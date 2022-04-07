Зачем ехать в Дагестан? За абсолютно фантастическими пейзажами и колоритом! Даже за 1 день вы оцените и то, и другое. По трассе «Кавказ» мы отправимся к самому глубокому каньону Европы — Сулакскому. Вы сделаете интересные кадры на краю скалы, увидите водохранилище и поплаваете на катере по реке Сулак. В завершение пообедаем на берегу в проверенном месте с дагестанской кухней.

Путешествие по Северному Кавказу

Из Владикавказа, столицы Северной Осетии-Алании, мы поедем по трассе через две другие республики — Ингушетию и Чечню. Дорога займет примерно 4 часа, но не покажется скучной. Любуясь из окна величественными горами, вы услышите о местной жизни и традициях, откроете легенды и узнаете о достопримечательностях Дагестана.

Сулакский каньон — глубочайший в Европе

Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен! Мы немного поговорим о прошлом этого места: событиях Кавказской войны и известных литераторах, которые здесь бывали. Но главная цель в Сулакском каньоне — насладиться захватывающими видами. Для этого сделаем остановку на смотровой площадке. А затем вы оцените каньон снизу, отправившись на водную прогулку по бирюзовой реке Сулак до водопада слез.

🍲 Для отдыха от головокружительных панорам в программе предусмотрен обед в живописном форелевом хозяйстве. Здесь готовят вкусные национальные блюда, в том числе свежую рыбу.