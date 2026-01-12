Мои заказы

Экскурсии на фабрики и заводы во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» во Владикавказе, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
На заводе «Бавария» во Владикавказе вы узнаете, как создаются знаменитые напитки. Оцените масштаб производства и попробуйте крафтовое пиво
Начало: У завода
«Экскурсия начинается с уличной части и рассказа про этапы становления пивоваренного завода «Бавария»»
Завтра в 16:00
29 янв в 12:00
1500 ₽ за человека
Невероятная Дигория - маршрут над облаками
На машине
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Невероятная Дигория - маршрут над облаками
Каньон Ахсинта, дом-музей Задалески Нана, руины бельгийской фабрики и арт-объекты - из Владикавказа
Начало: У Олимпийского парка
«Остатки бельгийской фабрики 1893 года — след европейского влияния в горах»
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
6000 ₽ за человека
«Напитки с историей»: экспедиция на пивоваренный завод с дегустацией
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Напитки с историей»: экспедиция на пивоваренный завод с дегустацией
Начало: Улица Тельмана, 45
«Приглашаю вас увидеть, как производятся напитки и варится пиво на крупнейшем пивоваренном заводе Осетии»
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    12 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Оригинальная экскурсия. Вместе с гидом Тамерланом прошли практически по всем цехам, увидели всю цепочку производства пива, продегустировали не только напитки массмаркета, но и крафтовые сорта. Ушли с подарками и покупками из фирменного магазина.
  • А
    Анастасия
    12 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Это была замечаиелтная экскурсия! Наш гид Тамерлан рассказал не только о производстве, но и о "плюшках" для работников предприятия. Мы
    читать дальше

    увидели как выдувается тара, где бродит пиво и как оно потом упаковывается. Конечно изюминкой вечера стала дегустация! Всё было очень интересно и вкусно! Рекомендую!

  • В
    Валентина
    8 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Всё прошло отлично. Экскурсия полностью соответствует описанию. К посещению советую.
  • Ю
    Юлия
    8 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Огромное спасибо Тамерлану за увлекательную экскурсию по заводу. Показал все от и до. Рассказал обо всех процессах производства и ответил на все вопросы. Кроме того, поделился с нами рассказом об осетинских традициях, что было очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    8 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Отлично провели время
    Отлично провели время
  • О
    Оксана
    6 января 2026
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Шикарная экскурсия!!!!! Баварии респект за организацию, чистоту, социальный пакет для работников - удивили!
    Шикарная экскурсия!!!!! Баварии респект за организацию, чистоту, социальный пакет для работников - удивили!
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2025
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Я приду еще раз❤️ спасибо всем за рассказы) кучерявому парню особый привет)) подарили еще и футболки😌дегустация прошла на ура😌
    Я приду еще раз❤️ спасибо всем за рассказы) кучерявому парню особый привет)) подарили еще и футболки😌дегустация прошла на ура😌
  • Д
    Дарья
    6 ноября 2025
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    3 ноября 2025г.
    Посетили данную экскурсию.
    Наш гид Тамерлан все подробно рассказал и показал.
    Остались в полном восторге от самой экскурсии и от дегустации напитков производства "Бавария", обязательно посоветую друзьям посетить эту экскурсию!)
    3 ноября 2025г.
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Добрый день. Экскурсия была интересная и вкусная дегустация. Особая благодарность Тамерлану за рассказ, дегустацию и заботу.
    Добрый день. Экскурсия была интересная и вкусная дегустация. Особая благодарность Тамерлану за рассказ, дегустацию и заботу.
  • К
    Ксения
    4 ноября 2025
    Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе
    Интересная и вкусная экскурсия!
    Интересная и вкусная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пивоваренный завод «Бавария» во Владикавказе;
  2. Невероятная Дигория - маршрут над облаками;
  3. «Напитки с историей»: экспедиция на пивоваренный завод с дегустацией.
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Кармадонское ущелье;
  2. Аланский монастырь;
  3. Даргавс;
  4. Мидаграбинские водопады;
  5. Крепость Дзивгис;
  6. Каньон Ахсинта;
  7. Фиагдон;
  8. Кадаргаванский каньон;
  9. Источники Бирагзанг;
  10. Алагирское ущелье.
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в январе 2026
Сейчас во Владикавказе в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2026 год по теме «Фабрики и заводы», 28 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март