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Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства

Индивидуальная экскурсия из Владикавказа: Горячие ванны в горах Цейского ущелья
5
1 отзыв
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства

Описание экскурсии

Погружение в природу

Устраивайте прогулки по живописным экотропам, где каждый шаг открывает новые красоты природы. Насыщенный воздух, шершавые стволы деревьев и мелодичный шум ручьёв создают уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения.

Приключение на канатной дороге

Покорите вершины, поднявшись на канатной дороге к величественным ледникам. С высоты открываются захватывающие виды, которые запомнятся надолго. Внимательно смотрите в окно: возможно, вы увидите редкие виды птиц или горных животных.

Релаксация в горячих ваннах

После активного дня приятно расслабиться в горячих источниках. Горячие ванны в горах – это не только способ снять усталость, но и возможность насладиться окружающими видами, погружаясь в атмосферу спокойствия.

Ключевые моменты для незабываемого отдыха:

  • Прогулки по экотропам — насладитесь красотой природы.
  • Поездка на канатной дороге — откройте для себя невероятные виды.
  • Горячие ванны — расслабьтесь и восстановите силы.

Эти моменты делают отдых поистине незабываемым. Откройте для себя природные чудеса и подарите себе возможность насладиться каждой минутой в горах!

ежедневно в 9.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монумент Уастырджи
  • Сероводородные источники
  • Алагирское ущелье
  • Цейское ущелье
  • Скаазский ледник
  • Гора Монах
  • Поселения-призраки Садон, Галон, В. Згид + смотровая площадка с арт-объектом
  • Термальные источники Бирагзанг
Что включено
  • Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
  • Подъем и спуск на канатной дороге - 400 руб. /чел
  • Обед - от 400 руб. /чел
  • Горячий источник - 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия. Гид Магомед вежливый, пунктуальный, внимательный, обходительный. Поездка была комфортна и увлекательна. Цей великолепен, впечатляет своим величием. На каждых локациях было достаточно времени для красивых фото и созерцания окружающих пейзажей.
Огромная благодарность Магомеду за увлекательную экскурсию.
Гида и экскурсию рекомендую👍
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