Туры в Цейское ущелье из Владикавказа

Найдено 16 туров в категории «Цейское ущелье» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Сегодня едем на экскурсию по Цейскому ущелью»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
«Сегодня на очереди — Цейское, вход в которое «охраняет» невероятный по размерам монумент Уастырджи, покровителя путников и воинов»
22 июня в 08:00
57 000 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
6 отзывов
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Затем отправимся в Цейское ущелье, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Вы увидите топовые локации Северной Осетии, включая знаменитые Фиагдонское, Кармадонское, Цейское и Дигорское ущелья, получите эффектные фотоснимки на профессиональную камеру (фото размещается на Яндекс-диске)»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
8 отзывов
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«В заключительный день восхитимся красотой Цейского ущелья и или поднимемся по канатке к одному из самых больших ледников на Кавказе, или отправимся в поход к леднику и посетим горячие источники»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835 за человека
Три республики Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
«За три дня в туре по Северной Осетии вы откроете для себя Владикавказ, насладитесь видами Цейского ущелья и узнаете, какие пугающие тайны прошлого и настоящего таятся в Кармадонском ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Далее отправимся в Цейское ущелье»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
«В Цейском ущелье полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000 за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«В Цейском ущелье вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Позавтракав, отправляемся к жемчужине Северной Осетии — Цейскому ущелью»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000 за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«После завтрака поедем в горы, к Алагирскому и Цейскому ущельям»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300 за человека
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
«Вы полюбуетесь захватывающими видами горных вершин, ледников и водопадов в национальном парке «Алания», Цейском, Дигорском, Кармадонском и Фиагдонском ущельях»
13 окт в 10:00
58 500 за человека
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
«Мы отправимся из Владикавказа и полюбуемся живописными ландшафтами Алагирского и Цейского ущелий, поднимемся к Сказскому леднику и высокогорному аулу, увидим знаковые памятники, места силы, многовековые святыни»
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
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    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Три республики Кавказа
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • О
    Ольга
    26 ноября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Прекрасные виды, сказочная природа и волшебный гид - Карина сделали наш тур незабываемым
  • В
    Виталий
    4 ноября 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
  • Е
    Евгения
    19 сентября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Прошла неделя с окончания нашего замечательного тура, структурировались все полученные впечатления и захотелось ими поделиться. Первое, что хочется сказать –
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    это поблагодарить нашего гида – Карину на незабываемое путешествие и организатора Александра за прекрасно спланированный тур. Так как таким видом туризма, как многодневный тур с гидом, мы воспользовались первый раз, то были некие опасения, как все сложится, но все прошло как нельзя лучше. За неделю до тура Александр создал группу в Ватсап с участниками и гидом, где в полной мере были описаны все этапы путешествия, так же можно было задать любой вопрос. Кстати, так как мы прилетели на день раньше, Александр заранее забронировал нам хорошую и адекватную по цене гостиницу. Наш тур начался строго в указанные сроки и время, что особо хочется отметить, четкая пунктуальность гида Карины соблюдалась на протяжении всего тура. Так как группа наша была совсем небольшая, мы поместились в комфортабельном личном авто Карины. В первый день была экскурсия в Цейское ущелье, горы, конечно, очень впечатлили. Действительно, ощущаешь себя просто букашкой на фоне огромных скал и хребтов гор. А еще очень повезло с погодой, было безоблачно и красоту гор мы смогли оценить в полной мере. Побывали в высокогорном действующем поселении и пообщались с пасущимися там осликами, пофотались на фоне монумента Уастырджи, горного водопада, а потом, спустившись вниз, попробовали вкусные осетинские пироги. Второй день начался гораздо раньше, потому что успеть нужно было больше: Кармадонское ущелье, город мертвых, мужской монастырь, башня основателей Осетии, буква осетинского алфавита на фоне горных красот. А ближе к вечеру, переезд в Грузию. Границу, кстати, прошли быстро. А так как успевали по времени, посетили вечернюю службу в монастыре Гергети, а потом даже пофотались на фоне звездного неба. Заселились в грузинский гостевой дом. Утром позавтракали и поехали изучать Грузию: арка дружбы, крепость Ананури. В Мцхета посетили церковь и было интересно посмотреть, как проходит местная свадьба, а также, на обеде попробовали очень вкусное вино из сорта винограда – киси. К вечеру заехали в Тбилиси. Ужинали в интересном авторском ресторанчике. Весь следующий день был свободный, гуляли в Тбилиси: парк Рике, мост дружбы, крепость, блошиный рынок, кому что больше по душе. С утра поехали изучать уже другую Грузию, провинциальную и, какую то, более ожидаемую. Тихие небольшие городки в зарослях виноградников, древние церкви и крепости, отары овец и живописные поля, улыбчивые люди. Заехали на завод Киндзмараули, напробовались вина, а вечером остановились в гостевом доме у настоящего грузина Вано в Телави. Очень было интересно поговорить о местных обычаях. Вано нам рассказывал, как живет обычный народ в Грузии. На следующий день наша экскурсия потихоньку подходила к концу, собственно, уже и подустали от многочисленных впечатлений и стало хотеться домой. Упросили нашего гида Карину вернуться в Россию в этот день, без планируемой ночевки в Грузии. Заехали по пути в древний храм, остановились на красивом поле, пообедали в местном кафе на фоне величественного Кавказа. К границе подъехали уже к вечеру. Тут, конечно, было не все так быстро, но, в целом, часа за 3 границу пересекли и в 22 часа вернулись во Владикавказ. Так же хочется добавить, что все локации, где мы останавливались, были комфортны, все необходимые составляющие, как-то полотенца, душевые принадлежности и т. д. были в наличие. В дороге мы были обеспечены питьевой водой, питались в лучших, рекомендованных гидом, местах. Конечно, все эмоции и впечатления не передать словами. Считаю, что стоит выбирать такой тип путешествий, потому что самостоятельно, не зная местного менталитета, а за границей – законов, непросто будет самостоятельно организовать такой насыщенный и безопасный тур. Стоит доверять профессионалам своего дела. Особо хотелось бы отметить работу нашего замечательного гида Карины. Это то случай, когда через час общения кажется, что знаешь человека всю жизнь. Карина легкий, терпеливый, интересный и тактичный собеседник, мы узнали очень много из истории региона, о жизни людей, интересных легендах и событиях. Улетали мы из Владикавказа с грустью расставания. Надеемся, что удастся встретиться еще.

  • М
    Марина
    1 сентября 2023
    Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
    Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это Александру🙌🏻 Буду вспоминать эти теплые замечательные дни еще долго 😊
    Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Три республики Кавказа
    Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться! Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были
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    замечательными людьми, которые рассказывали с любовью о своих краях! Ещё хотелось отметить, что группы состоят из небольшого числа, что удобно. И самое приятное, даже немного удивило это, что дают большое количество свободного времени, которого хватает на личное изучение местности, пофотографироваться!!! С организационной точки зрения никаких минусов!

    Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться!
  • А
    Анастасия
    30 июля 2023
    Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
    Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
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    Вы открыли нам место, у которого столь интересная история, добрые и отзывчивые люди, которые столько пережили, но остаются людьми до сих пор. Нестандартные маршруты, пунктуальность, Вы чувствуете гостей с первой минуты, и как-то получилось, что уезжая мы уже не гости, а ДРУЗЬЯ! Сказать СПАСИБО - ничего не сказать! Всё с душой и от сердца! Святейшие места, которые мы посетили, действительно что-то переворачивают внутри нас! С Вами мы узнали и увидели очень-очень многое! Поездки в разные ущелья, много истории, которая передастся нашим детям, экскурсия по Владикавказу, а природа сшибает с ног и захватывает дух, а какая вкуснейшая еда- Осетинские пироги… мммм, а хинкали, а салат, а мед с лепешкой и сыром у Индиры! Ох, а наш пикник на склоне гор, дорогая Фати свалила нас своими изысками, со вкусом накрытым столом и интереснейшими рассказами. Очень душевно посидели! Удовольствий масса! Команда Михаила и Виталия Георгиевича- каждый талантлив, добр, умен, мы так влюблены в вас всех, с кем повезло пообщаться. Ваш труд и вклад в ОТКРЫТИЕ гостям СКАЗОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ее ИСТОРИИ, ее НАРОДА неоценим! Настолько все интересно, трогательно и прям в душу. Прошла неделя, а мы уже скучаем и хотим обратно!!! Виталий Георгиевич до встречи осенью! Ждем с нетерпением нашего следующего приключения! #вышегор 🔥🔥🔥 Рекомендуем всем АЛАНИЮ ВМЕСТЕ МИХАИЛОМ, ВИТАЛИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ И ИХ КОМАНДОЙ!!!

  • Н
    НН
    13 июля 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
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    водопады, древние памятники и высокогорные селения, рассказал об истории этих мест. Особенно запомнился музей матери Задалески Наны, удивительной героической женщины! А какая волшебная прогулка была у нас по национальному парку Алания вдоль красивейшего ущелья к водопаду Галдоридон!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Цейское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Релакс в горах Северной Осетии
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  3. Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
  4. «Та самая Северная Осетия»: джип-тур
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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