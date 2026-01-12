Групповая
до 15 чел.
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
На заводе «Бавария» во Владикавказе вы узнаете, как создаются знаменитые напитки. Оцените масштаб производства и попробуйте крафтовое пиво
Начало: У завода
«Экскурсия начинается с уличной части и рассказа про этапы становления пивоваренного завода «Бавария»»
Завтра в 16:00
29 янв в 12:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Невероятная Дигория - маршрут над облаками
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, руины бельгийской фабрики и арт-объекты - из Владикавказа
Начало: У Олимпийского парка
«Остатки бельгийской фабрики 1893 года — след европейского влияния в горах»
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
6000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Напитки с историей»: экспедиция на пивоваренный завод с дегустацией
Начало: Улица Тельмана, 45
«Приглашаю вас увидеть, как производятся напитки и варится пиво на крупнейшем пивоваренном заводе Осетии»
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья12 января 2026Оригинальная экскурсия. Вместе с гидом Тамерланом прошли практически по всем цехам, увидели всю цепочку производства пива, продегустировали не только напитки массмаркета, но и крафтовые сорта. Ушли с подарками и покупками из фирменного магазина.
- ААнастасия12 января 2026Это была замечаиелтная экскурсия! Наш гид Тамерлан рассказал не только о производстве, но и о "плюшках" для работников предприятия. Мы
- ВВалентина8 января 2026Всё прошло отлично. Экскурсия полностью соответствует описанию. К посещению советую.
- ЮЮлия8 января 2026Огромное спасибо Тамерлану за увлекательную экскурсию по заводу. Показал все от и до. Рассказал обо всех процессах производства и ответил на все вопросы. Кроме того, поделился с нами рассказом об осетинских традициях, что было очень интересно!
- ТТатьяна8 января 2026Отлично провели время
- ООксана6 января 2026Шикарная экскурсия!!!!! Баварии респект за организацию, чистоту, социальный пакет для работников - удивили!
- ЮЮлия3 декабря 2025Я приду еще раз❤️ спасибо всем за рассказы) кучерявому парню особый привет)) подарили еще и футболки😌дегустация прошла на ура😌
- ДДарья6 ноября 20253 ноября 2025г.
Посетили данную экскурсию.
Наш гид Тамерлан все подробно рассказал и показал.
Остались в полном восторге от самой экскурсии и от дегустации напитков производства "Бавария", обязательно посоветую друзьям посетить эту экскурсию!)
- ТТатьяна6 ноября 2025Добрый день. Экскурсия была интересная и вкусная дегустация. Особая благодарность Тамерлану за рассказ, дегустацию и заботу.
- ККсения4 ноября 2025Интересная и вкусная экскурсия!
