Экскурсионный маршрут: Владикавказ — Ныхасы Уастырджи — Таможенная застава Чъырамад — подъём на ККД к Сказскому леднику — Святилища Реком и Мадымайрам. Возможна прогулка на лошадях (за доп. плату)

Священное ущелье Реком (Цейское) поразит любого своими видами, близостью ледников и таинственностью святилищ. Именно здесь находится одна из трёх главных святынь Алании, созданное на месте падения одной из трех слезинок Бога. Зимой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или санках. Организационные детали:• Оденьте удобную обувь и брюки, чтобы не поранить ноги о камни и не обжечься борщевиком;