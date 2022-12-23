С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии

Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами

Изба красна углами, а Осетия — горами да пирогами. Приглашаем провести три дня в живописной республике. Мы познакомим вас с её столицей с европейской атмосферой и похожей на город-курорт.

Проведём по горным тропам среди заснеженных вершин, покажем современные арт-объекты и памятники старины.

Вы узнаете об осетинских традициях, попробуете национальные блюда и, конечно, отведаете настоящие осетинские пироги.
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
С горами да пирогами: 3 дня в Северной Осетии
Ближайшие даты:
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
23
фев
24
фев
25
фев
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.
Все переезды будут осуществляться на комфортных внедорожниках профессиональными водителями-гидами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. Поможем с подбором удобного рейса и покупкой авиабилетов
Завершение: Владикавказ, аэропорт, время - в зависимости от времени вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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