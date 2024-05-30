Ночные прогулки и экскурсии Владикавказа

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» во Владикавказе, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Мистический вечерний Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистический вечерний Владикавказ
Начало: Площадь Штыба
Сегодня в 20:30
Завтра в 18:30
от 4 000 за всё до 10 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Мистическая красота старинной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальный трансфер «Владикавказ (аэропорт) - Тбилиси»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
2500020 000 за всё до 4 чел.
Ночной Грозный
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночной Грозный
Начало: Любое в Владикавказе
Расписание: 14:00-20:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
20 000 за всё до 4 чел.
Осетинские писатели во Владикавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Осетинские писатели во Владикавказе
Почувствовать и увидеть город через судьбы творческих людей
Начало: на улице Карла Маркса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Северная Осетия по максимуму
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но она того стоила. Нашим гидом был Артур. Внимательный, отзывчивый, добрый человек. Северная Осетия навсегда в наших сердцах)
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, ноОгромное спасибо за прекрасную экскурсию! Взяли доп. локацию-лавочку в горах. Дорога на лавочку была непростая, но
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Северная Осетия по максимуму
    Потрясающее и запоминающее знакомство с Осетией! Роланд очень интересный собеседник! Видно, что любит свою родину, старается показать самое интересное!))
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Спасибо огромное Завену за увлекательный вечер! Очень интересный рассказчик, гладезь знаний! Человек влюбленный в историю, но не просто прочитал и
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    вещает, а изучает и ищет подтверждения разным теориям и версиям. Однозначно рекомендую, Завен смог влюбить во Владикавказ за пару часов ❤️

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Северная Осетия по максимуму
    Отличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчик, который точно влюбит вас в Осетию;) За кофе сваренный на газовой горелке на одной из остановок отдельное спасибо!
    Отличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчикОтличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчикОтличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчикОтличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчикОтличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчикОтличная экскурсия, маршрут шикарнейший, позволяющий охватить основные туристические локации. Гидом у меня был Мурат, потрясающий рассказчик
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Нетронутая красота горной Дигории
    Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же местам, где бродили и
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    днëм… Но сколько же всего не заметили / пропустили / не обратили внимания! Особо интересно было слушать истории рождения и жизни людей и зданий восхитившего всех нас Владикавказа, ведь именно из них складывается история города и страны в целом. Как же приятно слушать человека увлечëнного, обладающего таким широким кругом знаний: и культура, и традиции, и литература, и мистические совпадения, и история - всë было предметом нашей беседы. Действительно для Завена не было тем, на которые он не смог бы сказать чего-либо интересного. Особо стоит отметить, насколько гид сумел простимулировать внимание слушателей: объявленный конкурс на правильные ответы заставляет нас, слушателей Завена, спорить до сих пор: кто же победил?!. . Следующая группа будет обязательно с ним! Всем рекомендуем!

    Побывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем жеПобывали на вечерней экскурсии с Звеном 30.04. И это было очень интересно! Прошли по тем же
  • Д
    Денис
    20 апреля 2024
    Мистический вечерний Владикавказ
    Завен, человек всей душой любящий свой город и свою профессию - а, значит, и гид отличный! Экскурсия очень понравилась - интересный маршрут, энциклопедические знания, поданные в простой и доступной форме! В следующий приезд однозначно обратимся к нему за другими экскурсиями.
  • В
    Владимир
    3 марта 2024
    Нетронутая красота горной Дигории
    Были на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый край, Дигория вишенка на торте) Всё понравилось, локаций много, за антуражный обед с национальными блюдами у местных отдельное спасибо)
    Были на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый крайБыли на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый крайБыли на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый крайБыли на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый крайБыли на индивидуальной экскурсии 27.02.24. Продолжительность- полный день, с 8:30 до 19:00. Осетия необыкновенно красивый край
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Нетронутая красота горной Дигории
    От всей души благодарим Роланда за нашу поездку 26.02 в горную Дигорию! Это действительно" Жемчужина Северной Осетии"! Солнце, заснеженные горы,
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    невероятные виды завораживают, захватывают дух не только от красоты, но и от высоты! Спасибо Роланду за профессионализм, эрудицию, за любовь к своему народу и к своей Республике, за комфорт и безопасность в поездке! Рекомендуем всем!

    От всей души благодарим Роланда за нашу поездку 26.02 в горную Дигорию! Это действительно" Жемчужина СевернойОт всей души благодарим Роланда за нашу поездку 26.02 в горную Дигорию! Это действительно" Жемчужина СевернойОт всей души благодарим Роланда за нашу поездку 26.02 в горную Дигорию! Это действительно" Жемчужина Северной
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2023
    Незабываемое путешествие по Северной Осетии
    Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!
    Экскурсия просто супер. Все очень понравилось. А водитель Радик самый лучший, с таким водителем никакой гид не сравнится. Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Северная Осетия по максимуму
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  3. Незабываемое путешествие по Северной Осетии
  4. Нетронутая красота горной Дигории
  5. Мистическая красота старинной Дигории
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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