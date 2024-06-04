1 чел.
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25%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
«А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«Вы оцените пейзажи скальных каньонов, ущелий, каскадных водопадов, горных рек и альпийских лугов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Кадаргаванский каньон — один из наиболее примечательных и фактурных уголков Северной Осетии»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Кадаргаванский каньон — место фантастической красоты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа в головокружительный Дагестан
Познакомиться с традициями Северного Кавказа и вдохновиться видами Сулакского каньона
«Захватывающий Сулакский каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Кадаргаванский каньон — расположенный в Куртатинском ущелье, он поразит вас глубиной, бурлящей рекой Фиагдон и нависшими над ней гигантскими каменными валунами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День в горной Осетии
Открыть самые атмосферные места Алании: от древнего некрополя до сказочных каньонов
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Возле фортификационного памятника средних веков вас ждут истории и предания о самой неприступной цитадели Осетии• Кадаргаванский каньон»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
105009 975₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
«Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум
Начало: у места вашего проживания
«Сулакский каньон как на ладони»
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
26 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
«Вы посетите Кадаргаванский каньон, прогуляетесь по извилистой «тропе чудес» и раскроете тайны неприступной Дзивгисской наскальной крепости»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
«А еще отыщете отпечаток ноги 2020-го размера, услышите о средневековом мегаполисе Цмити, через который проходил Великий шелковый путь, и сделаете головокружительные фотографии у каньона Два брата»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Дагестан из Владикавказа
Увидеть невероятный Сулакский каньон, проплыть по нему по катере и узнать, чем славится республика
Начало: В любом районе Владикавказа
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
39 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
«Сулакский каньон — «визитная карточка» Дагестана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самое-самое в Северной Осетии + пикник
Водопады, каньоны, ущелья, скальная крепость, «город мертвых» и древний монастырь за 1 день
«Я покажу вам водопад Кольцо и знаменитый Кадаргаванский каньон»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к Сулакскому каньону - красивейшему каньону Европы
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Глубочайший каньон Европы Заберем вас на авто из любого места во Владикавказе»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастические пейзажи Сулакского каньона
Начало: Владикавказ, ул. Барбашова, 46
«Сулакский каньон — глубочайший в Европе Он существенно уступает Гранд-Каньону в США по длине, но глубже на 63 метра и точно не менее живописен»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия4 июня 2024После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
- ДДарья3 июня 2024Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
- ИИван30 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. Посетили основные достопримечательности в Куртатинском, Кармадонском и Мидаграбинском ущельях. Феликс с интересом рассказал не только о туристических локациях,
- ЛЛариса25 мая 2024Это был замечательный день и отличная экскурсия! День полетел незаметно, но положительных впечатлений очень много. Спасибо большое Владимиру за экскурсию, нам обязательно захочется вернуться, чтобы посмотреть красоты Осетии уже летом или зимой
- ССергей25 мая 2024Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия "Лучшее в Северной Осетии" - прекрасно организованный круговой маршрут по живописным ущельям с очень интересными памятниками и необыкновенными по
- ВВалентина22 мая 2024Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души. Муж приезжал в отпуск всего на 15 суток, посетить Осетию-всегда было моей
- ННаталия14 мая 2024Спасибо за экскурсию! Познавательно! Интересно! Красиво! Единственное дороги разбиты, поэтому путь утомил, но на это организаторы не могут, к сожалению, повлиять, и рекомендация сменить обеденное кафе на пути (было не вкусно). В целом всё понравилось!
- ААнна9 мая 2024Экскурсия от души! Встретят, расскажут и покажут - погружение в жизнь горцев.
- ММихаил2 мая 2024Замечательная экскурсия, гид прекрасный, виды шикарные, гид останавливал где мы просили, плюсом обратно заезжали в Грозный
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньоны»
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