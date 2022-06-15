Прибытие во Владикавказ.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Владикавказу.
Владикавказ расположен у подножия Кавказских гор.
Благодаря удачному расположению, природным богатствам, живописным окрестностям и неисчерпаемым целебным источникам Владикавказ давно привлекал путешественников.
Одной из главных достопримечательностей города является Проспект Мира — центральная улица города, где располагается более 50 архитектурных и исторических памятников.
Во время экскурсии вы увидите Парк имени Коста Хетагурова, набережную реки Терек, площадь Свободы, гору Столовую, памятник А. Пушкину, памятник-фонтан «Нарт Сослан», памятник М. Булгакову с котом Бегемотом.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Куртатинскому (Фиагдонскому) ущелью.
Протяженность ущелья около 50 километров.
Здесь можно насладиться величественными природными ландшафтами и разнообразными рельефами.
Остановка на фото у Кадаргаванского каньона.
Кадаргаван в переводе с осетинского языка означает место перевала древесины.
Когда-то именно здесь осуществлялась переправа через реку Фиагдон.
Посещение Дзивгисской скальной крепости.
Скальная Дзивгисская крепость является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии.
Она защищала проход в Куртатинское ущелье.
Это сооружение вырастает из скал и состоит из нескольких башен.
Уникальное фортификационное строение времен средневековья.
Посещение Свято-Успенского Аланского мужского монастыря.
Храм был создан 19 апреля 2000 года в Беслане, но позже переехал в Куртатинское ущелье, где был восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц.
Главной святыней монастыря является список иконы Богородицы Моздокской.
Сегодня Аланский монастырь считается самым высокогорным российским монастырем.
Обед.
Посещение Города Мертвых (Даргавского некрополя).
Изначально склепы создавались исключительно как место погребения умерших.
Однако в XVIII веке округ Даргавса настигла эпидемии чумы, тогда их стали использоваться в качестве карантина.
Последние захоронения датируются концом XVIII века.
Некрополь Даргавс несет в себе культурно-историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.
Сегодня здесь расположено более 90 склепов.
Посещение Кармадонского ущелья.
Ущелье располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря и является частью горной системы Большого Кавказа.
Оно стало известно в 2002 году, после трагического схождения ледника Колка.
В результате чего погибло более 100 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» во главе Сергеем Бодровым-младшим.
Сегодня главными достопримечательностями этих мест являются Кармадонские ворота, мемориал “Скорбящая мать” рядом с поселком Верхние Кани и мемориальный комплекс у селения Гизель.
Возвращение во Владикавказ.
Завтрак в отеле.
Остановка на фото у памятника Уастырджи.
Уастырджи — это святой покровитель путников, мужчин и воинов.
Памятник был установлен в 1995 году на Транскавказской магистрали.
Сегодня это самый большой конный памятник в мире, который весит 28 тонн.
Посещение Цейского ущелья.
Цейское ущелье представляет собой продольную долину, окруженную горными хребтами: Цейским и Кальперовским.
Именно здесь можно увидеть первозданную природу Северного Кавказа: альпийские луга, утопающие в облаках горные вершины, величественные ледники, древние леса, бурные реки и водопады.
Подъем на канатной дороге (оплачивается дополнительно).
Остановка на фото у памятника Афсати.
Афсати является покровителем охотников.
Памятник представляет фигуру почтенного старца, который сидит на внушительном постаменте и опирается на толстый посох.
Согласно легендам Нартского эпоса, Афсати веками живет на местном Олимпе — горе Адай-Хох, название которой в переводе означает Адова гора.
Остановка на фото у арт-объекта Рог.
Когда-то Рог выполнял у осетин бытовую и ритуальную функции: из рогов пили в повседневности и во время ритуальных застолий.
Посещение термальных источников «Бирагзанг».
Родник бьёт с глубины 2000 метров и показан при большом количестве заболеваний.
Температура воды не опускается ниже 40 градусов и(оплачивается дополнительно).
Возвращение во Владикавказ.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Ингушетию.
Посещение Джейрахского ущелья, являющегося жемчужиной Ингушетии.
Здесь расположено множество исторических памятников, в том числе и ингушские боевые башни, датируемые II в. до.н. э.
Фотостоп на смотровой площадке Цей-Лоамского перевала (2100 м).
Здесь открываются потрясающие виды на Ассинскую долину.
Посещение башенного города Эгикал.
Сегодня это музей под открытым небом, а когда-то Эгикал был культурным, политический и экономический центр горной Ингушетии.
Расположен город был на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье.
В древнем городе сохранилось более ста строений в том числе боевые башни, жилые башни и склепы.
Посещение древнего храма Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье.
Посещение Башенного комплекса Вовнушки.
Древнее самоназвание ингушей — галгаи — переводится как «люди башен».
Боевая башня является символом горной Ингушетии.
Вовнушки — это величественный башенный комплекс, который является признанным шедевром средневековой башенной архитектуры, и предметом особой гордости ингушей.
Название «Вовнушки» переводится как «место боевых башен».
Уникальный башенный комплекс стоит в ущелье Озди-Чожд (Гулойхийское ущелье), прямо на острых гребнях скал.
Вовнушки являются символом красоты и величия ингушской башенной архитектуры.
Возвращение во Владикавказ.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Чечню.
Переезд в Грозный.
Экскурсия по городу.
Сверкающие небоскребы, бизнес-центры, современные жилые кварталы, благоухающие парки и культовые сооружения — все это Грозный.
Сегодня это современная столица Республики Чечня.
Все увиденное действительно поражает воображение и разбивает все сложившиеся стереотипы.
В ходе экскурсии по городу вы увидите: Площадь Ахмата Кадырова, Грозный-Сити, Проспект имени Махмуда Эсамбаева, Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.
Посещение мечети «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова.
Мечеть была открыта в 2008 году.
Наружные и внутренние стены отделаны травертином, а интерьеры храма декорированы белым мрамором.
В мечети установлено 36 люстр.
Люстры своими формами напоминают три святыни ислама.
8 сделаны по образцу мечети Ровзату-Небеви в Медине, 27 имитируют мечеть Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, а самая большая восьмиметровая люстра повторяет по формам святыню Кааба в Мекке.
Экскурсия в Национальный музей Чеченской Республики.
Музей является главной сокровищницей Чеченской Республики.
Сегодня здесь можно увидеть археологические находки, картины известных художников, личные вещи имама Шамиля и другие артефакты.
В музее вы узнаете историю Чеченского народа.
Переезд в село Шали.
Осмотр мечети «Гордость Мусульман».
Мечеть была открыта в 2019 году в день рождения первого президента Чеченской республики Ахмата- Хаджи Кадырова.
Посвящена она пророку Мухаммеду.
Мечеть в Шали является второй в мире после мечети в Абу-Даби.
Здание покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос.
В центре купола мечети подвешена восьмиметровая люстра весом более 2 тонн, а 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом.
Вокруг мечети устроена парковая зона с 12 фонтанами.
Переезд в село Аргун.
Осмотр мечети «Сердце Матери» (имени Аймани Кадыровой).
Это первая в России мечеть, построенная в стиле, хай-тек.
Перед центральным входом расположен фонтан с чашей в виде ракушки и символ ислама — полумесяц со звездой.
Стены мечети отделаны мрамором, а овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра.
Переезд в село Орцин Мохк.
Посещение смотровой площадки «Лестница в небеса», откуда открывается невероятный панорамный вид на Грозный.
Возвращение во Владикавказ.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле Планета Люкс.
Стоимость тура на человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Цена
|HOTEL PLANETA LUX 3* TWIN
|35 500
|HOTEL PLANETA LUX 3* DBL
|35 500
|HOTEL PLANETA LUX 3* SGL
|47 400
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.