1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что делает прогулки комфортными и безопасными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. Зимой путешествие может быть затруднено из-за снега и низких температур, но пейзажи приобретают особую атмосферу.

Исследуйте старинные башенные комплексы Эрзи, Таргим, Хамхи и Эгикал, узнайте о жизни ингушей в Средние века и посетите древний христианский храм Тхаба Ерды. Прогуляйтесь по смотровой площадке Цей-Лоамского перевала и сделайте потрясающие фотографии. Завершите день у крупнейшего водопада Ингушетии - Ляжгинского. Транспортные расходы включены, дополнительные расходы: обед и вход на территорию заповедника «Эрзи»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты Эрзи и смотровая площадка

Проехав по Военно-Грузинской дороге и Джейрахскому ущелью, вы окажетесь в одном из крупнейших средневековых башенных поселков — Эрзи. Услышите местные легенды и узнаете, почему комплекс получил название «Орлиное гнездо», в чём различие между жилыми и боевыми башнями, что такое «моартол», а также зачем место под постройку башен поливали молоком. А затем подъедете к смотровой площадке Цей-Лоамского перевала. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и прогуляться до сторожевой башни Магой-Джел, запертой между огромными глыбами горной породы.

Сердце горной Ингушетии и древний храм

Далее вы отправитесь в Таргимскую котловину, где осмотрите три башенных комплекса: Таргим, Хамхи и Эгикал. Поговорим о жизни ингушей времен Средневековья: об их обычаях, традициях, ремеслах. Также вы узнаете, что объединяет комплексы, как они были созданы и каким образом у основателей поселений и их потомков накопились немалые богатства. А после, оказавшись у самой границы с Грузией, отыщете один из древнейших христианских храмов — Тхаба Ерды, где выясните, что оказало влияние на архитектуру памятника и что находилось раньше на его месте.

То, без чего не представить Ингушетию

Это, конечно, самый знаменитый средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Вовнушки. Сооружения по праву считаются шедевром средневековой башенной архитектуры. Попробуем представить, как мастера-строители того времени поднимали материалы для возведения неприступной крепости на остроконечные скальные утесы. И вспомним предания о мужестве и силе духа ингушских женщин во время осады башенного комплекса.

На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому.

Организационные детали