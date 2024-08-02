Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» во Владикавказе, цены от 11 250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
На машине
Конные прогулки
скидка
25%
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
1500011 250 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
На машине
6 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
24 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Джиппинг
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
от 59 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
    Просто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты Осетии. Вся организация тура была очень быстрой и легкой. Роланд учел все наши пожелания и показал нам даже больше, чем было обозначено в Маршруте. Все прошло максимально комфортно и интересно. Всем советую!
    Просто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты ОсетииПросто замечательный гид и маршрут, который открывает невероятные красоты Осетии
  • К
    Константин
    16 июля 2024
    Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
    Спасибо большое гиду Руслану за мега увлекательную познавательную поездку. Нам удалось увидеть большое количество красивых мест и услышать истории про каждое. Маршрут был умиротворяющи и расслабляющим, а термальные источники стали прекрасными завершением поездки.
  • Н
    Ногманова
    4 июля 2024
    Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
    Брали данный тур, нас было 4 человека, нашим гидом был Роберт, забрал и привез прям до дома, на шевроле ниве. Сам
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    тур очень понравился, много природы и истории, конечно страшно было на лавку счастья добираться, но это того стоило! Наш гид и по совместительству водитель довез нас на отлично, очень уверенно, сам душевный человек, сварил нам очень вкусный кофе, Роберт прекрасно знает историю! Советую! В этих местах стоит побывать)

  • С
    Светлана
    23 августа 2022
    Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
    Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
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    веселый. Мы,в целом,,знакомы с историей и традициями Осетии, но от Давида узнали много интересный деталей и нюансов. В экскурсии предусмотрена ночевка в палатке на природе. Так вот-не отказывайтей от этой опции! Это само по себе интересно. Спросите себя,давно ли вы вот так проводили время, да и проводили ли вообще? Все будет организовано на уровне, у вас будет палатка с надувным матрасом и шатер -столовая,на случай дождя. А когда аы поднимите к небу глаза, и в них отразятся миллиарды больших и маленьких,близких и далеких звезд, поймете,что отдыхать от городской суеты нужно именно так! Еще раз большое спасибо Давиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
  2. Затерянный мир Черных гор
  3. Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Кадаргаванский каньон
  5. Крепость Дзивгис
  6. Даргавс
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в августе 2024
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