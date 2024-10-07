Дегустации на экскурсиях во Владикавказе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» во Владикавказе, цены от 2 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
72 отзыва
2 часа
Билеты
Лучший выбор
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«В стоимость включен ужин из 3 блюд и дегустация 2 пирогов (по 1 кусочку 110 гр»
Завтра в 19:30
2 ноя в 19:30
2 200 за билет
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Пешая
24 отзыва
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия по Владикавказу с осетинским застольем
Прогуляйтесь по историческим улицам Владикавказа, насладитесь архитектурой и завершите день зажигательной шоу-программой с осетинским застольем
Начало: В центре города
«После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд»
Завтра в 16:00
2 ноя в 19:30
2 700 за человека
Девичник во Владикавказе
Пешая
скидка
5%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Девичник во Владикавказе
Познакомиться с центром города в женской компании и научиться печь осетинские пироги
Начало: В Центральном парке
«Мастер-класс по выпечке осетинского пирога и дегустация (1,5 часа)»
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
37003 515 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 октября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!
  • В
    Вячеслав
    3 октября 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Зажигательные танцы, прекрасный ведущий, шикарный ужин, всё было отлично, получили большое удовольствие.
  • Е
    Евгения
    30 сентября 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Впервые были на столь необычной, насыщенной, и разносторонней экскурсии. Познакомились с традициями Осетинского застолья. Ведущий просто Супер 👍, внимание ко
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    всем в зале, шутки, а голос… Просто потрясающий 🔥🔥🔥 Всем рекомендую посетить такую экскурсию. Координально отличается от всего что нам приходилось видеть раньше

    Впервые были на столь необычной, насыщенной, и разносторонней экскурсии. Познакомились с традициями Осетинского застолья. Ведущий просто
  • А
    Алексей
    29 сентября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Все прекрасно! Артисты выкладываются по полной! Ведущий- самый лучший!
  • А
    Анна
    20 сентября 2024
    Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
    Добрый день! 11 сентября 2024 года по приезду во Владикавказ мерю был посещен "Аланский вечер" это замечательное мероприятие! Хорошо организованно.
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    Ведущий рассказывает об традициях Осетии, поет песни, традиционные костюмированные танцы, ну и конечно же угощения традиционными блюдами и вином. Все было супер! Всем рекомендую 👍

  • м
    марина
    11 сентября 2024
    Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
    Хорошее мероприятие, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
  2. Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
  3. Девичник во Владикавказе
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Самое главное
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2024
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