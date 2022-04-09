Что вас ожидает

Природное величие Северной Осетии

Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны. Кроме того, вы прокатитесь над пропастью на высокогорных качелях и посмотрите на печально известное Кармадонское ущелье, где двадцать лет назад сошел ледник Колка.

Монастырь, скальная крепость и «город мертвых»

Мы осмотрим Дзивгисскую скальную крепость, охранявшую долину реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители страны. Также вы увидите боевые башни Курта и Тага, посетите крупнейший некрополь России Даргавс и услышите легенды, связанные с этими таинственными местами.

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