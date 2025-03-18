Вас ждет экскурсия к озеру Казеной-Ам — самому живописному озеру Кавказа! Вы посетите древнее селение Хой с его сохранившимися башнями, а также мечети в свете ночных огней в городах Шали и Аргун, которые завораживают своей красотой. Путешествие завершит дегустация лучших блюд кавказской кухни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Путешествие к озеру Казеной-Ам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к одному из самых живописных уголков Кавказа — озеру Казеной-Ам! Здесь вас ждут потрясающие виды, которые восхищают своей природной красотой и умиротворением.
Программа экскурсии
В рамках нашей экскурсии вы познакомитесь с удивительным миром кавказской культуры, историческими достопримечательностями и традиционными блюдами. Вот что вас ожидает:
- Посещение селения Хой: здесь сохранились величественные боевые и жилые башни, которые рассказывают о богатой истории региона и погружают в атмосферу древности.
- Города Шали и Аргун: под покровом ночи вы сможете увидеть великолепные мечети, которые поражают своим изяществом и архитектурной красотой, подсвеченные в темноте.
- Кавказская кухня: в завершение путешествия вам предложат отведать изысканные блюда местной кухни, уникальные ароматы и вкусы которых не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов.
Незабываемые впечатления
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя красоту Кавказа, где природа, история и культура переплетаются в гармонии, создавая уникальные впечатления!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казеной-Ам
- Хой
- Мечети Аргун и Шали
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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