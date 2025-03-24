На экскурсии по пивзаводу во Владикавказе гости смогут увидеть весь процесс производства напитков, от выдувания бутылок до ферментации пива.
Уникальная возможность узнать историю компании, которая выросла из небольшого заведения в крупную группу с инновационным производством и сетью ресторанов. Включена дегустация крафтового пива и лимонадов.
Участники смогут вдохновиться и удивиться, узнав о создании целой экосистемы для сотрудников, включая университет и скорую помощь
Уникальная возможность узнать историю компании, которая выросла из небольшого заведения в крупную группу с инновационным производством и сетью ресторанов. Включена дегустация крафтового пива и лимонадов.
Участники смогут вдохновиться и удивиться, узнав о создании целой экосистемы для сотрудников, включая университет и скорую помощь
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Уникальная экскурсия на пивзавод
- 📚 Интересная история бизнеса
- 🥤 Дегустация крафтовых напитков
- 🏭 Посещение производственного комплекса
- 🌳 Прогулка по парковой зоне
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Пивзавод
- Производственный комплекс
- Парковая зона
Описание экскурсии
- Посещение производственного комплекса. Вам покажут завод, цеха, теплицы, парковую зону
- Дегустация крафтовых сортов пива в ресторане, с которого началась история группы компаний
Во время экскурсии поговорим об истории успешного бизнеса, начатого с небольшого пивного заведения в лихие 90-е. Сейчас он вырос в группу компаний с инновационным производством, сетью ресторанов, загородным парком отдыха и аграрным комплексом, где для сотрудников есть тренажёрный зал, университет и своя скорая помощь. Вы сможете увидеть, потрогать и попробовать на вкус мечту, воплощённую в реальность, вдохновиться и удивиться.
А также узнаете:
- Как выдувают пластиковые бутылки
- Как происходит ферментация пива
- Как делают лимонад
И многое другое!
Организационные детали
- Дегустация входит в стоимость (детям предлагаются лимонады)
- Отдельно по желанию оплачивается ужин в ресторане и покупки в магазине
- До места встречи (у входа на завод) вы добираетесь самостоятельно. Для группы от 10 человек можно организовать трансфер — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пивзавода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 77 туристов
Я аттестованный гид-переводчик, языковед. Изучаю эпос, легенды, язык символов, что древнее и универсальнее всех других языков. Буду рада стать для вас проводником смыслов города!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
24 мар 2025
Данную экскурсию проводил Георгий, являющийся маркетологом завода «Бавария». Как мы поняли, в этот день он заменял кого-то, кто обычно отвечает за экскурсии. Несмотря на это экскурсия получилась замечательной. Во-первых, она
Александра
28 фев 2025
Экскурсия понравилась. Во время экскурсии можно посетить большой современный производственный комплекс, посмотреть цеха, парковую зону, а также попробовать крафтовое пиво и лимонады. В конце экскурсии был приятный сюрприз-подарок от предприятия. Интересно, современно, инновационно, вкусно!!!!!
Л
Лариса
22 фев 2025
Замечательное производство, впечатляют масштабы и четкость. Потрясающее внимание к сотрудникам: послушала про социальную программу и захотелось пройти в отдел кадров. Сотрудники искренне увлечены своим делом и гордятся им. Спасибо технологу
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка с легендами по Владикавказу от местного жителя
Прогулка по Владикавказу с историями и легендами. Вечерняя атмосфера и значимые объекты города. Насладитесь красотой столицы с высоты
Начало: На площади Штыба
Завтра в 18:00
30 апр в 18:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
Сегодня в 12:00
5 мая в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
7 мая в 14:00
12 мая в 13:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.