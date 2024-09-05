Дорогие путешественники, приглашаю вас в поездку по горам Осетии. Наш путь пройдёт через живописные пейзажи и исторические памятники. Вы увидите три великолепных водопада: Фырыдон, Мидаграбинские водопады и Кольцо.
Познакомитесь с древними традициями, отведаете национальную кухню и откроете тайну Зеркального барса. Мы не будем спешить — кругом такая красота!
Познакомитесь с древними традициями, отведаете национальную кухню и откроете тайну Зеркального барса. Мы не будем спешить — кругом такая красота!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут:
- Первая точка нашего путешествия — Кобанское ущелье. Здесь чувствуется дыхание гор.
- Далее отправимся к водопаду Фырыдон, чтобы насладиться прохладой и увидеть, как вода падает с высоты и образует воронку.
- Пройдя мимо первой ГЭС в Осетии, мы достигнем крепости кровника и Даргавский некрополь (Город мёртвых).
- Наша следующая остановка — Мидаграбинские водопады. Это ряд водопадов, каждый из которых неповторим.
- Арт-объекты «Буква» и качели.
- Башни Тага и Курта, а также Дзивгисская наскальная крепость 14 века — символы древней истории Осетии и её народа.
- Кадаргаванский каньон и водопад Кольцо станут последними пунктами нашего путешествия.
На экскурсии вы узнаете:
- Историю о храбром воине, который защищал эти земли от врагов.
- Легенду о древних захоронениях, которые покоятся в Городе мёртвых. А также об обычаях и многовековых традициях похорон.
- О двух братьях-воинах, чей род процветал на этих землях.
- Предание о том, как Дзивгисская крепость преградила дорогу персидскому шаху Аббасу I и его войскам.
- Тайну Зеркального барса. Этот мистический зверь, говорят, обитает в наших краях.
А ещё вы:
- Попробуете горную воду, которая течёт из источника.
- Пообедаете в домашней обстановке либо в кафе (на выбор).
- По желанию искупаетесь в водопадах и насладитесь кофе, который я обязательно возьму с собой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Лексус RX300. В машине всегда есть вода и аптечка.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет.
- Дополнительно оплачивается: билет в Город мёртвых — 150 ₽ за чел., обед — около 600 ₽ за чел.
- Вам понадобится удобная одежда и обувь, купальные принадлежности (по желанию). И не забудьте зарядить свои гаджеты, чтобы сделать яркие фото!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зубари — ваш гид во Владикавказе
Мне всегда нравился активный образ жизни, поэтому я стал гидом. Изучаю не только местные традиции и обычаи, но и традиции разных народов мира!Задать вопрос
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