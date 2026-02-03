Отличная организация тура, все вовремя и по программе, гид рассказывал достаточно. Транспорт минивэн, в группе нас было четверо. Впечатление немного испортила погода - в предгорьях пошел дождь, а в горах

был очень сильный снег. На фуникулёре в любой одежде было некомфортно и из за пелены снега не видно пейзаж. С погодой не угадаешь и конечно компания не при чем. Свою работу сделали качественно.

Здравствуйте. Хочу оценить работу Гида Аслана на 5+. Сама экскурсия выше всяких ожиданий, не вижу смысла описывать словами, потому-что это неописуемый восторг! Надо видеть!!!А вот организатору-устраителю2 балла- не сообщила об

отмене групповой экскурсии, в результате, пока я не дозвонились сама, прибыв уже на место сбора, она даже не дернулась, очень не красиво с её стороны! Больше услугами этого организатора пользоваться не будем!

Хорошая поездка многое увидели, комфортная машина. Водитель - экскурсовод Алан дал много информации в ходе поездки. Чувствуется, человек любит родной край и глубоко погружен в его историю. Хотелось бы, чтобы

кроме истории была и география. Ведь интересно и то, какие ущелья и горы мы проезжаем. И собственно о курорте Цей, как одной из первых баз альпинизма и лыж рассказа не было.

Хоть в начале нашего путешествия и был туман, мешающий в полной мере наслаждаться красотами ущелий, да к тому же попали в день, когда канатнач дорога не работала, всë же поездкой

остался доволен. Гид Алан очень подробно и интересно рассказывал о каждом месте нашей остановки и особенностях местности, во время поездки. Цейское ущелье действительно красиво и, по своему, уникально, особенно когда укутано белым покрывалом снега. Посещение таких мест хорошо помогает успокоиться, избавиться от стресса, забыть о тревогах и переживаний - отличная терапия, в которой мы так нуждаемся. Спасибо компании Baltson за организацию поездки!

Мы побывали в цейском ущелье, по дороге делали множество остановок, чтобы полюбоваться местными красотами

Нам не повезло с погодой, было облачно, так что посмотреть на все не получилось

На обратном пути была остановка в кафе.

Гид был отличный.

В целом, экскурсию оцениваю в 4 балла, не повезло с облаками, но хотя бы дождя не было)