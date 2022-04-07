Мидагрибинские водопады

Мидагрибинские водопады
Мидагрибинские водопады
Мидагрибинские водопады
Мидагрибинские водопады
Мидагрибинские водопады
Мидагрибинские водопады

Что вас ожидает 🤩

  • Даргавс-город мертвых
  • Долину водопадов
Мидаграбинские водопады непременно причисляются к чудесам природы. Эти каскады настолько прекрасны, что их невозможно забыть, а один из потоков группы, считается высочайшим в Европе и пятым в мире.
Экскурсия начнется с посещения Некрополя Даргавс входящим в состав Юнеско.
Его называют город мертвых ведь на территории самого большого некрополя России расположенно более 90 склепов.
Я рсскажу вам о трагической истории,которая привела Осетию к ужасной Чуме,которая сократила население осетин с 200 тыс до 16 тыс.
Расскажу о некоторых некрополях и семьях похороненных в семейных склепах и о том почему в некоторых склепах находятся лодки и весла.
Далее мы поедем в долину Мидагрибинских водопадов. Вы увидите 8 водопадов входящих в состав этой долины и пройдете до самого большого водопада Зейгалан. Высота его достигает 750 метров и выглядит особенно чарующим взгляд.
У его подножья течет величественная река Мидаграбиндон. Рождается каскад в массиве одноименного висячего ледника, а свободное падение потока с огромной высоты потрясает воображение.
Зейгалан очень мощный, поэтому вместе с освежающими студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника. Кроме того, Мидаграбинский исполин способен мгновенно сбить туриста с ног и унести в реку.
Следующая остановка качели над пропастью где вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
По пути домой можно поужинать или в ресторане Долина Солнца или в кафе на берегу реки Гизельдон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер+услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты и проживание
Место начала и завершения?
Владикавказ Барбашова 46
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9,00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия средней пешеходной тяжести. Обязательно одеть удобную не скользкую обувь и взять с собой дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9,00

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