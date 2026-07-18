Экскурсия по Золотому кольцу Осетии предлагает уникальную возможность посетить Куртатинское и Гизельдонское ущелья, познакомиться с историей и культурой осетинского народа.
Участники увидят знаменитый Даргавский некрополь, известный как «Город мёртвых», и узнают о легендах, связанных с этими местами.
Маршрут включает посещение башен Курта и Тага, селений Цмити и Харисджин, а также Свято-Успенского Аланского монастыря. Величественные виды и богатая история региона оставят незабываемые впечатления
Участники увидят знаменитый Даргавский некрополь, известный как «Город мёртвых», и узнают о легендах, связанных с этими местами.
Маршрут включает посещение башен Курта и Тага, селений Цмити и Харисджин, а также Свято-Успенского Аланского монастыря. Величественные виды и богатая история региона оставят незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Кавказа
- 🏰 Исторические памятники
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📸 Возможность фото - и видеосъёмки
Лучшее время для посещения
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фев
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апр
май
июн
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авг
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Лучшее время для посещения Владикавказа и его окрестностей - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для экскурсий, что позволяет насладиться красотой ущелий и архитектурных памятников. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой маршруты могут быть сложнее из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Геналдонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Куртатинское ущелье
- Башня Курта и Тага
- Селение Цмити
- Свято-Успенский Аланский монастырь
- Наскальная Дзивгисская крепость
- Кадаргаванский каньон
Описание экскурсии
Северная Осетия: особая история
Осетинский народ, несмотря на жестокие набеги монголов в Средние века, сумел сохранить язык и фольклор своих ираноязычных предков. Мы познакомим вас с суровым прошлым края, местными легендами и традициями.
Наш маршрут
Дорога до первой остановки займёт до 30 минут.
- Геналдонское ущелье, по которому сошёл ледник Колка
- Село Даргавс. Даргавский некрополь «Город мёртвых»
- Куртатинское ущелье:
– Башня Курта и Тага
– Селение Цмити
– Село Харисджин, Свято-Успенский Аланский монастырь
– Наскальная Дзивгисская крепость
– Река Фиагдон. Кадаргаванский каньон
Также между этими локациями мы посетим яркие арт-объекты — «Зеркальный барс», «Буква Æ».
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями. См. раздел «Организационные детали».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Её проведу я или другой гид из нашей команды.
- Мы заберём вас из удобного вам места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно
- По запросу предоставим детские кресла (2 шт.)
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел.
Дополнительные опции по желанию:
- Обед в ресторане с национальной кухней
- Лавочка счастья (только летом) — 3000 руб. и + 2,5 часа ко времени экскурсии
- Термальные источники в с. Бирагзанг — 1500 руб. Также нужно оплатить входные билеты — 300 руб. /чел. + 2 часа ко времени экскурсии
- Фото- и видеосъёмка на дрон — 3000 руб.
- Трансфер из аэропорта, города Грозный или другого отдалённого места — 1000–5000 руб. Точную стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 147 туристов
Мы команда профессиональных гидов-джипперов, знающих свою республику не понаслышке и любящих родной край. Организуем ваш отдых на высшем уровне. Во время экскурсии никого не торопим, напротив, даём в полной мере насладится свежим горным воздухом и окружающей красотой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Виды природы просто ошеломляют! Особенно сильное впечатление произвело Кармадонское ущелье — место, которое невозможно забыть. Отдельное спасибо экскурсоводу Тимуру: очень интересно рассказывал, был внимателен и создал отличную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Тропа к водопадам и озеро — места, которые обязательно стоит увидеть своими глазами. Экскурсия оставила самые яркие впечатления, однозначно рекомендую!
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В
Прекрасная экскурсия как в познавательной части, так и по впечатлениям. Остались очень довольны. Большое спасибо Марселю за увлекательное путешествие по ущельям и интересные беседы между локациями.
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Ю
Поездка с Марселем прошла на ура!
Забрал нас от места нашего проживания, сразу рассказал как будет проходить маршрут. По пути мы останавливались на всех остановках дополнительно, где хотели что- то посмотреть или сфотографироваться. Подробно рассказал про все достопримечательности, легенды, а так же исторические факты. Советую данную экскурсию, она очень объемна в плане знаковых мест республики и природных объектов.
Забрал нас от места нашего проживания, сразу рассказал как будет проходить маршрут. По пути мы останавливались на всех остановках дополнительно, где хотели что- то посмотреть или сфотографироваться. Подробно рассказал про все достопримечательности, легенды, а так же исторические факты. Советую данную экскурсию, она очень объемна в плане знаковых мест республики и природных объектов.
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А
Мы получили множество ярких и незабываемых эмоций. Огромная благодарность Марселю за тёплую, душевную и интересную экскурсию. Даже наш 9-летний ребёнок остался в полном восторге. Мы решили вернуться сюда летом и, без сомнений, снова обратимся к Марселю за новыми впечатлениями.
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мою экскурссию провел гид Алан, за что ему большое спасибо! была в Осетии не в сезон, однако с погодой очень повезло, в горах было солнце и +10, мало туристов. Алан знает историю своего народа, интересно погружал в детали. экскурссия была индивидуальной, мы никуда не торопились, у меня было достаточно времени на осмотр каждой локации. рекомендую 100%
+1
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В срочном режиме заказывала экскурсию для родителей! Через час после заказа их забрал Марсель! Они остались в полном восторге! Посетили экскурсию «Золотое кольцо Осетии»! Не прогадали ни с чем и ни с кем! Искренне советую эту экскурсию и ребят!
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