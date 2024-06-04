Экскурсии по каньонам

Найдено 17 экскурсий в категории «Каньоны» во Владикавказе, цены от 9 975 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «В сердце Осетии»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
373 отзыва
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
«А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250 за всё до 3 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«Вы оцените пейзажи скальных каньонов, ущелий, каскадных водопадов, горных рек и альпийских лугов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Кадаргаванский каньон — место фантастической красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
«Захватывающий Сулакский каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Кадаргаванский каньон — расположенный в Куртатинском ущелье, он поразит вас глубиной, бурлящей рекой Фиагдон и нависшими над ней гигантскими каменными валунами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
День в горной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Возле фортификационного памятника средних веков вас ждут истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии• Кадаргаванский каньон»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975 за всё до 3 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
«Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Сулакский каньон как на ладони»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700 за всё до 3 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
«Вы посетите Кадаргаванский каньон, прогуляетесь по извилистой «тропе чудес» и раскроете тайны неприступной Дзивгисской наскальной крепости»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
«А еще отыщете отпечаток ноги 2020-го размера, услышите о средневековом мегаполисе Цмити, через который проходил Великий шелковый путь, и сделаете головокружительные фотографии у каньона Два брата»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 3 чел.
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Индивидуальная
14 часов
6 отзывов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Глубочайший каньон Европы Заберем вас на авто из любого места во Владикавказе»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200 за всё до 3 чел.
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Индивидуальная
12 часов
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000 за всё до 5 чел.
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • И
    Иван
    30 мая 2024
    День в горной Осетии
    Остались очень довольны экскурсией. Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях. Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях,
    читать дальше

    но и об особенностях и традициях Северной Осетии. Отдельно отмечу, что Феликс подстроился под наш маршрут (начали в Фигдоне и завершили во Владикавказе). Особенное спасибо за рекомендацию Осетинской пивоварни 👍

    Остались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсиейОстались очень довольны экскурсией
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
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    красоте пейзажами. Несмотря на не самую благоприятную погоду, экскурсия удалась и оставила яркие впечатления. Огромное спасибо организатору Лиане и нашему гиду Магомеду, внимательному, благожелательному, знающему и интеллигентному человеку.

    Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интереснымиЭкскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными
  • В
    Валентина
    22 мая 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души. Муж приезжал в отпуск всего на 15 суток, посетить Осетию-всегда было моей
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    мечтой. Мы были с 15.03.24 по 18.03.24 в республике. Экскурсия выпала на 16.03.24. Проводил нам её замечательный мужчина, зажигательный человек, яркий и интересный Коба. Мы остались в восторге. Почему? Да потому что было очень много разговоров, шуток, внимательно отнесся ко всем мелочам, касающихся историй. Такая классная атмосфера! Попали мы, мягко говоря, в не очень приятную погоду. Срывался дождик мелкий и был туман, но абсолютно никакого ветра и было очень тепло. С нашей легкой подачи Коба нас повез на лавочку «Счастья в горах», хотя сразу предупредил, что ничего может быть и не видно. Собственно так и получилось! Но… я увидела, насколько добрые и отзывчивые люди живут в Осетии. Чем выше мы поднимались к лестнице, тем больше усиливался снег. По пути нам встал УАЗ, который застрял, Коба сразу кинулся помогать. Муж, конечно, не смог остаться в стороне и присоединился, хоть и был в кроссовках. А общем, помимо того, что УАЗ вытащили, Коба любезно согласился подвезти мужчину, которого и пытался доставить вверх УАЗ, смотрителя станции. Виды, просто бомбические, даже с такими погодными условиями. Коба отвез покушать в очень уютное и вкусное место. За их пироги можно продать душу. Затем мы двинулись в город мертвых, там рядом с ним, видя, что мы замерзли, очень милая женщина угостила БЕСПЛАТНО облепиховым чаем и на пробу дала чурчхелу. Но это было специально, 100%, т. к. я накупила кучу, (если быт точнее 30штук) потому что она нереальная вкусная. Всю поездку мы слышали какие-то локальные истории, именно про определенные места, мы спрашивали, Коба отвечал. Где-то молчали! И это было идеально. Не было постоянной болтовни, ради болтовни. Все по делу! В общем… что хочу сказать! Эмоции буянили ещё два месяца. И вот только все улеглось в голове, позволив написать отзыв. Хочу закончить это всё фразой популярных молодежных исполнителей, родом из Владивказа: «Приезжайте в гости, если любите мечтать!» Это то самое место, где хочется быть в моменте. Огромное спасибо за экскурсию! Мы живем в прекрасном мире, вокруг нас прекрасная природа страны. Путешествуйте и наслаждайтесь своей Родиной.

    Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души
  • Н
    Наталия
    14 мая 2024
    Все краски Северной Осетии
    Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы не могут, к сожалению, повлиять, и рекомендация сменить обеденное кафе на пути (было не вкусно). В целом всё понравилось!
    Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторыСпасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Нетронутая красота горной Дигории
    Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
    Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
    Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в ГрозныйЗамечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Джип-тур «В сердце Осетии»
  2. Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
  3. Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
  4. Все краски Северной Осетии
  5. Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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