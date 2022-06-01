Храм Рождества Пресвятой Богородицы (осетинская церковь)
Площадь Штыба
Памятник Исса Плиеву
Мечеть Мухтарова (суннитская мечеть)
Церковь Святого Григория Просветителя (армянская церковь)
Городской парк
Проспект Мира
Площадь Свободы
Бывшая табачная фабрика
Дом купца Оганова
Русский театр и др
Об экскурсии
Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями. Вы погуляете по пешеходному Проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм, мечеть и армянскую церковь. А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
По желанию
Посещение нац. музея (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рождественская улица, 22, Владикавказ
Завершение: Улица Коцоева, 62, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, см. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
На случай непогоды нужно иметь зонтик или дождевик.
Будем ждать Вас в Северной Осетии!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, см. календарь
Наталья — ваш гид во Владикавказе
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