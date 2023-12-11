Приглашаем вас в горы Центрального Кавказа, в Республику Северная Осетия — Алания! А точнее — в красивое путешествие по Куртатинскому и Гизельдонскому ущельям. Главное достоинство нашей программы в том, что вы не только отдохнёте среди невероятных пейзажей, но и узнаете немало нового о памятниках природы, истории и культуры осетинского народа.

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Описание

Что вас ожидает

Северная Осетия: особая история

Осетинский народ, несмотря на жестокие набеги монголов в Средние века, сумел сохранить язык и фольклор своих ираноязычных предков. Мы познакомим вас с суровым прошлым края, местными легендами и традициями.

Наш маршрут

Дорога до первой остановки займёт до 30 минут.

Геналдонское ущелье , по которому сошёл ледник Колка

, по которому сошёл ледник Колка Село Даргавс. Даргавский некрополь «Город мёртвых»

Даргавский некрополь «Город мёртвых» Куртатинское ущелье:

– Башня Курта и Тага

– Селение Цмити

– Село Харисджин, Свято-Успенский Аланский монастырь

– Наскальная Дзивгисская крепость

– Река Фиагдон. Кадаргаванский каньон

Также между этими локациями мы посетим яркие арт-объекты — «Зеркальный барс», «Буква Æ».

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями. См. раздел «Организационные детали».

Организационные детали

Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Её проведу я или другой гид из нашей команды.

Мы заберём вас из удобного вам места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно

По запросу предоставим детские кресла (2 шт.)

Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел.

Дополнительные опции по желанию: