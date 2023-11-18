За время нашей экскурсии мы побываем в трех городах Чечни — Грозном, Аргуне и Шали.
Вы увидите аналог турецкой Голубой мечети, мечеть в стиле хай-тек, а также самую большую мечеть Европы. и все это в свете вечерних огней.
Также мы поднимемся на необычную смотровую площадку «Лестница в небеса», похожую на инопланетный корабль.
Вы увидите аналог турецкой Голубой мечети, мечеть в стиле хай-тек, а также самую большую мечеть Европы. и все это в свете вечерних огней.
Также мы поднимемся на необычную смотровую площадку «Лестница в небеса», похожую на инопланетный корабль.
Ближайшие даты:
18
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19
ноя
ноя
20
ноя
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21
ноя
ноя
22
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ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном
- Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
- Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
- Смотровая площадка «Лестница в небеса»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы увидите ночной Грозный и его центральную мечеть «Сердце Чечни», которая является малой копией Голубой мечети в Турции. После мы отправимся в город Аргун, где находится мечеть «Сердце матери» — единственная в России, построенная в стиле хай-тек, с необычными минаретами и подсветкой, которая меняет оттенки каждую минуту. Также мы посетим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман», расположенную в городе Шали. Этот комплекс вмещает до 70 тысяч людей. Еще нас ждет смотровая площадка «Лестница в небеса», издалека похожая на инопланетный корабль.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Грозный, ул. Димаева, 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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