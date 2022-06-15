2 день

Скальная Дзивгисская крепость. Аланский монастырь, Даргавс

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Куртатинскому (Фиагдонскому) ущелью.

Протяженность ущелья около 50 километров.

Здесь можно насладиться величественными природными ландшафтами и разнообразными рельефами.

Остановка на фото у Кадаргаванского каньона.

Кадаргаван в переводе с осетинского языка означает место перевала древесины.

Когда-то именно здесь осуществлялась переправа через реку Фиагдон.

Посещение Дзивгисской скальной крепости.

Скальная Дзивгисская крепость является средневековым оборонительным сооружением в Северной Осетии.

Она защищала проход в Куртатинское ущелье.

Это сооружение вырастает из скал и состоит из нескольких башен.

Уникальное фортификационное строение времен средневековья.

Посещение Свято-Успенского Аланского мужского монастыря.

Храм был создан 19 апреля 2000 года в Беслане, но позже переехал в Куртатинское ущелье, где был восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц.

Главной святыней монастыря является список иконы Богородицы Моздокской.

Сегодня Аланский монастырь считается самым высокогорным российским монастырем.

Обед.

Посещение Города Мертвых (Даргавского некрополя).

Изначально склепы создавались исключительно как место погребения умерших.

Однако в XVIII веке округ Даргавса настигла эпидемии чумы, тогда их стали использоваться в качестве карантина.

Последние захоронения датируются концом XVIII века.

Некрополь Даргавс несет в себе культурно-историческую ценность и находится под охраной ЮНЕСКО.

Сегодня здесь расположено более 90 склепов.

Посещение Кармадонского ущелья.

Ущелье располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря и является частью горной системы Большого Кавказа.

Оно стало известно в 2002 году, после трагического схождения ледника Колка.

В результате чего погибло более 100 человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» во главе Сергеем Бодровым-младшим.

Сегодня главными достопримечательностями этих мест являются Кармадонские ворота, мемориал “Скорбящая мать” рядом с поселком Верхние Кани и мемориальный комплекс у селения Гизель.

Возвращение во Владикавказ.