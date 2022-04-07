Об экскурсии:

Грозный-Cити

Грозный-Cити — это ультрасовременный квартал, где вовсю кипит городская жизнь, сюда едут работать, отдыхать, ну и, разумеется, осматривать эти исполинские здания путешественники. Комплекс небоскребов расположен в самом центре города, прямо на проспекте имени А. Кадырова, занимая площадь в 4,5 гектара. В состав его на сегодняшний день входят 7 зданий, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Самое высокое здание комплекса «Феникс» может похвастать высотой в 40 этажей.

Посетители Грозного-Сити моментально оказываются на ультрасовременных улицах, как будто разом попав из столицы Чечни в Нью-Йорк, Гонконг или другую небоскребную обитель. Здесь можно провести массу времени, посещая торговые центры, обедая в модных ресторанчиках, радуя себя ароматной чашечкой кофе, любуясь видом городских улиц.

Мечеть имени Аймани Кадыровой

Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Стены мечети отделаны мрамором. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра. На куполе мечети выполнена гравировка имён Всевышнего Господа. Во внутренней отделке использованы освещаемые росписи. Над куполом мечети возвышаются три минарета высотой 55 метров.

Перед входом в мечеть возведён символ ислама — полумесяц со звездой. В главном молитвенном зале подвешена пятитонная люстра в форме полумесяца размером 31 метр в диаметре.

Мечеть имени Аймани Кадыровой состоит из четырёх этажей, три из которых — под овальным куполом — предназначены для мужчин. Верхний ярус мечети отведён женщинам и имеет отдельный вход. Площадь мечети составляет 6950 м², к мечети прилегает парк.

Мечеть «Сердце Чечни»

Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка (14 га) и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман ЧР.

Мечеть построена в классическом османском стиле. Центральный зал мечети накрыт огромным куполом (диаметр — 16 м, высота — 32 м). Высота четырёх минаретов по 63 метра — одни из самых высоких минаретов на Юге России. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором.

Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади.