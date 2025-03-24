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Сослану и нашему экскурсоводу Алану: нас провели по всему производству, рассказали о технологии, терпеливо ответили на глупые вопросы. Пиво и лимонады на дегустации мы оценили, хотя наиболее понравившиеся выбрать было непросто, а новые чипсы оказались выше всяких похвал. На выходе ждал неожиданный и очень приятный подарок! И девушки в магазине тоже очень внимательные и дружелюбные, без покупки уйти невозможно)