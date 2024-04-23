1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Владикавказ-Дагестан: горное приключение
Откройте для себя красоту Дагестана: от Сулакского каньона до гастрономических удовольствий на форелевом хозяйстве
Начало: Владикавказ, по запросу
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 апреля 2024Дорога достаточно долгая, но гид Валерий прекрасно водит машину, поэтому дорога не утомила. По дороге Валерий рассказал об осетинских традициях,
- ННатали5 октября 2022Огромное спасибо году Магомеду! Знает красивые виды, лучшие дополнительные развлечения, с ним было спокойно и надежно 2м девушкам. Он ответил
- ННадежда19 сентября 2022Сегодня мы посетили Дагестан с самым замечательным гидом Магомедом, который любит и свою Родину и свою работу! Много знает об
- ЭЭльнур18 июня 2022Хотели бы выразить особую благодарность Вдажимиру! Благодаря ему мы ещё больше влюбились в те места, которые посетили. Все четко, толково
- ССергей21 августа 2021Отличная экскурсия в августе 2021 года! Не переживайте, что каньон находится достаточно далеко от Владикавказа, на осмотр и прогулку на
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дагестан»
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