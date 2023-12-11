Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды

Приглашаем вас в горы Центрального Кавказа, в Республику Северная Осетия — Алания! А точнее — в красивое путешествие по Куртатинскому и Гизельдонскому ущельям.

Главное достоинство нашей программы в том, что вы не только отдохнёте среди невероятных пейзажей, но и узнаете немало нового о памятниках природы, истории и культуры осетинского народа.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Северная Осетия: особая история

Осетинский народ, несмотря на жестокие набеги монголов в Средние века, сумел сохранить язык и фольклор своих ираноязычных предков. Мы познакомим вас с суровым прошлым края, местными легендами и традициями.

Наш маршрут

Дорога до первой остановки займёт до 30 минут.

  • Геналдонское ущелье, по которому сошёл ледник Колка
  • Село Даргавс. Даргавский некрополь «Город мёртвых»
  • Куртатинское ущелье:
    – Башня Курта и Тага
    – Селение Цмити
    – Село Харисджин, Свято-Успенский Аланский монастырь
    – Наскальная Дзивгисская крепость
    – Река Фиагдон. Кадаргаванский каньон

Также между этими локациями мы посетим яркие арт-объекты — «Зеркальный барс», «Буква Æ».

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями. См. раздел «Организационные детали».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Её проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно
  • По запросу предоставим детские кресла (2 шт.)
  • Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел.

Дополнительные опции по желанию:

  • Обед в ресторане с национальной кухней
  • Лавочка счастья (только летом) — 3000 руб. и + 2,5 часа ко времени экскурсии
  • Термальные источники в с. Бирагзанг — 1500 руб. Также нужно оплатить входные билеты — 300 руб. /чел. + 2 часа ко времени экскурсии
  • Фото- и видеосъёмка на дрон — 3000 руб.
  • Трансфер из аэропорта, города Грозный или другого отдалённого места — 1000–5000 руб. Точную стоимость уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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