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Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Просто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты Осетии. Вся организация тура была очень быстрой и легкой. Роланд учел все наши пожелания и показал нам даже больше, чем было обозначено в Маршруте. Все прошло максимально комфортно и интересно. Всем советую!
- ККонстантин16 июля 2024Спасибо большое гиду Руслану за мега увлекательную познавательную поездку. Нам удалось увидеть большое количество красивых мест и услышать истории про каждое. Маршрут был умиротворяющи и расслабляющим, а термальные источники стали прекрасными завершением поездки.
- ННогманова4 июля 2024Брали данный тур, нас было 4 человека, нашим гидом был Роберт, забрал и привез прям до дома, на шевроле ниве. Сам
- ССветлана23 августа 2022Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Нескучные экскурсии»
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