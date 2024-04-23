Экскурсии в Дагестан из Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Дагестан» во Владикавказе, цены от 25 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Владикавказ-Дагестан: горное приключение
Откройте для себя красоту Дагестана: от Сулакского каньона до гастрономических удовольствий на форелевом хозяйстве
Начало: Владикавказ, по запросу
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 990 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Индивидуальная
14 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200 за всё до 3 чел.
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Индивидуальная
12 часов
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
    Дорога достаточно долгая, но гид Валерий прекрасно водит машину, поэтому дорога не утомила. По дороге Валерий рассказал об осетинских традициях,
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    устроил превосходный пикник с домашними осетинскими пирогами. Каньон необыкновенной красоты, посетили несколько смотровых площадок. Катание на лодке по каньону просто супер!!! Рекомендую

  • Н
    Натали
    5 октября 2022
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Огромное спасибо году Магомеду! Знает красивые виды, лучшие дополнительные развлечения, с ним было спокойно и надежно 2м девушкам. Он ответил
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    на все вопросы, а их было не мало, и нашёл для нас супер сувенир - аммонит, натурально нашёл во время экскурсии. Сама экскурсия очень живописная, полёт на зиплайне достойный, а прогулка на катере просто супер - возьмите индивидуально катер, не пожалеете. Спасибо организатору и гиду!

  • Н
    Надежда
    19 сентября 2022
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Сегодня мы посетили Дагестан с самым замечательным гидом Магомедом, который любит и свою Родину и свою работу! Много знает об
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    истории своей республики, и других соседних. Рассказывает о них очень интересно и объемно На все интересующие вопросы с удовольствием отвечает. Огромное ему спасибо 🙏 День пролетел как один миг. Еще хотим поблагодарить организатору Лиану от "Спутника" за её отзывчивость и внимательность к туристам. Очень рады,что воспользовались вашими услугами!!!!

  • Э
    Эльнур
    18 июня 2022
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Хотели бы выразить особую благодарность Вдажимиру! Благодаря ему мы ещё больше влюбились в те места, которые посетили. Все четко, толково
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    и по делу!!! При этом всегда был готов остановиться в любой интересующей нас точке и даже чуть продлил маршрут, от изначально заявленного, так высого в горы мы ещё не забирались! Кроме этого терпеливо ждал и слушал "охи-вздохи" наших жён 🤦 вот такая реакция у городских жителей на местных осликов, лошадей и коров))) Будем рекомендовать Вас и нашим друзьям)

  • С
    Сергей
    21 августа 2021
    Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
    Отличная экскурсия в августе 2021 года! Не переживайте, что каньон находится достаточно далеко от Владикавказа, на осмотр и прогулку на
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    катере остается значительное время. Путешествие превзойдет ваши ожидания! Мы проехали по маршруту, позволяющему осмотреть каньон с обоих обрывов. Валерию большое спасибо за умелую организацию экскурсии, с ним очень комфортно в дороге. Он знает все потайные тропы и покажет Вам на Кавказе самые красивые места.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Дагестан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
  2. Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
  3. Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Дагестан" можно забронировать 3 экскурсии от 25 200 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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