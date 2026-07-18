Экскурсия по Золотому кольцу Осетии предлагает уникальную возможность посетить Куртатинское и Гизельдонское ущелья, познакомиться с историей и культурой осетинского народа.



Участники увидят знаменитый Даргавский некрополь, известный как «Город мёртвых», и узнают о легендах, связанных с этими местами.



Маршрут включает посещение башен Курта и Тага, селений Цмити и Харисджин, а также Свято-Успенского Аланского монастыря. Величественные виды и богатая история региона оставят незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владикавказа и его окрестностей - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная для экскурсий, что позволяет насладиться красотой ущелий и архитектурных памятников. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой маршруты могут быть сложнее из-за снега и холода.

Сейчас август — это идеальное время.