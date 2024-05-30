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днëм… Но сколько же всего не заметили / пропустили / не обратили внимания! Особо интересно было слушать истории рождения и жизни людей и зданий восхитившего всех нас Владикавказа, ведь именно из них складывается история города и страны в целом. Как же приятно слушать человека увлечëнного, обладающего таким широким кругом знаний: и культура, и традиции, и литература, и мистические совпадения, и история - всë было предметом нашей беседы. Действительно для Завена не было тем, на которые он не смог бы сказать чего-либо интересного. Особо стоит отметить, насколько гид сумел простимулировать внимание слушателей: объявленный конкурс на правильные ответы заставляет нас, слушателей Завена, спорить до сих пор: кто же победил?!. . Следующая группа будет обязательно с ним! Всем рекомендуем!