За время нашей экскурсии мы побываем в трех городах Чечни — Грозном, Аргуне и Шали. Вы увидите аналог турецкой Голубой мечети, мечеть в стиле хай-тек, а также самую большую мечеть Европы. и все это в свете вечерних огней. Также мы поднимемся на необычную смотровую площадку «Лестница в небеса», похожую на инопланетный корабль.

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