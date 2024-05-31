Дорогие гости, приглашаю вас в путешествие по горной Алании! Это авторский тур, в котором учтены все потребности путешественника. Что же вас ждёт? Великолепные перевалы, горы, грандиозный Кавказский хребет, озера, современные арт-объекты, старинные архитектурные памятники и увлекательные истории о культуре и жизни местного народа. Приготовьтесь, будет дико интересно!

Описание экскурсии

Предлагаем вам на день стать исследователем жизни современных горцев, их культуры, традиций и легенд! В пути вы увидите живописнейшую природу, включая ледники, скалы, древние селения, старинные памятники архитектуры, современные арт-объекты, а иногда и диких животных! Также по желанию, можно дополнить день отдыха, купанием в термальном бассейне «Бирагзанг» с видом на горы, и конечно отведать еду национальной кухни! Организационные детали; Одежда- комфортная обувь,ветровка,солнцезащитные очки,крем,наличные деньги (в горах карты не работают, и сеть не везде ловит). Для термальной источника-купальник, шорты, полотенце, тапочки. Важная информация: Экскурсия проводиться для всех желающих от 1 до 6 чел., на одном или нескольких автомобилях.