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Дорогие путешественники, приглашаю вас в поездку по горам Осетии. Наш путь пройдёт через живописные пейзажи и исторические памятники. Вы увидите три великолепных водопада: Фырыдон, Мидаграбинские водопады и Кольцо.



Познакомитесь с древними традициями, отведаете национальную кухню и откроете тайну Зеркального барса. Мы не будем спешить — кругом такая красота!