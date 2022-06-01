Пешая экскурсия по Владикавказу

Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города

Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города.
Пешая экскурсия по Владикавказу
Пешая экскурсия по Владикавказу
Пешая экскурсия по Владикавказу
Пешая экскурсия по Владикавказу
Пешая экскурсия по Владикавказу
Пешая экскурсия по Владикавказу

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (осетинская церковь)
  • Площадь Штыба
  • Памятник Исса Плиеву
  • Мечеть Мухтарова (суннитская мечеть)
  • Церковь Святого Григория Просветителя (армянская церковь)
  • Городской парк
  • Проспект Мира
  • Площадь Свободы
  • Бывшая табачная фабрика
  • Дом купца Оганова
  • Русский театр и др

Об экскурсии

Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями. Вы погуляете по пешеходному Проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм, мечеть и армянскую церковь. А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • По желанию
  • Посещение нац. музея (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рождественская улица, 22, Владикавказ
Завершение: Улица Коцоева, 62, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, см. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На случай непогоды нужно иметь зонтик или дождевик.
  • Будем ждать Вас в Северной Осетии!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, см. календарь

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