Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании

Дорогие гости, приглашаю вас в путешествие по горной Алании! Это авторский тур, в котором учтены все потребности путешественника.

Что же вас ждёт? Великолепные перевалы, горы, грандиозный Кавказский хребет, озера, современные арт-объекты, старинные архитектурные памятники и увлекательные истории о культуре и жизни местного народа. Приготовьтесь, будет дико интересно!
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Сход ледника Колка
  • Место Бодрова
  • Перевал в Тагаурском ущелье
  • Перевал Кахтисар
  • Змеиный серпантин
  • Гизельская ГЭС
  • Даргавская котловина
  • Арт-объект Колесо Балсага
  • Город мертвых «Даргавс»
  • Озеро (клип Miyagi)
  • Арт-объект осетинская буква «ае» на смотровой площадке
  • Качели над Куртатинским ущельем
  • Лавочка с видом на Фиагдон с птичьего полёта
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгиская наскальная крепость
  • Каньон Кадаргавинский (валун с зеркальным барсом)
  • Тропа чудес
  • Самый высокогорный Аланский мужской монастырь (1300 метров над у. м.)

Описание экскурсии

Предлагаем вам на день стать исследователем жизни современных горцев, их культуры, традиций и легенд! В пути вы увидите живописнейшую природу, включая ледники, скалы, древние селения, старинные памятники архитектуры, современные арт-объекты, а иногда и диких животных! Также по желанию, можно дополнить день отдыха, купанием в термальном бассейне «Бирагзанг» с видом на горы, и конечно отведать еду национальной кухни! Организационные детали; Одежда- комфортная обувь,ветровка,солнцезащитные очки,крем,наличные деньги (в горах карты не работают, и сеть не везде ловит). Для термальной источника-купальник, шорты, полотенце, тапочки. Важная информация: Экскурсия проводиться для всех желающих от 1 до 6 чел., на одном или нескольких автомобилях.

Ежедневно с 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Сход ледника Колка
  • Место Бодрова
  • Перевал в Тагаурском ущелье
  • Перевал Кахтисар
  • Змеиный серпантин
  • Гизельская ГЭС
  • Даргавская котловина
  • Арт-объект Колесо Балсага
  • Город мертвых «Даргавс»
  • Озеро (клип Miyagi)
  • Арт-объект осетинская буква «ае» на смотровой площадке
  • Качели над Куртатинским ущельем
  • Лавочка с видом на Фиагдон с птичьего полёта
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгиская наскальная крепость
  • Каньон Кадаргавинский (валун с зеркальным барсом)
  • Тропа чудес
  • Самый высокогорный Аланский мужской монастырь (1300 метров над у. м.)
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Внедорожник с опытным водителем.
Что не входит в цену
  • "Вход в Город мёртвых (100 руб. /чел.)", "Посещение Тропы чудес (100 руб. /чел.)", "Обед в придорожных кафе или в ресторане в п. Фиагдон (400-900 руб. /чел., осетинские пироги, сыр, мясо, сыр+листья свеклы, суп с мясом, горный чай).", "Конные прогулки от 300₽", " Зиплайн
  • Взрослый 2500₽
  • Дети 1500₽
Место начала и завершения?
Место вашего размещения во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Выезд в 9:00-10:00 с вашего адреса
  • Как одеться удобная обувь, комфортная одежда, солнечные очки, крем от загара. Фотографии в ярких платьях получаются прекрасные 👌
  • Для посещения термального источника необходимо взять купальник,шорты,полотенце, тапочки
  • Рекомендация для прекрасных дам пожалуйста относитесь к нашей культуре и традициям с уважением, старайтесь не курить при детях и старшего поколения, выбирайте одежду красивую, но не вульгарную (прикрывая сногсшибательные, прекрасные достоинства👍)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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