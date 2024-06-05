По популярности

🚌 На автобусе 15% скидка Групповая 7 часов 288 отзывов В тренде Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!» Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк» Расписание: ежедневно в 09:00 3400 2 890 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 89 отзывов Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии Начало: У вашего отеля по городу 11 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7 часов 21 отзыв Путешествие по Северной Осетии: культура и природа Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По месту проживания 9900 9 405 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов 55 отзывов В тренде Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии Начало: Олимпийский парк Расписание: ежедневно в 08:00 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 48 отзывов Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых» Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды Начало: Ваша гостиница 11899 10 710 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 29 отзывов Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд Начало: Г. Владикавказ или по договоренности 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день Начало: В любом районе Владикавказа 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа Начало: В городе Владикавказ от 59 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в сердце Северной Осетии Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото Начало: От места вашего проживания 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 5 отзывов По горам и ущельям Северной Осетии «Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе Расписание: В любой день, в любое удобное время. 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 34 отзыва Индивидуальная экскурсия по Осетии Начало: Ваше место проживания во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 11 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 33 отзыва Влюбиться в Осетию за 1 день Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Каждый день в 9:00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Express-тур по Верхнему Фиагдону Начало: Ваше место проживания во Владикавказе Расписание: 09:00, 12:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Золотое кольцо Осетии Начало: Заберу вас с любого адреса Расписание: Каждый день 10000 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

5% скидка Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Северная Осетия - Алания Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ Расписание: Ежедневно с 9 до 18. 10500 9 975 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Поездка в Даргавс - Фиагдон Начало: Угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ Расписание: В любой день по желанию гостя от 7 000 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 8 часов Готовьте фотоаппараты! Едем влюбляться в горы Осетии Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов Золотое кольцо Осетии Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 9 часов Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании Начало: Место вашего размещения во Владикавказе Расписание: Ежедневно с 8:00 13 500 ₽ за человека