Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»

На Кавказ приезжают за природой - насладиться горными пейзажами и чистым воздухом

На Кавказ приезжают за природой — насладиться горными пейзажами и чистым воздухом.

Я хочу показать одно из красивейших мест Северной Осетии — Цейское ущелье.

Это одна из главных святынь республики.

По преданию она появилась на месте одной из трех слезинок Бога.
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»
Тур в Цейское ущелье «Этот волшебный цей»

Что вы увидите 🤩

  • Ныхасы Уастырджи
  • Таможенная застава Чъырамад
  • Подъём на ККД к Сказскому леднику
  • Святилища Реком
  • Мадымайрам
Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Ныхасы Уастырджи — Таможенная застава Чъырамад — подъём на ККД к Сказскому леднику — Святилища Реком и Мадымайрам. Возможна прогулка на лошадях (за доп. плату)
Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ. Именно здесь находится одна из трёх главных святынь Алании, созданное на месте падения одной из трех слезинок Бога. Зимой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или санках. Организационные детали:• Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком;
  • Для посещения святилищ необходимо выдержать трехдневный пост и быть одетым подобающим образом;
  • Возьмите с собой перекус (исключите продукты со свининой).

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-3 человек
Единый
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки и пр. )
  • Подъём на ККД — 300-400 руб.
  • Прогулка на лошадях (по желанию) — 700 руб. в час.
Где начинаем и завершаем
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Завершение: По адресу экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Руслан
Руслан
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