Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а природа радует яркими красками. В октябре и ноябре можно насладиться золотой осенью, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но следует быть готовым к холодной погоде и возможным снегопадам.

Вас ждет насыщенное путешествие по Северной Осетии: посещение величественных ущелий, средневековых руин и крупнейшего некрополя Кавказа. Прокатитесь на качелях над пропастью, загляните в Кадаргаванский каньон и увидите старинные оборонительные башни. Остановитесь у Аланского Успенского монастыря и насладитесь легендами Даргавса. Завершите день пикником с блюдами кавказской кухни, любуясь белоснежными вершинами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природное величие Северной Осетии

Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны. Кроме того, вы прокатитесь над пропастью на высокогорных качелях и посмотрите на печально известное Кармадонское ущелье, где двадцать лет назад сошел ледник Колка.

Монастырь, скальная крепость и «город мертвых»

Мы осмотрим Дзивгисскую скальную крепость, охранявшую долину реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители страны. Также вы увидите боевые башни Курта и Тага, посетите крупнейший некрополь России Даргавс и услышите легенды, связанные с этими таинственными местами.

Лавочка Счастья

По желанию за дополнительную плату мы поднимемся на высоту 2500 метров и увидим знаменитую лавочку Счастья с красивейшими видами, а если повезет — можем увидеть облака под нами.

После устроим пикник с горячими блюдами из гриля и чаем из горных трав, созерцая белоснежные вершины ущелья.

Организационные детали