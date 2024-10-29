Цейское ущелье и термальный источник за 1 день - на экскурсии из Владикавказа

Феликс — ваша команда гидов во Владикавказе

Провели экскурсии для 239 туристов

Всем привет! 😊 Меня зовут Феликс, мне 33 года, я из республики Северная Осетия-Алания, город Владикавказ. Уже 3 года организовываю и провожу туры к самым красивым, незабываемым локациям нашей республики, которые мало кого оставят равнодушным! Знакомлю гостей с обычаями, традициями и культурой осетин. Наша команда сделает так, чтобы Осетия на всегда осталась в ваших сердцах!