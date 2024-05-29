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и поездка удалась на все 100 %. Прекраснейший вид с разных высот, чистый горный воздух, согревающие напитки и отличная компания сделала поездку незабываемой, не зря говорят, что многое зависит от компании в дороге. На некоторых локациях встречались местные жители, которые с удовольствием рассказывали интересные факты о данной местности. Также Роман показал много красивых локаций, где можно сделать шикарные кадры, так чтоб телефон можно заполнить фотографиями. На обратной дороге в машине устроили караоке клуб:-). По итогу время пролетело как мгновение, оставив только положительные эмоции. Огромное спасибо!!!