Дорогие гости, приглашаю вас в путешествие по горной Алании! Это авторский тур, в котором учтены все потребности путешественника.
Что же вас ждёт? Великолепные перевалы, горы, грандиозный Кавказский хребет, озера, современные арт-объекты, старинные архитектурные памятники и увлекательные истории о культуре и жизни местного народа. Приготовьтесь, будет дико интересно!
Что же вас ждёт? Великолепные перевалы, горы, грандиозный Кавказский хребет, озера, современные арт-объекты, старинные архитектурные памятники и увлекательные истории о культуре и жизни местного народа. Приготовьтесь, будет дико интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Сход ледника Колка
- Место Бодрова
- Перевал в Тагаурском ущелье
- Перевал Кахтисар
- Змеиный серпантин
- Гизельская ГЭС
- Даргавская котловина
- Арт-объект Колесо Балсага
- Город мертвых «Даргавс»
- Озеро (клип Miyagi)
- Арт-объект осетинская буква «ае» на смотровой площадке
- Качели над Куртатинским ущельем
- Лавочка с видом на Фиагдон с птичьего полёта
- Башни Курта и Тага
- Дзивгиская наскальная крепость
- Каньон Кадаргавинский (валун с зеркальным барсом)
- Тропа чудес
- Самый высокогорный Аланский мужской монастырь (1300 метров над у. м.)
Описание экскурсии
Предлагаем вам на день стать исследователем жизни современных горцев, их культуры, традиций и легенд! В пути вы увидите живописнейшую природу, включая ледники, скалы, древние селения, старинные памятники архитектуры, современные арт-объекты, а иногда и диких животных! Также по желанию, можно дополнить день отдыха, купанием в термальном бассейне «Бирагзанг» с видом на горы, и конечно отведать еду национальной кухни! Организационные детали; Одежда- комфортная обувь,ветровка,солнцезащитные очки,крем,наличные деньги (в горах карты не работают, и сеть не везде ловит). Для термальной источника-купальник, шорты, полотенце, тапочки. Важная информация: Экскурсия проводиться для всех желающих от 1 до 6 чел., на одном или нескольких автомобилях.
Ежедневно с 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Сход ледника Колка
- Место Бодрова
- Перевал в Тагаурском ущелье
- Перевал Кахтисар
- Змеиный серпантин
- Гизельская ГЭС
- Даргавская котловина
- Арт-объект Колесо Балсага
- Город мертвых «Даргавс»
- Озеро (клип Miyagi)
- Арт-объект осетинская буква «ае» на смотровой площадке
- Качели над Куртатинским ущельем
- Лавочка с видом на Фиагдон с птичьего полёта
- Башни Курта и Тага
- Дзивгиская наскальная крепость
- Каньон Кадаргавинский (валун с зеркальным барсом)
- Тропа чудес
- Самый высокогорный Аланский мужской монастырь (1300 метров над у. м.)
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Внедорожник с опытным водителем.
Что не входит в цену
- "Вход в Город мёртвых (100 руб. /чел.)", "Посещение Тропы чудес (100 руб. /чел.)", "Обед в придорожных кафе или в ресторане в п. Фиагдон (400-900 руб. /чел., осетинские пироги, сыр, мясо, сыр+листья свеклы, суп с мясом, горный чай).", "Конные прогулки от 300₽", " Зиплайн
- Взрослый 2500₽
- Дети 1500₽
Место начала и завершения?
Место вашего размещения во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Выезд в 9:00-10:00 с вашего адреса
- Как одеться удобная обувь, комфортная одежда, солнечные очки, крем от загара. Фотографии в ярких платьях получаются прекрасные 👌
- Для посещения термального источника необходимо взять купальник,шорты,полотенце, тапочки
- Рекомендация для прекрасных дам пожалуйста относитесь к нашей культуре и традициям с уважением, старайтесь не курить при детях и старшего поколения, выбирайте одежду красивую, но не вульгарную (прикрывая сногсшибательные, прекрасные достоинства👍)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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