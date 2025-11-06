Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе предлагает уникальную возможность заглянуть за кулисы производства любимых напитков.
Участники экскурсии смогут пройтись по производственным цехам, увидеть линии розлива и фасовки, а также посетить высокотехнологичные лаборатории.
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация крафтового пива
- 🏭 Посещение производственных цехов
- 🔬 Уникальные технологии и оборудование
- 🎁 Фирменный сувенир каждому участнику
- 🛍️ Возможность покупки продукции в магазине
Что можно увидеть
- Дегустационный зал
- Линии розлива и фасовки
- Итальянское и немецкое оборудование
- Складские помещения
- Зернохранилище
- Теплица
- Цех по производству ПЭТ-преформ
- Служба контроля качества
Описание экскурсии
Экскурсия начинается с уличной части и рассказа про этапы становления пивоваренного завода «Бавария». Вы увидите разные корпуса и оцените масштаб завода. Оказавшись внутри, отправитесь исследовать производственные цеха. Точки маршрута:
Дегустация напитков и закусок. Вы сможете попробовать крафтовые сорта пива (на выбор) прямо из бочек, вкусные закуски-снеки собственного производства.
Фирменный магазин. На выходе с завода вы сможете купить продукцию в магазине.
Бонус. В завершение экскурсии каждый участник получит фирменный сувенир от завода.
Организационные детали
- Обратите внимание: это экскурсия по крупному производственному предприятию, в цехах которого могут быть санитарные часы. По техническим причинам время и дата проведения экскурсии могут быть изменены. В случае переноса мы свяжемся с вами и предложим альтернативное время
- Экскурсия 18+, но мы организуем детские программы отдельно, в том числе для школьных классов. На них дети дегустируют безалкогольные напитки и снеки. Детали уточняйте в переписке
- Перед экскурсией мы проводим инструктаж по правилам поведения на производстве и рассказываем о последовательности посещения объектов завода
- Во время посещения первого цеха каждому будет выдана защитная форма одежды
- Экскурсию для вас проведёт гид-специалист завода
в понедельник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду и пятницу в 16:00, в четверг в 12:00 и 16:00, в субботу в 10:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У завода
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду и пятницу в 16:00, в четверг в 12:00 и 16:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 136 туристов
Меня зовут Ольга, я являюсь профессиональным туроператором с 20-летним стажем и организатором авторских туров на Северном Кавказе. Наша туроператорская компания — команда профессионалов туризма. Мы разрабатываем и организовываем туры в республиках Северного Кавказа. В нашем арсенале авторские опции, эксклюзивные предложения, и самые разнообразные варианты туров под ваши запросы и желания. Будем рады встрече с вами на Северном Кавказе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
6 ноя 2025
3 ноября 2025г.
Посетили данную экскурсию.
Наш гид Тамерлан все подробно рассказал и показал.
Остались в полном восторге от самой экскурсии и от дегустации напитков производства "Бавария", обязательно посоветую друзьям посетить эту экскурсию!)
Татьяна
6 ноя 2025
Добрый день. Экскурсия была интересная и вкусная дегустация. Особая благодарность Тамерлану за рассказ, дегустацию и заботу.
К
Ксения
4 ноя 2025
Интересная и вкусная экскурсия!
Л
Лидия
28 окт 2025
Это была очень познавательная экскурсия!!!! Спасибо!
Полина
17 окт 2025
Очень необычная экскурсия. Экскурсию проводил сотрудник предприятия Тамерлан, отвечал на все наши вопросы, очень интересно обо всем рассказал. В конце дегустация и подарок! Спасибо, все супер!
С
Сандра
16 окт 2025
Хотим поделиться восторженными впечатлениями от экскурсии на пивоваренный завод! Это был не просто поход на дегустацию, а настоящее путешествие в мир крафтового и не только пива.
И
Иванцова
15 окт 2025
Отлично провели время. Посмотрели внутрянку пивного производства, надегустировались, еще и ушли с подарочками))
К
Константин
11 окт 2025
Лучшее начало для знакомства с Владикавказом!
Анастасия
9 окт 2025
На производстве пива была впервые. Экскурсию проводил Арсен. Нам повезло, были только вдвоём, поэтому экскурсия получилась в формате вопрос-ответ. Дегустация это вообще любимая часть) качество пива порадовало, будем брать😉
Т
Татьяна
6 окт 2025
Встретил маркетолог Арсен, очень красивая ухоженная территория, смотрели производство заготовок пластиковых бутылок, о производстве пива рассказывал технолог, пробовали крафтовое пиво и лимонады. Достаточно интересно, в конце ждал приятный подарок.
Надежда
1 окт 2025
Экскурсию брали на 16.00, встретил нас младший маркетолог Арсен, провел на завод, рассказал немного об истории завода, потом о процессе пивоварения рассказывал технолог Валерий, было интересно, ответил на все интересующие
Валентина
27 сен 2025
Отличное предприятие, но до комфортных экскурсий есть куда расти.
Впечатляют масштабы!))
Угостили самарским пивом, попросили дать обратную связь, но в ответ тишина… видимо грустят, что их пиво не такое вкусное 😅😎
Чипсы огонь!!!
N
Nix
25 сен 2025
Всё отлично! Особенно презент в конце экскурсии))
Р
Роман
15 сен 2025
Экскурсию проводил сотрудник предприятия Тамерлан. Всего нас было четверо.
Прошлись по многим цехам, в конце была дегустация лимонадов и пива. Продолжительность около часа, может чуть больше.
Интересно было побывать. Если интерес есть, то посетить предприятие стоит
Э
Элина
11 сен 2025
Отличный завод, ухоженная территория, хорошие условия для сотрудников, также можно снимать весь процесс на телефон. И конечно завершение экскурсии, дегустация: лимонада, кваса, большая разновидность пива, чипсы и сыр, больше всего понравились лимонады. На выходе магазин, где всё по приятным ценам. Спасибо организаторам)
