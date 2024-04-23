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и по делу!!! При этом всегда был готов остановиться в любой интересующей нас точке и даже чуть продлил маршрут, от изначально заявленного, так высого в горы мы ещё не забирались! Кроме этого терпеливо ждал и слушал "охи-вздохи" наших жён 🤦 вот такая реакция у городских жителей на местных осликов, лошадей и коров))) Будем рекомендовать Вас и нашим друзьям)