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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
«Сегодня едем на экскурсию по Цейскому ущелью»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Начало: Владикавказ, 13:00
«Сегодня на очереди — Цейское, вход в которое «охраняет» невероятный по размерам монумент Уастырджи, покровителя путников и воинов»
22 июня в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«Затем отправимся в Цейское ущелье, где вы полюбуетесь белоснежными пиками гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
«Вы увидите топовые локации Северной Осетии, включая знаменитые Фиагдонское, Кармадонское, Цейское и Дигорское ущелья, получите эффектные фотоснимки на профессиональную камеру (фото размещается на Яндекс-диске)»
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
«В заключительный день восхитимся красотой Цейского ущелья и или поднимемся по канатке к одному из самых больших ледников на Кавказе, или отправимся в поход к леднику и посетим горячие источники»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Три республики Кавказа
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
25 июня в 10:00
22 июля в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
«За три дня в туре по Северной Осетии вы откроете для себя Владикавказ, насладитесь видами Цейского ущелья и узнаете, какие пугающие тайны прошлого и настоящего таятся в Кармадонском ущелье»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
«Далее отправимся в Цейское ущелье»
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
«В Цейском ущелье полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
«В Цейском ущелье вы полюбуетесь белоснежными вершинами гор и языками ледников, спускающихся в зону лесов»
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
«Позавтракав, отправляемся к жемчужине Северной Осетии — Цейскому ущелью»
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«Позавтракав, отправимся к Алагирскому и Цейскому ущельям»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
«После завтрака поедем в горы, к Алагирскому и Цейскому ущельям»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осень в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Начало: аэропорт Владикавказа, время зависит от вашего рей...
«Вы полюбуетесь захватывающими видами горных вершин, ледников и водопадов в национальном парке «Алания», Цейском, Дигорском, Кармадонском и Фиагдонском ущельях»
13 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
«Мы отправимся из Владикавказа и полюбуемся живописными ландшафтами Алагирского и Цейского ущелий, поднимемся к Сказскому леднику и высокогорному аулу, увидим знаковые памятники, места силы, многовековые святыни»
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
10 295₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ООльга26 ноября 2023Прекрасные виды, сказочная природа и волшебный гид - Карина сделали наш тур незабываемым
- ВВиталий4 ноября 2023Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
- ЕЕвгения19 сентября 2023Прошла неделя с окончания нашего замечательного тура, структурировались все полученные впечатления и захотелось ими поделиться. Первое, что хочется сказать –
- ММарина1 сентября 2023Это определенно один из моих лучших путешествий! Все было организовано максимально комфортно 😌 Спасибо за это Александру🙌🏻 Буду вспоминать эти теплые замечательные дни еще долго 😊
- ААнна22 августа 2023Очень понравился тур!!! Гид - Оксана очень приятная женщина. Было очень комфортно общаться! Также хотелось отметить подбор экскурсоводов - все были
- ААнастасия30 июля 2023Друзья!!! Это не просто НЕВЕРОЯТНАЯ АЛАНИЯ! Это ЛЮБОВЬ И ВОСТОРГ! Низкий поклон Виталию Георгиевичу за наше путешествие в СКАЗКУ КАВКАЗА!
- ННН13 июля 2023Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Цейское ущелье»
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