Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа

Я покажу вам места, от которых замирает сердце! Вы увидите перекрёсток двух ущелий, прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь видами на ледник и горы, а на обратной дороге искупаетесь в термальном источнике под открытым небом.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по Алагирскому ущелью. Рассмотрите наскальный памятник «Уастырджи» весом 28 тонн, который покровительствует мужчинам и путникам
- Попробуете воду из целебных серных источников в Тамиске
- Увидите арт-объект «Рог изобилия»
- Направитесь в Высокогорный Цей, где подниметесь на канатной дороге на высоту 2500 метров. Отсюда открывается сказочный вид на Цейский ледник и горы
- Побываете на Зарамагском водохранилище
- А финальным аккордом станет посещение горячего источника Бирагзанг, где вы приобщитесь к проверенным временем процедурам укрепления здоровья
По пути буду рад в неформальной обстановке ответить на ваши вопросы, связанные с культурой и традициями Осетии. Расскажу истории наших старожилов. И отвезу в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Канатная дорога — 700 ₽ в будни, 800 ₽ в выходные
- Термальный источник — 500 ₽
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место вашего размещения в городе Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Феликс — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 239 туристов
Всем привет! 😊 Меня зовут Феликс, мне 33 года, я из республики Северная Осетия-Алания, город Владикавказ. Уже 3 года организовываю и провожу туры к самым красивым, незабываемым локациям нашей республики, которые мало кого оставят равнодушным! Знакомлю гостей с обычаями, традициями и культурой осетин. Наша команда сделает так, чтобы Осетия на всегда осталась в ваших сердцах!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
29 окт 2024
В
Выражаем глубокую благодарность за незабываемую поездку. День был настолько насыщен и прекрасен, что захотелось сразу написать отзыв. Нас повез Савелий, человек с необъяснимой глубокой культурой души. В течении всей экскурсии
Выражаем глубокую благодарность за незабываемую поездку. День был настолько насыщен и прекрасен, что захотелось сразу написать отзыв. Нас повез Савелий, человек с необъяснимой глубокой культурой души. В течении всей экскурсии
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