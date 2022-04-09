Самое-самое в Северной Осетии

Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Осетии на целый день! Вы посетите величественные ущелья, осмотрите средневековые руины селений и прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя Кавказа.

А еще прокатитесь на качелях над пропастью, заглянете в могучий Кадаргаванский каньон и увидите старинные оборонительные башни.
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Самое-самое в Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природное величие Северной Осетии

Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон. Вы увидите, как на глубине 60 метров бурлит и пенится река, а над ней нависают застрявшие в щели громадные каменные валуны. Кроме того, вы прокатитесь над пропастью на высокогорных качелях и посмотрите на печально известное Кармадонское ущелье, где двадцать лет назад сошел ледник Колка.

Монастырь, скальная крепость и «город мертвых»

Мы осмотрим Дзивгисскую скальную крепость, охранявшую долину реки Фиагдон. Остановимся около Аланского Успенского монастыря — самой высокогорной православной обители страны. Также вы увидите боевые башни Курта и Тага, посетите крупнейший некрополь России Даргавс и услышите легенды, связанные с этими таинственными местами.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в некрополь Даргавс оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
  • По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 3000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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