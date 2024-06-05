1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
7 часов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Посетить Куртатинское, Мамисонское и Цейское ущелья за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия. Топ-10 и осетинские пироги
Башни, горные пейзажи, арт-объекты, обед в доме горца - познать край и получить яркие фото
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кармадон - Даргавс - Верхний Фиагдон: классический маршрут из Владикавказа
Начало: Адрес вашего проживания во Владикавказе
Расписание: В любой день, в любое удобное время.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Осетии
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Осетию за 1 день
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Express-тур по Верхнему Фиагдону
Начало: Ваше место проживания во Владикавказе
Расписание: 09:00, 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: Заберу вас с любого адреса
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия - Алания
Начало: Место вашего размещения в городе Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 9 до 18.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Начало: Угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ
Расписание: В любой день по желанию гостя
12 июня в 17:00
13 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Готовьте фотоаппараты! Едем влюбляться в горы Осетии
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Золотое кольцо Осетии
Начало: В пределах Владикавказа забираем по любому адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
9 часов
Самые богатые аулы! Экскурсия по красотам восточной Алании
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Лучшие места Северной Осетии + прогулка на сап-бордах
Посетить знаковые достопримечательности республики и поплавать на сапах в окружении гор
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 июня 2024Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
- TTo31 мая 2024Спасибо гиду Роберту за чудесную и душевную поездку. Так получилось, что мы были только вдвоём в компании с другой туристкой. Но при этом программа была выполнена в полном объёме и в комфортном темпе. Отдельное спасибо за вкуснейшие пироги!
- ААлена29 мая 2024Гид был от бога👍🏻😂 Рассказывал историю и давал личное время. Не подгонял нас, спокойно посмотрели все заявленные локации. Рекомендую 🔥
- ЛЛариса25 мая 2024Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
- ЕЕлена19 мая 2024Большое спасибо Давиду за великолепную экскурсию. Мы посетили невероятно красивые места, Давид рассказывал много интересного. Путешествие было великолепным: зеркальный барс, Дзивгисская крепость,
- LLarisa14 мая 2024Интересная получилась поездка, нам даже дождь не помешал!) всем рекомендую! Информативно, красиво, вкусно, здорово!
- ЕЕкатерина14 мая 2024От души всем советую посетить Северную Осетию с Олегом и его невероятно душевной экскурсией! Нам не очень повезло с погодой,
- ААндрей11 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Мы ездили всей семьей с сыном 11 лет. До сих пор находимся под впечатлением увиденного. Давид - замечательный гид. Очень много знает об Осетии и очень увлекательно рассказывает в течение всей экскурсии. Будем заказывать экскурсии и дальше.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Фиагдон»
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