Об экскурсии Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями. Вы погуляете по пешеходному Проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм, мечеть и армянскую церковь. А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.