Наша экскурсия идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть много живописных локаций за один день! В Цейском ущелье вы сможете прокатиться на канатке, чтобы по-настоящему оценить мощь гор. Также мы побываем в самом высокогорном селе Згид — там вас встретит танцующий джигит (арт-объект). А в Дигорском ущелье — древние аланские поселения и головокружительные виды.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём наше путешествие с наскального памятника Уастырджи, или Святого Георгия.
- Далее проследуем в Цейской ущелье, где можно подняться к вершинам на канатке и насладится красивейшими видами.
- На очереди — самое высокогорное село Северной Осетии Згид, где вы увидите арт-объект «Танцующий джигит с кинжалами».
- По красивейшему горному перевалу переедем в Дигорское ущелье.
- Осмотрим одно из самых древних поселений — Галиат, где вы увидите хорошо сохранившиеся постройки Древней Алании.
- По дороге посетим ещё одно, некогда цветущее, с богатым культурным наследием, поселение Камунта, через которое проходил Великий шёлковый путь.
- В завершение дня мы поднимемся на смотровую в Камунте, с которой вы насладитесь великолепными видами Дигорского ущелья.
Организационные детали
- Дорога до первой остановки займёт не больше часа.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail либо на другом подготовленном для бездорожья авто. За доп. плату можем предоставить Lexus GX или Toyota 100, 120 (+3000 руб. с группы).
- Возможно провести экскурсию и для большего количества участников на 6-местном внедорожнике (+5000 руб. с группы).
- Мы заберём вас из удобного места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные опции
- Подъём по канатной дороге — 600 руб. /чел.
- Обед в кафе/ресторане.
- Организация пикника — детали уточняйте в переписке.
- Конные прогулки по предварительной договорённости — 2000 руб. с человека.
Трансфер
- От аэропорта — +1000 руб.
- От Верхнего Фиагдона — +1500 руб.
- Из посёлка Горная Саниба — +1500 руб.
- Из посёлка Даргавс — +2000 руб.
- От Цея — +3000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 2043 туристов
Меня зовут Роланд, я родился и вырос в Осетии. Живу во Владикавказе, историк и юрист по образованию. Вместе с командой гидов провожу экскурсии по нашим горным регионам. Ждем вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
25 мая 2024
Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой, правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах
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