Ночной Грозный

Вы увидите уникальный комплекс Грозный-сити и самые красивые мечети мусульманского мира, находящиеся

Индивидуальная
Вы увидите уникальный комплекс Грозный-сити и самые красивые мечети мусульманского мира, находящиеся в Чеченской республике.
Ночной Грозный
Ночной Грозный
Ночной Грозный
Ночной Грозный
Ночной Грозный

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть Сердце Матери
  • Мечеть Сердце Чечни
  • Грозный Сити комплекс

Об экскурсии:

    Грозный-Cити
    Грозный-Cити — это ультрасовременный квартал, где вовсю кипит городская жизнь, сюда едут работать, отдыхать, ну и, разумеется, осматривать эти исполинские здания путешественники. Комплекс небоскребов расположен в самом центре города, прямо на проспекте имени А. Кадырова, занимая площадь в 4,5 гектара. В состав его на сегодняшний день входят 7 зданий, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Самое высокое здание комплекса «Феникс» может похвастать высотой в 40 этажей.
    Посетители Грозного-Сити моментально оказываются на ультрасовременных улицах, как будто разом попав из столицы Чечни в Нью-Йорк, Гонконг или другую небоскребную обитель. Здесь можно провести массу времени, посещая торговые центры, обедая в модных ресторанчиках, радуя себя ароматной чашечкой кофе, любуясь видом городских улиц.

    Мечеть имени Аймани Кадыровой

    Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
    Стены мечети отделаны мрамором. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра. На куполе мечети выполнена гравировка имён Всевышнего Господа. Во внутренней отделке использованы освещаемые росписи. Над куполом мечети возвышаются три минарета высотой 55 метров.
    Перед входом в мечеть возведён символ ислама — полумесяц со звездой. В главном молитвенном зале подвешена пятитонная люстра в форме полумесяца размером 31 метр в диаметре.
    Мечеть имени Аймани Кадыровой состоит из четырёх этажей, три из которых — под овальным куполом — предназначены для мужчин. Верхний ярус мечети отведён женщинам и имеет отдельный вход. Площадь мечети составляет 6950 м², к мечети прилегает парк.

    Мечеть «Сердце Чечни»

    Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова.
    Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка (14 га) и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский Исламский университет им. Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман ЧР.
    Мечеть построена в классическом османском стиле. Центральный зал мечети накрыт огромным куполом (диаметр — 16 м, высота — 32 м). Высота четырёх минаретов по 63 метра — одни из самых высоких минаретов на Юге России. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым мрамором.
    Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Ужин
    • Проживание в квартире
    Место начала и завершения?
    Любое в Владикавказе
    Когда и сколько длится
    Когда: 14:00-20:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    14:00-20:00

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