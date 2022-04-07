Мидаграбинские водопады непременно причисляются к чудесам природы. Эти каскады настолько прекрасны, что их невозможно забыть, а один из потоков группы, считается высочайшим в Европе и пятым в мире.

Экскурсия начнется с посещения Некрополя Даргавс входящим в состав Юнеско.

Его называют город мертвых ведь на территории самого большого некрополя России расположенно более 90 склепов.

Я рсскажу вам о трагической истории,которая привела Осетию к ужасной Чуме,которая сократила население осетин с 200 тыс до 16 тыс.

Расскажу о некоторых некрополях и семьях похороненных в семейных склепах и о том почему в некоторых склепах находятся лодки и весла.

Далее мы поедем в долину Мидагрибинских водопадов. Вы увидите 8 водопадов входящих в состав этой долины и пройдете до самого большого водопада Зейгалан. Высота его достигает 750 метров и выглядит особенно чарующим взгляд.

У его подножья течет величественная река Мидаграбиндон. Рождается каскад в массиве одноименного висячего ледника, а свободное падение потока с огромной высоты потрясает воображение.

Зейгалан очень мощный, поэтому вместе с освежающими студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника. Кроме того, Мидаграбинский исполин способен мгновенно сбить туриста с ног и унести в реку.

Следующая остановка качели над пропастью где вы сможете сделать красивые 🤩 фотографии 📸 на качелях над пропастью или созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

По пути домой можно поужинать или в ресторане Долина Солнца или в кафе на берегу реки Гизельдон.