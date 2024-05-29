Лавочка счастья – экскурсии во Владикавказе

Найдено 15 экскурсий в категории «Лавочка счастья» во Владикавказе, цены от 3 950 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия по-максимуму
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
153 отзыва
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200 за всё до 4 чел.
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
Индивидуальная
4 часа
99 отзывов
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000 за всё до 4 чел.
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305 за всё до 4 чел.
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Дигория
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Мидагрибинские водопады
Индивидуальная
8 часов
Мидагрибинские водопады
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Счастье не за горами, оно в горах
Индивидуальная
5 часов
Счастье не за горами, оно в горах
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно c 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 за человека
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
  • З
    Зульфира
    29 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
  • A
    Amaru
    28 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
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    и поездка удалась на все 100 %. Прекраснейший вид с разных высот, чистый горный воздух, согревающие напитки и отличная компания сделала поездку незабываемой, не зря говорят, что многое зависит от компании в дороге. На некоторых локациях встречались местные жители, которые с удовольствием рассказывали интересные факты о данной местности. Также Роман показал много красивых локаций, где можно сделать шикарные кадры, так чтоб телефон можно заполнить фотографиями. На обратной дороге в машине устроили караоке клуб:-). По итогу время пролетело как мгновение, оставив только положительные эмоции. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Очень красивые виды
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
  • Б
    Богомолова
    26 мая 2024
    Северная Осетия по-максимуму
    Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
  • V
    Vasilisa
    26 мая 2024
    Три ущелья и море эмоций за 8 часов
    Очень благодарна нашему гиду, который после экскурсии смог стать олицетворением настоящих Осетинских мужчин. наша поездка была не просто увлекательна, но и познавательна!!! Алан огромное Вам спасибо! надеемся вернуться в Осетию, чтобы еще больше увидеть и узнать с Вашей помощью!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Экскурсия выдалась очень насыщенной и интересной. Гид Артур показал нам ключевые, на мой взгляд, достопримечательности Осетии. На каждую локацию выделялось достаточно времени, гид нас никуда не торопил, подстраивался под наш темп. Даже погоде не удалось испортить наше впечатление от поездки.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Мини-тур по Осетии - Кармадонское ущелье и Даргавс
    Погода в этот день нас не баловала, но гид Мурат своим радушным ттношением и интересными рассказами сдклал наш день. Мы рстались рчень довольны.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Три ущелья и море эмоций за 8 часов
    Сегодня Алан провел нам экскурсию, показал частичку Северной Осетии. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать! Красота в каждой детали, непринужденное общение и море эмоций! Советую от чистого сердца, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Лавочка счастья»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
  2. Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
  3. Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
  4. Северная Осетия по-максимуму
  5. «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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