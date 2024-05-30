1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
2500020 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но она того стоила. Нашим гидом был Артур. Внимательный, отзывчивый, добрый человек. Северная Осетия навсегда в наших сердцах)
- ААнна27 мая 2024Потрясающее и запоминающее знакомство с Осетией! Роланд очень интересный собеседник! Видно, что любит свою родину, старается показать самое интересное!))
- ЕЕвгения26 мая 2024Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчик, который точно влюбит вас в Осетию;) За кофе сваренный на газовой горелке на одной из остановок отдельное спасибо!
- ААнна9 мая 2024Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
- ССветлана3 мая 2024Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и
- ДДенис20 апреля 2024Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.
- ВВладимир3 марта 2024Были на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый край, Дигория вишенка на торте) Всё понравилось, локаций много, за антуражный обед с национальными блюдами у местных отдельное спасибо)
- ООльга28 февраля 2024От всей души благодарим Роланда за нашу поездку 26.02 в горную Дигорию! Это действительно" Жемчужина Северной Осетии"! Солнце, заснеженные горы,
- ТТатьяна4 октября 2023Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ночные»
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