Наш яркий экскурсионный тур по четырем республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Во время этого небольшого путешествия мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление

Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными

Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь

У нас будет три дня, чтобы изучить самые интересные места республики

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Махачкалу, Дербент

10:30 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д). 12:00-12:15 Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Начало 12:15, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (200 км). Обед (вкл. в стоимость). Обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути. Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом. Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников. Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 240 км.

2 день Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов. Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым. Обед (вкл. в стоимость). Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий. Но это место привлекает не только природной красотой. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля. Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля». В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

3 день Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает! В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе. Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления. (В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу). По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе. Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное». Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык! Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

4 день Обзорные экскурсии по Махачкале и Грозному

Завтрак 07:30. Начало программы дня 08:00. Переезд в Махачкалу. Обзорная экскурсия по Махачкале. «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно. Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото. Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана. Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа. 12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00. Обед (вкл. в стоимость). 17:00 Обзорная экскурсия в Грозном. Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы. Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы». 19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата). Километраж: 170 км, время в пути 3 часа.

5 день Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ

Начало 08:00. Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса». Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия. Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость). На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман". Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле. 19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

6 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед (вкл. в стоимость). Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков. Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. Прибытие во Владикавказ. 19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата). Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

7 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. 17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ. Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

8 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар