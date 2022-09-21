Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
В ходе нашей экскурсии вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, суннитская мечеть и православные храмы, насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа и узнаете любопытные факты из истории Русско-Кавказской войны. Рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дом купца Оганова.
Я расскажу, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого Евгения Вахтангова.
Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, пятница, воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа