1 отзыв оставили туристы

Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Исследуйте старинные башенные комплексы Эрзи, Таргим, Хамхи и Эгикал, узнайте о жизни ингушей в Средние века и посетите древний христианский храм Тхаба Ерды. Прогуляйтесь по смотровой площадке Цей-Лоамского перевала и сделайте потрясающие фотографии. Завершите день у крупнейшего водопада Ингушетии - Ляжгинского. Транспортные расходы включены, дополнительные расходы: обед и вход на территорию заповедника «Эрзи»
Лучшее время для экскурсии в Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что делает прогулки комфортными и безопасными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. Зимой путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но пейзажи приобретают особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эрзи
Цей-Лоамский перевал
Магой-Джел
Таргим
Хамхи
Эгикал
Тхаба Ерды
Вовнушки
Ляжгинский водопад
Описание экскурсии
Секреты Эрзи и смотровая площадка
Проехав по Военно-Грузинской дороге и Джейрахскому ущелью, вы окажетесь в одном из крупнейших средневековых башенных поселков — Эрзи. Услышите местные легенды и узнаете, почему комплекс получил название «Орлиное гнездо», в чём различие между жилыми и боевыми башнями, что такое «моартол», а также зачем место под постройку башен поливали молоком. А затем подъедете к смотровой площадке Цей-Лоамского перевала. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и прогуляться до сторожевой башни Магой-Джел, запертой между огромными глыбами горной породы.
Сердце горной Ингушетии и древний храм
Далее вы отправитесь в Таргимскую котловину, где осмотрите три башенных комплекса: Таргим, Хамхи и Эгикал. Поговорим о жизни ингушей времен Средневековья: об их обычаях, традициях, ремеслах. Также вы узнаете, что объединяет комплексы, как они были созданы и каким образом у основателей поселений и их потомков накопились немалые богатства. А после, оказавшись у самой границы с Грузией, отыщете один из древнейших христианских храмов — Тхаба Ерды, где выясните, что оказало влияние на архитектуру памятника и что находилось раньше на его месте.
То, без чего не представить Ингушетию
Это, конечно, самый знаменитый средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Вовнушки. Сооружения по праву считаются шедевром средневековой башенной архитектуры. Попробуем представить, как мастера-строители того времени поднимали материалы для возведения неприступной крепости на остроконечные скальные утесы. И вспомним предания о мужестве и силе духа ингушских женщин во время осады башенного комплекса.
На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед и вход на территорию заповедника «Эрзи» (150 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктор
Величественные горы, древние башни, извилистые дороги среди ущелий, парящие орлы, тишина и особая атмосфера этих мест навсегда останутся в памяти. Спасибо нашему гиду Хусейну! Хусейн, от всей души благодарим за эту незабываемую поездку по горной Ингушетии!
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Елена
Очень насыщенное,интересное путешествие. В этой поездке у нас был гид Магомед,очень интересно и развернуто рассказывал о истории Ингушетии,о создании башен. В конце поездки мы посетили башню Согласия и это того стоило,музей шикарный и вид с нее просто завораживает.
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Максим
Все отлично! Увлекательно в спокойном темпе проехали по Горной Ингушетии, вдохновляет. Гид Рустам, приятный в общении человек, все показал и рассказал, впечатлений море. Можно рекомендовать.
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В
Валерий
Здравствуйте, хотел поделится эмоциями, которые я испытал по окончанию данного тура! Мой мир перевернулся после посещения этой маленькой Республики на Кавказе. Очень красивые и не передаваемые пейзажи, на основании которых читать дальшеуменьшить
сразу чувствуешь массив Кавказского хребта. Древний быт местного народа - заставляет полностью погрузиться и ощутить себя, как будто ты вообще на другом континенте нашего мира. Особое спасибо хотел сказать замечательному экскурсоводу Ольге, которая вкладывала свой материал в наше подсознание с такой легкостью и простой, что становилось сразу интересно и понятно!
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Е
Елена
Сразу скажу спасибо ❤️ все прошло на высшем уровне. Когда наш гид Тимур😍 забирал нас с Владикавказа и увидел, что я немного огорчилась облачности он сказал, не переживайте у нас будет солнце) так и было) Экскурсия прошла на одном дыхание, много информации, очень приятно слушать, и понимать культуру, много локаций, мы остались в восторге. Ингушетия жди Однозначно приедем еще.
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Мария
Невероятная Горная Ингушетия! Прекрасный гид Руслан провел нам очень увлекательную экскурсию в условиях выпавшего снега, и, несмотря на непростые погодные условия, выложился по максимуму, чтобы мы смогли все увидеть! Узнали о традициях и культуре республики. Еще Руслан отличный фотограф, который знает, с каких ракурсов получаются красивые фотографии!
+2
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