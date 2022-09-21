Подробнее об экскурсии

В ходе нашей экскурсии вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, суннитская мечеть и православные храмы, насладитесь великолепным видом на горы Большого Кавказа и узнаете любопытные факты из истории Русско-Кавказской войны. Рассмотрите сохранившиеся старинные здания: бывшую табачную фабрику, концерн «Зингер», типографию конца XIX века, дом купца Оганова.

Я расскажу, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого Евгения Вахтангова.