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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ААнастасия30 июля 2023Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
- ЛЛюдмила13 июня 2023Мне очень понравилось в Осетии. Даже не так: Мне ОЧЕНЬ понравилось в Осетии. Потому что здесь: 1. Вкусно и недорого! Овощные салаты, осетинские пироги
- ЯЯна7 июня 2023Была в туре, организованном командой Михаила, в период с 30 мая по 05 июня 2023 года Сказать, что мне понравилось путешествовать
- ННаталия7 марта 2023Спасибо, все было хорошо.
- ЮЮлия14 мая 2022«Релакс в горах Северной Осетии» удался на 100%!!! И это, несмотря на то, что, к удивлению даже местных жителей, вторые
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Источники Бирагзанг»
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