Источники Бирагзанг

Найдено 6 туров в категории «Источники Бирагзанг» во Владикавказе, цены от 32 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
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    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • А
    Анастасия
    30 июля 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
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    Вы открыли нам место, у которого столь интересная история, добрые и отзывчивые люди, которые столько пережили, но остаются людьми до сих пор. Нестандартные маршруты, пунктуальность, Вы чувствуете гостей с первой минуты, и как-то получилось, что уезжая мы уже не гости, а ДРУЗЬЯ! Сказать СПАСИБО - ничего не сказать! Всё с душой и от сердца! Святейшие места, которые мы посетили, действительно что-то переворачивают внутри нас! С Вами мы узнали и увидели очень-очень многое! Поездки в разные ущелья, много истории, которая передастся нашим детям, экскурсия по Владикавказу, а природа сшибает с ног и захватывает дух, а какая вкуснейшая еда- Осетинские пироги… мммм, а хинкали, а салат, а мед с лепешкой и сыром у Индиры! Ох, а наш пикник на склоне гор, дорогая Фати свалила нас своими изысками, со вкусом накрытым столом и интереснейшими рассказами. Очень душевно посидели! Удовольствий масса! Команда Михаила и Виталия Георгиевича- каждый талантлив, добр, умен, мы так влюблены в вас всех, с кем повезло пообщаться. Ваш труд и вклад в ОТКРЫТИЕ гостям СКАЗОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ее ИСТОРИИ, ее НАРОДА неоценим! Настолько все интересно, трогательно и прям в душу. Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥 Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!

  • Л
    Людмила
    13 июня 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Мне очень понравилось в Осетии. Даже не так: Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии. Потому что здесь: 1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги
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    и сыр, хинкали, шашлык, садж (это мясо с картошкой) и даже бургеры, чурчхела, домашнее вино, пиво, лимонады, минералка — все это в десятки раз вкуснее, чем в Москве, а стоит в два (а иногда и в три) раза дешевле. 2. Хорошие дороги. Но надо привыкнуть к манере местной езды, а чтобы быть пешеходом во Владикавказе — надо быть очень стрессоустойчивым 😅 3. Много арт-объектов — лавочек/качелей/дверь вникуда/памятники снежному барсу/танцу с кинжалами/букве æ и т. д. 4. Компактно — за один день можно посетить много достопримечательностей. 5. У осетин по-настоящему богатая история. Аланской государственности много сотен лет, аланы приняли христианство раньше Руси, а современные осетины годятся своим скифо-сарматским происхождением и принадлежностью к индоевропейской языковой группе. 6. Владикавказ как форпост Российской империи на Кавказе был богатым городом в XVIII-XIX вв., и здесь сохранилось много купеческих особняков и других памятников архитектуры. А в центре Владикавказа течет мощная река Терек, на берегу которой прекрасный парк, а за ним — широкий пешеходный проспект с обзорным видом на горы. 7. История современной Осетии напрямую связана с историей современной России. Теракт в Беслане, трагедия в Кармадонском ущелье, война в Южной Осетии — в этот раз мы были в Беслане только проездом, но Цхинвал и Кармадон я буду помнить всегда. От всей души благодарю Виталия Георгиевича, Викторию и Михаила за организацию нашего путешествия в сказочную Аланию 🙏🏽 Осетия навсегда в наших сердцах, и мы обязательно еще вернемся 🫶🏽

    Мне очень понравилось в ОсетииМне очень понравилось в ОсетииМне очень понравилось в Осетии
  • Я
    Яна
    7 июня 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года Сказать, что мне понравилось путешествовать
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    по Осетии с его командой - это ничего не сказать) Интересные маршруты, прекрасные сопровождающие, внимание к деталям, комфорту и пожеланиям каждого гостя, вкусная еда и душевная, теплая атмосфера, все это сделало поездку просто незабываемой. Невероятные горные виды от которых захватывает дух, дикие лошади, ослики, закат на лавочке в горах, поход к леднику и водопадам - вот лишь малая часть того, что вам подарит Алания. Приезжайте в Осетию к Михаилу и его команде! Вам точно понравиться)) Я обязательно вернусь еще 🙂

    Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года
  • Н
    Наталия
    7 марта 2023
    Релакс в горах Северной Осетии
    Спасибо, все было хорошо.
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2022
    Релакс в горах Северной Осетии
    «Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению даже местных жителей, вторые
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    майские праздники подряд шел дождь каждый день:) Кавказ для нас был абсолютно неизведанной территорией, мы решились начать именно с Северной Осетии и не прогадали!!! Случилась 5- дневная горная перезагрузка, чего и всем желаем!!!! Каждый день был новый маршрут, полный новыми впечатлениями и удивительными открытиями, знакомствами!!! Сразу после аэропорта нас повезли в шикарный пригородный ресторанный комплекс «Фермер» - поразила его большая территория, ухоженность, интересные ландшафтные решения, а что уж говорить про лебедей и страусов на территории ресторана!!! Нас сразу провели на мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, мы прикоснулись к святому!!! Рассказали про хитрости этого процесса и всевозможные вариации начинок, далее последовал плотный обед, включающий наши пироги и не только… Огромное спасибо опытнейшему экскурсоводу Эльдару, который сразу создал атмосферу настоящего осетинского застолья, он был его Душой и центром!!! Эльдар поведал про основные правила такого застолья и жизненный уклад осетинских поселений, приводя захватывающие истории из собственной жизни:))) Первый день пребывания на Кавказе мы ярко закончили посещением Аланского вечера – и в этом тоже была своя прелесть!!!! Мы слышали тосты на осетинском, пробовали некоторые традиционные блюда, напитки и, конечно же, наслаждались колоритными национальными танцами и музыкальными выступлениями – и все это за один вечер!!! Далее были вылазки-знакомства с основными ущельями Осетии, было удивительно наблюдать за сочно-зеленой природой предгорий, сменяющейся все более гористыми участками с пробивающимися речушками и снеговыми пиками. Отдельный восторг вызывало мастерство водителей наших микроавтобусов, умело маневрирующих по горным серпантинам. Также памятным является посещение горячих вулканических источников Бирагзанг – в нашем распоряжении было 3 бассейна с водой этих источников: более горячий, средней температуры и 10С вариант – ух, как же здорово было в них искупаться, освежиться, испытать благостное влияние этой водички, интересной и необычной по своим свойствам, однозначно какой-то новый опыт в жизни:))) Посещение вышеописанных «локаций»:)) происходило в замечательной компании нашего гида Нодара, за что ему огромное спасибо, он старался терпеливо и исчерпывающе ответить на все наши вопросы, коих было предостаточно:))))))))))))))) Ну а в завершении нашего тура, нас разместили в более уединенной местности – в Фиагдоне, в достаточно новом и комфортном отеле «Роза ветров», расположенном среди гор. Относительно этого отеля можно отметить – просторные номера, отличный вид из окон, не тесный бассейн и сауна, вкусное питание – без дополнительной платы, плюс мы дополнили это (уже за разумную отдельную плату) массажем и галокамерой, Боже, мой организм сказал мне большое спасибо:))) Подводя итог нашего колоритного 5-дневного путешествия по Северной Осетии (кстати, пишу этот отзыв, потягивая вкусное домашнее осетинское вино:))), хочется в первую очередь выразить огромную благодарность трипстеру и организаторам нашего горного тура – Наталье и Диане, а также всей их команде – Эльдару, Нодару, Сергею, Олегу, Давиду и всем сопричастным!!! Мы постоянно чувствовали себя в очень надежных руках!!! В целом хочу отметить народ Осетии! В землях этой республики все ещё чувствуется кодекс аланской чести и почтительное отношение к гостям!!! Плюс потрясающий горный воздух, вкусная вода прямо из под крана, вкусные продукты и величественная природа!!! Охвачено пока не все - мы обязательно вернемся! Северная Осетия и «Владеющий Кавказом» в частности – этого безусловно заслуживают!!! =))))))))

    «Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Источники Бирагзанг»

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  8. Сказский ледник
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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