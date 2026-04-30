Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, исследуя величественные ущелья и древние крепости. Завершите день пикником с видом на горные вершины
Вас ждет насыщенное путешествие по Северной Осетии: посещение величественных ущелий, средневековых руин и крупнейшего некрополя Кавказа.
Прокатитесь на качелях над пропастью, загляните в Кадаргаванский каньон и увидите старинные оборонительные башни. Остановитесь у Аланского Успенского монастыря и насладитесь легендами Даргавса. Завершите день пикником с блюдами кавказской кухни, любуясь белоснежными вершинами
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре можно насладиться золотой осенью, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но следует быть готовым к холодной погоде и возможным снегопадам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кадаргаванский каньон
Кармадонское ущелье
Дзивгисская скальная крепость
Аланский Успенский монастырь
Некрополь Даргавс
Боевые башни Курта и Тага
Описание экскурсии
Природное величие Северной Осетии
Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны. Кроме того, вы прокатитесь над пропастью на высокогорных качелях и посмотрите на печально известное Кармадонское ущелье, где двадцать лет назад сошел ледник Колка.
Монастырь, скальная крепость и «город мертвых»
Мы осмотрим Дзивгисскую скальную крепость, охранявшую долину реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители страны. Также вы увидите боевые башни Курта и Тага, посетите крупнейший некрополь России Даргавс и услышите легенды, связанные с этими таинственными местами.
Лавочка Счастья
По желанию за дополнительную плату мы поднимемся на высоту 2500 метров и увидим знаменитую лавочку Счастья с красивейшими видами, а если повезет — можем увидеть облака под нами.
После устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, созерцая белоснежные вершины ущелья.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Входные билеты в некрополь Даргавс оплачиваются дополнительно — 150 ₽ с человека
По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 5000 ₽
Пикник с блюдами кавказской кухни включен в стоимость
Подъем на лавочку Счастья — 2000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 297 туристов
Меня зовут Валера. Очень люблю путешествовать и исследовать новые, неизученные места. С большим удовольствием познакомлю гостей с величественной красотой нашей республики и постараюсь сделать так, чтобы остались только приятные воспоминания вместе с желанием вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
Ирина
Это была отличная экскурсия, много посмотрели, в удобном нам режиме, без спешки. Валерий отличный гид и рассказчик, а ещё отлично ладит с маленькими детьми, очень помогал нам с нашим супер активным ребёнком! Спасибо большое!!
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Алина
Это была самая лучшая экскурсия в моей жизни! Валерий - не только прекрасный гид, но ещё и супер-водитель! Замечательный и интересный человек! Было настолько интересно и ненавязчиво, что экскурсионное время пролетело очень быстро! Мы путешествовали с двумя маленькими детьми, что никак не сказалось на качестве экскурсии. Валерий нашёл подход к деткам. Мы в восторге!
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Г
Галина
Все было замечательно! Валера хороший экскурсовод и водитель. Были в таких красивых местах! Увидели и узнали много интересного. Спасибо! Советую всем.
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