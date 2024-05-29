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Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
Оказаться в захватывающих дух местах и услышать осетинские истории и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Владикавказа до гор
Откройте для себя тайны Северной Осетии в уникальной экскурсии, полной истории, природы и культуры
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1400011 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мини-тур по Осетии: ущелье и некрополь
Получите незабываемые впечатления от посещения Кармадонского ущелья и Даргавского некрополя, погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Три ущелья и море эмоций за 8 часов
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Осетии по трем ущельям
Начало: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Расписание: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1190011 305₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Солнечная долина: путешествие в страну Нартов
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Начало: Владикавказ
Расписание: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мидагрибинские водопады
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Счастье не за горами, оно в горах
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно c 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
На свидание в горы: пикник и фотосессия - формат «Всё включено»
Побывать в местах, воспетых главным лириком Осетии - Коста Хетагуровым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина29 мая 2024Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
- ЗЗульфира29 мая 2024Лучшая экскурсия с лучшим гидом!
- AAmaru28 мая 2024Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень красивые виды
- ВВиктория27 мая 2024Отличная экскурсия, подкованный и вежливый гид Спартак, рассказал и показал максимально интересно, спасибо! Виды очень красивые, рекомендую! 👍👍👍
- ББогомолова26 мая 2024Ездили группой 4 чел, очень понравилась экскурсия, душевно, камерно и не перегружено информацией. Спасибо за индивидуальный и уютный подход к своей работе. Однозначно рекомендую!!!
- VVasilisa26 мая 2024Очень благодарна нашему гиду, который после экскурсии смог стать олицетворением настоящих Осетинских мужчин. наша поездка была не просто увлекательна, но и познавательна!!! Алан огромное Вам спасибо! надеемся вернуться в Осетию, чтобы еще больше увидеть и узнать с Вашей помощью!
- ООльга11 мая 2024Экскурсия выдалась очень насыщенной и интересной. Гид Артур показал нам ключевые, на мой взгляд, достопримечательности Осетии. На каждую локацию выделялось достаточно времени, гид нас никуда не торопил, подстраивался под наш темп. Даже погоде не удалось испортить наше впечатление от поездки.
- ИИрина11 мая 2024Погода в этот день нас не баловала, но гид Мурат своим радушным ттношением и интересными рассказами сдклал наш день. Мы рстались рчень довольны.
- ООльга8 мая 2024Сегодня Алан провел нам экскурсию, показал частичку Северной Осетии. Сказать, что мы в восторге, ничего не сказать! Красота в каждой детали, непринужденное общение и море эмоций! Советую от чистого сердца, не пожалеете.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Лавочка счастья»
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