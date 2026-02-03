Настоящий Кавказ находится за пределами городов! Приглашаем вас в путешествие к Цейскому ущелью.
Это нетронутая девственная природа, которая поражает своей красотой с первой же секунды — величественные горы, белоснежные ледники и чистый воздух. Вы сможете насладиться спокойствием природы и отдохнуть от шума города.
Описание экскурсииЖемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа. День будет насыщен впечатлениями: высокие горы, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории Осетии! Вы увидите:
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
- Пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
- Цейское ущелье.
- Фигуру покровителя Афсати.
- Гору Монах.
- Сказский ледник.
- Мамисонское ущелье.
- Обелиск братьям Газдановым. Важная информация: Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен; кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи
- Мужское святилище Реком
- Цейское ущелье
- Гора Монах
- Сказский ледник
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Билет на канатно-кресельный подъемник - 1000 руб. /чел.
- Обед
Место начала и завершения?
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 153 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
3 фев 2026
Отличная организация тура, все вовремя и по программе, гид рассказывал достаточно. Транспорт минивэн, в группе нас было четверо. Впечатление немного испортила погода - в предгорьях пошел дождь, а в горах
Юлия
30 янв 2026
Здравствуйте. Хочу оценить работу Гида Аслана на 5+. Сама экскурсия выше всяких ожиданий, не вижу смысла описывать словами, потому-что это неописуемый восторг! Надо видеть!!!
А вот организатору-устраителю2 балла- не сообщила об
Алексей
10 янв 2026
Хорошая поездка многое увидели, комфортная машина. Водитель - экскурсовод Алан дал много информации в ходе поездки. Чувствуется, человек любит родной край и глубоко погружен в его историю. Хотелось бы, чтобы
Софья
8 янв 2026
Удивительное место! Шикарные виды, завораживающий ледник. Экскурсовод Вадим оставил положительные впечатления.
Максим
19 дек 2025
Хоть в начале нашего путешествия и был туман, мешающий в полной мере наслаждаться красотами ущелий, да к тому же попали в день, когда канатнач дорога не работала, всë же поездкой
Семелютина
16 ноя 2025
Не повезло с погодой,весь день шел дождь. Все локации увидели. Отличный гид,много интересного рассказал,профессионал.
Виктория
2 окт 2025
Прекрасная организация поездки,душевный и внимательный гид,хороший транспорт,понравилось все
Владислав
28 сен 2025
Мы побывали в цейском ущелье, по дороге делали множество остановок, чтобы полюбоваться местными красотами
Нам не повезло с погодой, было облачно, так что посмотреть на все не получилось
На обратном пути была остановка в кафе.
Гид был отличный.
В целом, экскурсию оцениваю в 4 балла, не повезло с облаками, но хотя бы дождя не было)
Любовь
27 сен 2025
Классно, люблю горя в снегу. Очень красиво
Татьяна
23 авг 2025
Поездка великолепная, эмоции зашкаливают, места сказочные, всем рекомендую! Спасибо организаторам.
Роберт
23 июл 2025
Впервые побывали на ледниках. Остались в восторге. Великолепный гид, масса впечатлений.
Потапов
21 июл 2025
Хорошая экскурсия, очень живописные виды, приятный гид, не понравилось что фургон не был оборудован кондиционером
Дарья
11 июл 2025
Увлекательная экскурсия. Незабываемые красоты Цейского ущелья. Восторг от экскурсии не передать словами. Огромная благодарность нашему гиду Вадиму за то, что помог нам погрузиться в эту атмосферу. Еще благодарю нашего водителя(имени не знаю, к сожалению). Нам все очень понравилось
Андрей
10 июл 2025
Хорошая, насыщенная экскурсия. Не рядовые виды и горы. Комфортный транспорт, компетентный гид.
Мария
3 июл 2025
Заказала экскурсию в Цейское ущелье 01.07.25 г, сказать что я в восхищении -ничего не сказать. Мы побывали в аланском женском монастыре, в самом ущелье, на канатной дороге прямиком в горы,
