2 часа
Билеты
Лучший выборАланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией в Владикавказе
Погрузитесь в культуру Осетии-Алании с этническим шоу, ужином и дегустацией. Насладитесь музыкой, танцами и блюдами кавказской кухни
Начало: У гостиницы «Кадгарон»
«В стоимость включен ужин из 3 блюд и дегустация 2 пирогов (по 1 кусочку 110 гр»
Завтра в 19:30
2 ноя в 19:30
2 200₽ за билет
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Пешеходная экскурсия по Владикавказу с осетинским застольем
Прогуляйтесь по историческим улицам Владикавказа, насладитесь архитектурой и завершите день зажигательной шоу-программой с осетинским застольем
Начало: В центре города
«После прогулки вас ждет зажигательная шоу-программа в ресторане: вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами и дегустация национальных блюд»
Завтра в 16:00
2 ноя в 19:30
2 700₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Девичник во Владикавказе
Познакомиться с центром города в женской компании и научиться печь осетинские пироги
Начало: В Центральном парке
«Мастер-класс по выпечке осетинского пирога и дегустация (1,5 часа)»
Расписание: в четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
37003 515₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 октября 2024Понравился вечер, хорошая возможность немного прикоснуться к осетинской культуре. Очень талантливые!
- ВВячеслав3 октября 2024Зажигательные танцы, прекрасный ведущий, шикарный ужин, всё было отлично, получили большое удовольствие.
- ЕЕвгения30 сентября 2024Впервые были на столь необычной, насыщенной, и разносторонней экскурсии. Познакомились с традициями Осетинского застолья. Ведущий просто Супер 👍, внимание ко
- ААлексей29 сентября 2024Все прекрасно! Артисты выкладываются по полной! Ведущий- самый лучший!
- ААнна20 сентября 2024Добрый день! 11 сентября 2024 года по приезду во Владикавказ мерю был посещен "Аланский вечер" это замечательное мероприятие! Хорошо организованно.
- ммарина11 сентября 2024Хорошее мероприятие, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дегустационные туры»
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