Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день

Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Наша экскурсия идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть много живописных локаций за один день! В Цейском ущелье вы сможете прокатиться на канатке, чтобы по-настоящему оценить мощь гор. Также мы побываем в самом высокогорном селе Згид — там вас встретит танцующий джигит (арт-объект). А в Дигорском ущелье — древние аланские поселения и головокружительные виды.
5
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём наше путешествие с наскального памятника Уастырджи, или Святого Георгия.
  • Далее проследуем в Цейской ущелье, где можно подняться к вершинам на канатке и насладится красивейшими видами.
  • На очереди — самое высокогорное село Северной Осетии Згид, где вы увидите арт-объект «Танцующий джигит с кинжалами».
  • По красивейшему горному перевалу переедем в Дигорское ущелье.
  • Осмотрим одно из самых древних поселений — Галиат, где вы увидите хорошо сохранившиеся постройки Древней Алании.
  • По дороге посетим ещё одно, некогда цветущее, с богатым культурным наследием, поселение Камунта, через которое проходил Великий шёлковый путь.
  • В завершение дня мы поднимемся на смотровую в Камунте, с которой вы насладитесь великолепными видами Дигорского ущелья.

Организационные детали

  • Дорога до первой остановки займёт не больше часа.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail либо на другом подготовленном для бездорожья авто. За доп. плату можем предоставить Lexus GX или Toyota 100, 120 (+3000 руб. с группы).
  • Возможно провести экскурсию и для большего количества участников на 6-местном внедорожнике (+5000 руб. с группы).
  • Мы заберём вас из удобного места во Владикавказе и по окончании отвезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные опции

  • Подъём по канатной дороге — 600 руб. /чел.
  • Обед в кафе/ресторане.
  • Организация пикника — детали уточняйте в переписке.
  • Конные прогулки по предварительной договорённости — 2000 руб. с человека.

Трансфер

  • От аэропорта — +1000 руб.
  • От Верхнего Фиагдона — +1500 руб.
  • Из посёлка Горная Саниба — +1500 руб.
  • Из посёлка Даргавс — +2000 руб.
  • От Цея — +3000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
25 мая 2024
Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой, правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах
читать дальше

есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

ИндивидуальныеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеГорыВыездныеНа весь деньСеверная ОсетияЦейское ущельеПопулярные местаСмотровые площадкиАлагирское ущельеУщельяУастырджиКанатная дорога

Похожие экскурсии из Владикавказа

Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
ХорошоТам