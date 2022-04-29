Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории

Насыщенная поездка по заповеднику, с посещением Алагирского и Дигорского ущелий

Индивидуальная
Дигория — одно из главных сокровищ Северной Осетии.

Ее заповедную природу и памятники Средневековья взяли под охрану, организовав национальный парк.

В путешествии по нему вы познакомитесь с историй высокогорных сел — Верхнего Згида, Камунты, Галиата и Фаснала.

Посетите замок-фрегат и каньон Ахсинта.

А также узнаете о горских традициях от наших заботливых и гостеприимных гидов.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
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Что вас ожидает

Уастырджи и минеральные источники

Начиная свой путь, вы прямо на дороге встретите всадника, выпрыгивающего из скалы, услышите о широко почитаемом герое нартского эпоса и выясните, как он оказался связан со Святым Георгием. А после отправитесь в бальнеологический курорт Тамиск, где отведаете целебной воды из местного источника.

Мир высокогорных селений

Следующая точка на карте — Верхний Згид, самое высокогорное село в Северной Осетии. Поговорим о том, как умирает некогда богатый шахтерский поселок. Подъедем к арт-объекту Танец с кинжалами. Дальше дорога нас ведет в село Галиат — местный Мачу-Пикчу. Телепортировавшись в Средневековье, вы познакомитесь с историей поразительных «многоэтажек» 10 века. А затем узнаете, чем заслужила статус села-рекордсмена Камунта и чем интересен Фаснал.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Посещение национального парка (150 руб. /человека), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
  • Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и вечерним шашлыком под звездным небом

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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