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веселый. Мы,в целом,,знакомы с историей и традициями Осетии, но от Давида узнали много интересный деталей и нюансов. В экскурсии предусмотрена ночевка в палатке на природе. Так вот-не отказывайтей от этой опции! Это само по себе интересно. Спросите себя,давно ли вы вот так проводили время, да и проводили ли вообще? Все будет организовано на уровне, у вас будет палатка с надувным матрасом и шатер -столовая,на случай дождя. А когда аы поднимите к небу глаза, и в них отразятся миллиарды больших и маленьких,близких и далеких звезд, поймете,что отдыхать от городской суеты нужно именно так! Еще раз большое спасибо Давиду!