Сулакский каньон

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Сулакский каньон

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка каньона
  • Сулакский каньон
  • Водопады слез(по желанию)
Зачем ехать в Дагестан? За абсолютно фантастическими пейзажами и колоритом! Даже за 1 день вы оцените и то, и другое. По трассе «Кавказ» мы отправимся к самому глубокому каньону Европы — Сулакскому. Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак. В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.

Путешествие по Северному Кавказу

Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.
Сулакский каньон — глубочайший в Европе
Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.
🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер+услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты и проживание
Место начала и завершения?
Владикавказ Барбашова 46
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9,00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия может модерироваться по желанию. Прогулка на катере к водопаду слез не входит в цену и оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9,00

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