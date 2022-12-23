Изба красна углами, а Осетия — горами да пирогами. Приглашаем провести три дня в живописной республике. Мы познакомим вас с её столицей с европейской атмосферой и похожей на город-курорт.



Проведём по горным тропам среди заснеженных вершин, покажем современные арт-объекты и памятники старины.



Вы узнаете об осетинских традициях, попробуете национальные блюда и, конечно, отведаете настоящие осетинские пироги.