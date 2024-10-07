Сейчас во Владикавказе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 3 515 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5