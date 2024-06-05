Фиагдон

Найдено 23 экскурсии в категории «Фиагдон» во Владикавказе, цены от 2 890 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Путешествие в сердце Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
По горам и ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Индивидуальная
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 999 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Осетию за 1 день
Индивидуальная
7 часов
33 отзыва
Влюбиться в Осетию за 1 день
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Express-тур по Верхнему Фиагдону
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Express-тур по Верхнему Фиагдону
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: 09:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - Алания
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 4 чел.
Поездка в Даргавс - Фиагдон
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Начало: Угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ
Расписание: В любой день по желанию гостя
12 июня в 17:00
13 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Готовьте фотоаппараты! Едем влюбляться в горы Осетии
Индивидуальная
8 часов
Готовьте фотоаппараты! Едем влюбляться в горы Осетии
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Осетии
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Мини-группа
9 часов
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 500 за человека
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • T
    To
    31 мая 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Спасибо гиду Роберту за чудесную и душевную поездку. Так получилось, что мы были только вдвоём в компании с другой туристкой. Но при этом программа была выполнена в полном объёме и в комфортном темпе. Отдельное спасибо за вкуснейшие пироги!
  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥
    Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
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    красоте пейзажами. Несмотря на не самую благоприятную погоду, экскурсия удалась и оставила яркие впечатления. Огромное спасибо организатору Лиане и нашему гиду Магомеду, внимательному, благожелательному, знающему и интеллигентному человеку.

    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Золотое кольцо Осетии
    Большое спасибо Давиду за великолепную экскурсию. Мы посетили невероятно красивые места, Давид рассказывал много интересного. Путешествие было великолепным: зеркальный барс, Дзивгисская крепость,
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    Аланский мужской монастырь, арт объекты, Куртаинское ущелье и многое другое мы увидели и получили истинное удовольствие. Давид не только рассказывал, показывал но и подсказывал лучшие фото места. Очень помогал спускаться и подниматься в труднодоступные места, которые привлекают своей красотой. Кроме того, в нашем путешествии, мы, благодаря Давиду, ели вкуснейшие осетинские пироги. Мы получили непередаваемые эмоции и впечатления; если вы хотите погрузиться в атмосферу, то смело обращайтесь к Давиду.

  • L
    Larisa
    14 мая 2024
    Путешествие в сердце Северной Осетии
    Интересная получилась поездка, нам даже дождь не помешал!) всем рекомендую! Информативно, красиво, вкусно, здорово!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
    От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
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    но благодаря его профессионализму мы этого даже не заметили) мастер-класс у Анжелы - выше всех похвал, съесть приготовленный тобой осетинский пирог с пылу с жару с бокалом вкуснейшего домашнего вина - это просто топ! Олег, мы не прощаемся) Катя и Маша🤗

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Золотое кольцо Осетии
    Очень понравилась экскурсия! Мы ездили всей семьей с сыном 11 лет. До сих пор находимся под впечатлением увиденного. Давид - замечательный гид. Очень много знает об Осетии и очень увлекательно рассказывает в течение всей экскурсии. Будем заказывать экскурсии и дальше.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фиагдон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
  2. Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
  3. Большое путешествие по Северной Осетии
  4. По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
  5. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Фиагдон" можно забронировать 23 экскурсии от 2 890 до 59 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 661 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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