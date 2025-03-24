Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе

Погрузитесь в мир пивоварения на экскурсии по заводу во Владикавказе. Узнайте историю успеха и попробуйте лучшие крафтовые сорта
На экскурсии по пивзаводу во Владикавказе гости смогут увидеть весь процесс производства напитков, от выдувания бутылок до ферментации пива.

Уникальная возможность узнать историю компании, которая выросла из небольшого заведения в крупную группу с инновационным производством и сетью ресторанов. Включена дегустация крафтового пива и лимонадов.

Участники смогут вдохновиться и удивиться, узнав о создании целой экосистемы для сотрудников, включая университет и скорую помощь
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Уникальная экскурсия на пивзавод
  • 📚 Интересная история бизнеса
  • 🥤 Дегустация крафтовых напитков
  • 🏭 Посещение производственного комплекса
  • 🌳 Прогулка по парковой зоне
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Секреты пенного: экскурсия на пивзавод во Владикавказе
Ближайшие даты:
28
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апр30
апр5
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мая7
мая12
мая
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Пивзавод
  • Производственный комплекс
  • Парковая зона

Описание экскурсии

  • Посещение производственного комплекса. Вам покажут завод, цеха, теплицы, парковую зону
  • Дегустация крафтовых сортов пива в ресторане, с которого началась история группы компаний

Во время экскурсии поговорим об истории успешного бизнеса, начатого с небольшого пивного заведения в лихие 90-е. Сейчас он вырос в группу компаний с инновационным производством, сетью ресторанов, загородным парком отдыха и аграрным комплексом, где для сотрудников есть тренажёрный зал, университет и своя скорая помощь. Вы сможете увидеть, потрогать и попробовать на вкус мечту, воплощённую в реальность, вдохновиться и удивиться.

А также узнаете:

  • Как выдувают пластиковые бутылки
  • Как происходит ферментация пива
  • Как делают лимонад

И многое другое!

Организационные детали

  • Дегустация входит в стоимость (детям предлагаются лимонады)
  • Отдельно по желанию оплачивается ужин в ресторане и покупки в магазине
  • До места встречи (у входа на завод) вы добираетесь самостоятельно. Для группы от 10 человек можно организовать трансфер — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пивзавода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Юлия
24 мар 2025
Данную экскурсию проводил Георгий, являющийся маркетологом завода «Бавария». Как мы поняли, в этот день он заменял кого-то, кто обычно отвечает за экскурсии. Несмотря на это экскурсия получилась замечательной. Во-первых, она
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была индивидуальной. Во-вторых, Георгий старался сделать ее информативной, чтобы мы посетили все главные производственные помещения. Было интересно с профессиональной позиции обсудить развитую корпоративную культуру предприятия. На дегустации нам показали и дали возможность попробовать, кажется, весь возможный ассортимент продукции))

Данную экскурсию проводил Георгий, являющийся маркетологом завода «Бавария». Как мы поняли, в этот день он заменялДанную экскурсию проводил Георгий, являющийся маркетологом завода «Бавария». Как мы поняли, в этот день он заменял
Александра
28 фев 2025
Экскурсия понравилась. Во время экскурсии можно посетить большой современный производственный комплекс, посмотреть цеха, парковую зону, а также попробовать крафтовое пиво и лимонады. В конце экскурсии был приятный сюрприз-подарок от предприятия. Интересно, современно, инновационно, вкусно!!!!!
Л
22 фев 2025
Замечательное производство, впечатляют масштабы и четкость. Потрясающее внимание к сотрудникам: послушала про социальную программу и захотелось пройти в отдел кадров. Сотрудники искренне увлечены своим делом и гордятся им. Спасибо технологу
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Сослану и нашему экскурсоводу Алану: нас провели по всему производству, рассказали о технологии, терпеливо ответили на глупые вопросы. Пиво и лимонады на дегустации мы оценили, хотя наиболее понравившиеся выбрать было непросто, а новые чипсы оказались выше всяких похвал. На выходе ждал неожиданный и очень приятный подарок! И девушки в магазине тоже очень внимательные и дружелюбные, без покупки уйти невозможно)

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