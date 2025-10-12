Национальный парк Алания: джип-приключение в сердце Дигории
Насыщенная поездка по заповеднику с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Дигория — одно из главных сокровищ Северной Осетии. Ее заповедную природу и памятники Средневековья взяли под охрану, организовав национальный парк.
В путешествии по нему вы познакомитесь с историй высокогорных сел — Верхнего Згида, Камунты, Галиата и Фаснала. Посетите замок-фрегат и каньон Ахсинта. А также узнаете о горских традициях от наших заботливых и гостеприимных гидов.
Начиная свой путь, вы прямо на дороге встретите всадника, выпрыгивающего из скалы, услышите о широко почитаемом герое нартского эпоса и выясните, как он оказался связан со Святым Георгием. А после отправитесь в бальнеологический курорт Тамиск, где отведаете целебной воды из местного источника.
Мир высокогорных селений
Следующая точка на карте — Верхний Згид, самое высокогорное село в Северной Осетии. Поговорим о том, как умирает некогда богатый шахтерский поселок. Подъедем к арт-объекту Танец с кинжалами. Дальше дорога нас ведет в село Галиат — местный Мачу-Пикчу. Телепортировавшись в Средневековье, вы познакомитесь с историей поразительных «многоэтажек» 10 века. А затем узнаете, чем заслужила статус села-рекордсмена Камунта и чем интересен Фаснал.
Дом-музей Нана Задалески
Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.
Уникальный замок-фрегат
Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.
Каньон Ахсинта
Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остальную сумму — за день до проведения экскурсии по QR-коду
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
Посещение национального парка (150 ₽ за чел.), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом
Если участников больше 4, обсудите детали с гидом в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 830 туристов
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные, читать дальшеуменьшить
опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Геннадий
Здравствуйте. Брали экскурсию в горную Дигорию с Зелимханом. Экскурсия прошла великолепно! Зелимхан очень интересный рассказчик и собеседник время в экскурсии пролетело незаметно. Красоты Северной Осетии лучше увидеть своими глазами. Мы попали как раз в период золотой осени и до сих пор находимся под впечатлением от увиденной красоты. Всем рекомендую эту экскурсию, не пожалеете.
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Н
Надежда
Ездили с Залимханом на экскурсию в Дигорию 24 марта. Прекрасно организовано путешествие - хороший собеседник, комфортный и надежный автомобиль, аккуратное вождение, отлично проработанный маршрут. Зелимхан любит свой край и очень читать дальшеуменьшить
интересно рассказывает о местных обычаях, исторических событиях. Организовал нам очень вкусный и колоритный обед, с аракой из Рогов и мастер-классом по выпечке осетинских пирогов в горах, пироги увезли с собой ☺️разнообразные остановки по нашим просьбам, и сама экскурсия очень впечатляющая - горы, ущелья, дикие кони и яки, колорит местных селений - это стоит посмотреть и проникнуться атмосферой этого края. Мы в восторге и настоятельно рекомендуем данную команду, они профессионалы своего дела!
+1
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Ю
Юлия
Волшебная Осетия, волшебные люди, волшебная Дигория! Просто доверьтесь вашим гидам и вы не забудете эту поездку. Мы так и сделали и ни на секунду не пожалели. Ребята влюблены в свою читать дальшеуменьшить
страну и заразили этой любовью нас. Одно из самых потрясающих путешествий в моей жизни! Природа - ничего не буду писать, это просто надо видеть. Таких гор нет нигде. Грамотно спланированный тур - даже дождь нам не помешал, гиды быстро сориентировались и перестроили маршрут так, чтобы мы смогли посмотреть как можно больше. Безопасность - в горах это важно, хоть и не очевидно нам, городским жителям. Маршруты сложные, надо очень хорошо уметь управлять автомобилем в таких условиях. Интересные рассказы - куда ж без них. Совершенно фантастическая еда - вас накормят в лучших, заботливо подобранных гидами местах. Имейте ввиду, они не всегда могут выглядеть презентабельно, но здесь и не ищешь роскоши и изысков мишленовских ресторанов. Здесь главное - еда. И самые волшебные и правильные осетинские пироги в неприметной кафешке в маленьком горном селе. Эмоции - бесплатно, но это самое ценное, что получаешь от этой поездки. И этого нам отсыпали сполна. Кажется мы даже слегка передознулись)) Поэтому сразу после возвращения купили билеты - через 2 месяца едем еще раз)) Зелимхан, Азамат, Алан, спасибо вам, это было незабываемо! До скорой встречи! Амида, бесконечная благодарность за организацию - обнимаю!
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Ю
Юрий
Гидом у нас был Алан. Очень душевно прошла экскурсия. Максимум информации о родном крае: всё показал, рассказал множество местных легенд, с неизменным колоритом, на все наши вопросы ответил. Отдельное спасибо за выбор кафе для обеда. Повезло нам с погодой - все вершины на маршруте были открыты. Впечатления незабываемые. Огромное спасибо!!!
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Ю
Юлия
Большое спасибо Николаю, который проводил экскурсию, за очень насыщенный, интересный и веселый день. Он почти единственный из всех экскурсоводов, с которыми мы ездили, рассказывал про историю, при этом совсем не читать дальшеуменьшить
скучно, а это бывает редко. Мы были во всех местах, что указаны в описании, при этом везде Николай ждал нас, не торопил, помогал с ребёнком, сфотографироваться. Вообще из всех экскурсий, на которых мы были в Северной Осетии, это была одна из самых запоминающихся в хорошем смысле этого слова. Спасибо за классно организованную экскурсию, будем рекомендовать Вас нашим знакомым!
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Р
Роман
Зелимхан, прекрасный гид, любящий свой родной край, природу и культуру. Помимо основной информации по экскурсии, рассказывает много интересной дополнительной фактуры. Уверенный водитель, что очень важно для индивидуальных туров на машине. читать дальшеуменьшить
Не спешит, не торопит, всегда с улыбкой и уважением. А какие у него тосты за обедом…
Нам понравилась и сама экскурсия и Зелимхан как водитель, гид и хороший человек.
P.S. Кстати, Зелимхан делает отличные фото. Можете смело доверить ему сделать ваши фото.
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