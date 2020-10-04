1 отзыв оставили туристы

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Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады

Подняться выше облаков, насладиться природой и понять, почему регион называют страной башен и легенд

5
1 отзыв
Александра
Александра – представитель из Владикавказа
Вы исследуете шедевры старинной башенной архитектуры, разберетесь в отличиях жилых башен от сторожевых и узнаете, как жили ингуши в Средние века.

Побываете в сердце горной Ингушетии и осмотрите один из древнейших христианских храмов.

А также посетите площадки с незабываемыми панорамами и увидите крупнейший водопад республики — Ляжгинский.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады

Что вас ожидает

Секреты Эрзи и смотровая площадка
Проехав по Военно-Грузинской дороге и Джейрахскому ущелью, вы окажетесь в одном из крупнейших средневековых башенных поселков — Эрзи. Услышите местные легенды и узнаете, почему комплекс получил название «Орлиное гнездо», в чём различие между жилыми и боевыми башнями, что такое «моартол», а также зачем место под постройку башен поливали молоком. А затем подъедете к смотровой площадке Цей-Лоамского перевала. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии 📸 и прогуляться 👣 до сторожевой башни Магой-Джел, запертой между огромными глыбами горной породы.

Сердце горной Ингушетии и древний храм
Далее вы отправитесь в Таргимскую котловину, где осмотрите три башенных комплекса: Таргим, Хамхи и Эгикал. Поговорим о жизни ингушей времен Средневековья: об их обычаях, традициях, ремеслах. Также вы узнаете, что объединяет комплексы, как они были созданы и каким образом у основателей поселений и их потомков накопились немалые богатства. А после, оказавшись у самой границы с Грузией, отыщете один из древнейших христианских храмов — Тхаба Ерды, где выясните, что оказало влияние на архитектуру памятника и что находилось раньше на его месте.

То, без чего не представить Ингушетию
Это, конечно, самый знаменитый средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Вовнушки. Сооружения по праву считаются шедевром средневековой башенной архитектуры. Попробуем представить, как мастера-строители того времени поднимали материалы для возведения неприступной крепости на остроконечные скальные утесы. И вспомним предания о мужестве и силе духа ингушских женщин во время осады башенного комплекса.

На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Обед оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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1 отзыв оставили туристы

4 октября 2020
Очень красивый маршрут! Мы до этого успели немного покататься по Осетии и вообще приехали всего на три дня. Волновались, что не увидим ничего нового или вообще потратим время, но ошиблись. Все точки маршрута просто супер. Особенно понравились: вид на перевал, башни на скале и дорога к водопаду по осеннему лесу :)

Александра проводит ещё 2 экскурсии

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