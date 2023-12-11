Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Приглашаем вас в горы Центрального Кавказа, в Республику Северная Осетия — Алания! А точнее — в красивое путешествие по Куртатинскому и Гизельдонскому ущельям.
Главное достоинство нашей программы в том, что вы не только отдохнёте среди невероятных пейзажей, но и узнаете немало нового о памятниках природы, истории и культуры осетинского народа.
Главное достоинство нашей программы в том, что вы не только отдохнёте среди невероятных пейзажей, но и узнаете немало нового о памятниках природы, истории и культуры осетинского народа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Северная Осетия: особая история
Осетинский народ, несмотря на жестокие набеги монголов в Средние века, сумел сохранить язык и фольклор своих ираноязычных предков. Мы познакомим вас с суровым прошлым края, местными легендами и традициями.
Наш маршрут
Дорога до первой остановки займёт до 30 минут.
- Геналдонское ущелье, по которому сошёл ледник Колка
- Село Даргавс. Даргавский некрополь «Город мёртвых»
- Куртатинское ущелье:
– Башня Курта и Тага
– Селение Цмити
– Село Харисджин, Свято-Успенский Аланский монастырь
– Наскальная Дзивгисская крепость
– Река Фиагдон. Кадаргаванский каньон
Также между этими локациями мы посетим яркие арт-объекты — «Зеркальный барс», «Буква Æ».
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями. См. раздел «Организационные детали».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Её проведу я или другой гид из нашей команды.
- Мы заберём вас из удобного вам места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно
- По запросу предоставим детские кресла (2 шт.)
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел.
Дополнительные опции по желанию:
- Обед в ресторане с национальной кухней
- Лавочка счастья (только летом) — 3000 руб. и + 2,5 часа ко времени экскурсии
- Термальные источники в с. Бирагзанг — 1500 руб. Также нужно оплатить входные билеты — 300 руб. /чел. + 2 часа ко времени экскурсии
- Фото- и видеосъёмка на дрон — 3000 руб.
- Трансфер из аэропорта, города Грозный или другого отдалённого места — 1000–5000 руб. Точную стоимость уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зангиев — ваша команда гидов во Владикавказе
Мы команда профессиональных гидов-джипперов, знающих свою республику не понаслышке и любящих родной край. Организуем ваш отдых на высшем уровне. Во время экскурсии никого не торопим, напротив, даём в полной мере насладится свежим горным воздухом и окружающей красотой!
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