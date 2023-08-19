Описание экскурсии
Погружение в природу
Устраивайте прогулки по живописным экотропам, где каждый шаг открывает новые красоты природы. Насыщенный воздух, шершавые стволы деревьев и мелодичный шум ручьёв создают уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения.
Приключение на канатной дороге
Покорите вершины, поднявшись на канатной дороге к величественным ледникам. С высоты открываются захватывающие виды, которые запомнятся надолго. Внимательно смотрите в окно: возможно, вы увидите редкие виды птиц или горных животных.
Релаксация в горячих ваннах
После активного дня приятно расслабиться в горячих источниках. Горячие ванны в горах – это не только способ снять усталость, но и возможность насладиться окружающими видами, погружаясь в атмосферу спокойствия.
Ключевые моменты для незабываемого отдыха:
- Прогулки по экотропам — насладитесь красотой природы.
- Поездка на канатной дороге — откройте для себя невероятные виды.
- Горячие ванны — расслабьтесь и восстановите силы.
Эти моменты делают отдых поистине незабываемым. Откройте для себя природные чудеса и подарите себе возможность насладиться каждой минутой в горах!
ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Уастырджи
- Сероводородные источники
- Алагирское ущелье
- Цейское ущелье
- Скаазский ледник
- Гора Монах
- Поселения-призраки Садон, Галон, В. Згид + смотровая площадка с арт-объектом
- Термальные источники Бирагзанг
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
- Подъем и спуск на канатной дороге - 400 руб. /чел
- Обед - от 400 руб. /чел
- Горячий источник - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромная благодарность Магомеду за увлекательную экскурсию.
Гида и экскурсию рекомендую👍