Короткий, но очень яркий и запоминающийся тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом приятном путешествии выходного дня. Даты заездов: еженедельно по пятницам (с 05.04 по 29.11.2024) включительно.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Увидим знаковые места и познакомимся с многовековой историей города

По желанию сможем посетить шоу-программу в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией

Увидим боевые башни и пещерные укрепления Куртатинского ущелья, Даргавский некрополь и печально известное Кармадонское ущелье

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по пятницам.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одном-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб QUAD Четырм. Breakfast Завтрак Камелия 2* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 28700 28700 19600 43500 40000 - Завтрак Кадгарон Отель 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 30800 30800 20300 45100 43600 57400 Шв. стол Гостиница Владикавказ 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 33200 33200 23800 48800 47200 - Шв. стол комфорт 04.04.2024-03.12.2024 36400 36400 26200 53500 51400 - Шв. стол Отель Планета Люкс 3* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 33250 33250 21300 47700 46200 - Шв. стол полулюкс 04.04.2024-03.12.2024 35700 35700 25550 52500 50400 - Шв. стол DoubleTree by Hilton 4* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 56350 63350 43000 80300 73500 - Шв. стол Гранд Отель Александровский 4* стандарт 04.04.2024-03.12.2024 - - - - - - Шв. стол

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.