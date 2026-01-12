Д Дарья Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Оригинальная экскурсия. Вместе с гидом Тамерланом прошли практически по всем цехам, увидели всю цепочку производства пива, продегустировали не только напитки массмаркета, но и крафтовые сорта. Ушли с подарками и покупками из фирменного магазина.

А Анастасия Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе читать дальше увидели как выдувается тара, где бродит пиво и как оно потом упаковывается. Конечно изюминкой вечера стала дегустация! Всё было очень интересно и вкусно! Рекомендую! Это была замечаиелтная экскурсия! Наш гид Тамерлан рассказал не только о производстве, но и о "плюшках" для работников предприятия. Мы

В Валентина Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Всё прошло отлично. Экскурсия полностью соответствует описанию. К посещению советую.

Ю Юлия Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Огромное спасибо Тамерлану за увлекательную экскурсию по заводу. Показал все от и до. Рассказал обо всех процессах производства и ответил на все вопросы. Кроме того, поделился с нами рассказом об осетинских традициях, что было очень интересно!

Т Татьяна Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Отлично провели время

О Оксана Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Шикарная экскурсия!!!!! Баварии респект за организацию, чистоту, социальный пакет для работников - удивили!

Ю Юлия Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Я приду еще раз❤️ спасибо всем за рассказы) кучерявому парню особый привет)) подарили еще и футболки😌дегустация прошла на ура😌

Д Дарья Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе 3 ноября 2025г.

Посетили данную экскурсию.

Наш гид Тамерлан все подробно рассказал и показал.

Остались в полном восторге от самой экскурсии и от дегустации напитков производства "Бавария", обязательно посоветую друзьям посетить эту экскурсию!)

Т Татьяна Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе Добрый день. Экскурсия была интересная и вкусная дегустация. Особая благодарность Тамерлану за рассказ, дегустацию и заботу.