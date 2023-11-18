Ночные мечети и Лестница в небеса

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Ответы на вопросы
За время нашей экскурсии мы побываем в трех городах Чечни — Грозном, Аргуне и Шали.

Вы увидите аналог турецкой Голубой мечети, мечеть в стиле хай-тек, а также самую большую мечеть Европы. и все это в свете вечерних огней.

Также мы поднимемся на необычную смотровую площадку «Лестница в небеса», похожую на инопланетный корабль.
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ночные мечети и Лестница в небеса
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном
  • Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
  • Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
  • Смотровая площадка «Лестница в небеса»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы увидите ночной Грозный и его центральную мечеть «Сердце Чечни», которая является малой копией Голубой мечети в Турции. После мы отправимся в город Аргун, где находится мечеть «Сердце матери» — единственная в России, построенная в стиле хай-тек, с необычными минаретами и подсветкой, которая меняет оттенки каждую минуту. Также мы посетим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман», расположенную в городе Шали. Этот комплекс вмещает до 70 тысяч людей. Еще нас ждет смотровая площадка «Лестница в небеса», издалека похожая на инопланетный корабль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
Место начала и завершения?
Грозный, ул. Димаева, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Вечерние
Ночные
Святые места
Мечеть «Сердце Чечни»
Популярные места
Мечеть «Сердце матери»
Мечеть «Гордость мусульман»
Аргун Шали
Лестница в небеса
Мусульманские
Мечети и Соборы

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