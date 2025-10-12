Дигория — одно из главных сокровищ Северной Осетии. Ее заповедную природу и памятники Средневековья взяли под охрану, организовав национальный парк. В путешествии по нему вы познакомитесь с историй высокогорных сел — Верхнего Згида, Камунты, Галиата и Фаснала. Посетите замок-фрегат и каньон Ахсинта. А также узнаете о горских традициях от наших заботливых и гостеприимных гидов.

Описание экскурсии

Уастырджи и минеральные источники

Начиная свой путь, вы прямо на дороге встретите всадника, выпрыгивающего из скалы, услышите о широко почитаемом герое нартского эпоса и выясните, как он оказался связан со Святым Георгием. А после отправитесь в бальнеологический курорт Тамиск, где отведаете целебной воды из местного источника.

Мир высокогорных селений

Следующая точка на карте — Верхний Згид, самое высокогорное село в Северной Осетии. Поговорим о том, как умирает некогда богатый шахтерский поселок. Подъедем к арт-объекту Танец с кинжалами. Дальше дорога нас ведет в село Галиат — местный Мачу-Пикчу. Телепортировавшись в Средневековье, вы познакомитесь с историей поразительных «многоэтажек» 10 века. А затем узнаете, чем заслужила статус села-рекордсмена Камунта и чем интересен Фаснал.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Организационные детали