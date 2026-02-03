Красоты и святыни Цейского ущелья

Настоящий Кавказ находится за пределами городов! Приглашаем вас в путешествие к Цейскому ущелью.

Это нетронутая девственная природа, которая поражает своей красотой с первой же секунды — величественные горы, белоснежные ледники и чистый воздух. Вы сможете насладиться спокойствием природы и отдохнуть от шума города.
4.8
153 отзыва
Красоты и святыни Цейского ущелья

Описание экскурсии

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Неповторимое Цейское ущелье – красивейший уголок Кавказа. День будет насыщен впечатлениями: высокие горы, красочные ущелья, ледники, водопады и знаковые места притяжения древней истории Осетии! Вы увидите:
  • Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
  • Пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
  • Цейское ущелье.
  • Фигуру покровителя Афсати.
  • Гору Монах.
  • Сказский ледник.
  • Мамисонское ущелье.
  • Обелиск братьям Газдановым. Важная информация: Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен; кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Святилище и наскальный монумент Уастырджи
  • Мужское святилище Реком
  • Цейское ущелье
  • Гора Монах
  • Сказский ледник
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Билет на канатно-кресельный подъемник - 1000 руб. /чел.
  • Обед
Место начала и завершения?
Гостиница «Владикавказ», ул. Коцоева, 75
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен кофта, футболка с закрытыми плечами)
  • Мужчинам не следует надевать шорты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

4.8
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
13
3
2
1
П
Павел
3 фев 2026
Отличная организация тура, все вовремя и по программе, гид рассказывал достаточно. Транспорт минивэн, в группе нас было четверо. Впечатление немного испортила погода - в предгорьях пошел дождь, а в горах
был очень сильный снег. На фуникулёре в любой одежде было некомфортно и из за пелены снега не видно пейзаж. С погодой не угадаешь и конечно компания не при чем. Свою работу сделали качественно.

Ю
Юлия
30 янв 2026
Здравствуйте. Хочу оценить работу Гида Аслана на 5+. Сама экскурсия выше всяких ожиданий, не вижу смысла описывать словами, потому-что это неописуемый восторг! Надо видеть!!!
А вот организатору-устраителю2 балла- не сообщила об
отмене групповой экскурсии, в результате, пока я не дозвонились сама, прибыв уже на место сбора, она даже не дернулась, очень не красиво с её стороны!
Больше услугами этого организатора пользоваться не будем!

А
Алексей
10 янв 2026
Хорошая поездка многое увидели, комфортная машина. Водитель - экскурсовод Алан дал много информации в ходе поездки. Чувствуется, человек любит родной край и глубоко погружен в его историю. Хотелось бы, чтобы
кроме истории была и география. Ведь интересно и то, какие ущелья и горы мы проезжаем. И собственно о курорте Цей, как одной из первых баз альпинизма и лыж рассказа не было.

С
Софья
8 янв 2026
Удивительное место! Шикарные виды, завораживающий ледник. Экскурсовод Вадим оставил положительные впечатления.
М
Максим
19 дек 2025
Хоть в начале нашего путешествия и был туман, мешающий в полной мере наслаждаться красотами ущелий, да к тому же попали в день, когда канатнач дорога не работала, всë же поездкой
остался доволен.

Гид Алан очень подробно и интересно рассказывал о каждом месте нашей остановки и особенностях местности, во время поездки.

Цейское ущелье действительно красиво и, по своему, уникально, особенно когда укутано белым покрывалом снега. Посещение таких мест хорошо помогает успокоиться, избавиться от стресса, забыть о тревогах и переживаний - отличная терапия, в которой мы так нуждаемся.

Спасибо компании Baltson за организацию поездки!

С
Семелютина
16 ноя 2025
Не повезло с погодой,весь день шел дождь. Все локации увидели. Отличный гид,много интересного рассказал,профессионал.
В
Виктория
2 окт 2025
Прекрасная организация поездки,душевный и внимательный гид,хороший транспорт,понравилось все
В
Владислав
28 сен 2025
Мы побывали в цейском ущелье, по дороге делали множество остановок, чтобы полюбоваться местными красотами
Нам не повезло с погодой, было облачно, так что посмотреть на все не получилось
На обратном пути была остановка в кафе.
Гид был отличный.
В целом, экскурсию оцениваю в 4 балла, не повезло с облаками, но хотя бы дождя не было)
Л
Любовь
27 сен 2025
Классно, люблю горя в снегу. Очень красиво
Т
Татьяна
23 авг 2025
Поездка великолепная, эмоции зашкаливают, места сказочные, всем рекомендую! Спасибо организаторам.
Р
Роберт
23 июл 2025
Впервые побывали на ледниках. Остались в восторге. Великолепный гид, масса впечатлений.
П
Потапов
21 июл 2025
Хорошая экскурсия, очень живописные виды, приятный гид, не понравилось что фургон не был оборудован кондиционером
Д
Дарья
11 июл 2025
Увлекательная экскурсия. Незабываемые красоты Цейского ущелья. Восторг от экскурсии не передать словами. Огромная благодарность нашему гиду Вадиму за то, что помог нам погрузиться в эту атмосферу. Еще благодарю нашего водителя(имени не знаю, к сожалению). Нам все очень понравилось
А
Андрей
10 июл 2025
Хорошая, насыщенная экскурсия. Не рядовые виды и горы. Комфортный транспорт, компетентный гид.
М
Мария
3 июл 2025
Заказала экскурсию в Цейское ущелье 01.07.25 г, сказать что я в восхищении -ничего не сказать. Мы побывали в аланском женском монастыре, в самом ущелье, на канатной дороге прямиком в горы,
погода была шикарная, несмотря на то, что во Владикавказе был дождь, побывали на горных реках, памятниках, экскурсовод Денис очень интересно все рассказывал и показывал, так же спасибо организатору Марине за экскурсию и классно проверенный день ☺️

