В поездке на внедорожнике по юго-западу республики вы увидите главного героя осетинской мифологии — всадника, вырывающегося из скалы. Подниметесь к смотровым Цейского ущелья и пройдете по экотропе к чудесному водопаду. Познакомитесь с самым высокогорным селением края и отдохнете в термальных источниках. И конечно, сможете вдоволь покататься на лошадях в самых красивых местах маршрута.
Описание экскурсии
Вдохновляющие места Осетии
- Наскальный памятник Уастырджи. Вы увидите крупнейший конный монумент в мире, весом 28 тонн. И услышите о самом почитаемом покровителе мужчин, путников и воинов в Осетии.
- Цейское ущелье. По открытой канатной дороге подниметесь на высоту свыше 2000 метров, а в летнее время — и на ледник «Сказка». С вершин и по пути к ним вам откроются незабываемые панорамы горного края.
- Экотропа к водопаду Шагацикамдон. После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью.
- Горячие источники Бирагзанга. В завершение поездки мы отвезем вас в термальный комплекс с водами, славящимися целебными свойствами.
Верхом по Северной Осетии
Изюминкой путешествия может стать катание на лошадях по самым впечатляющим горным местам. Вам предложат двухчасовые конные прогулки с возможностью сделать красивейшие фото на смотровой. Вы сможете максимально погрузиться в местную природу и лучше почувствовать ее величественный дух.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных внедорожниках
- Трансфер из Владикавказа входит в стоимость, из аэропорта + 1500 ₽, из Верхнего Фиагдона + 2500 ₽, из Санибы + 3000 ₽, из Даргавса + 3500 ₽. Если кондиционер в авто обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее
- Возможна поездка на автомобилях Lexus GX470 или Toyota Land Cruiser за доплату — 3000 ₽ за авто
- Отдельно оплачивается канатная дорога — 1000 ₽ за чел. (подъём и спуск); экотропа — 250 ₽ за чел.; горячие источники — 500 ₽ за чел, обед (по желанию)
- Конные прогулки (+-2 часа) — 2500 ₽ за чел. Заезд в горное селение и ожидание входит в эту стоимость
- Если вы планируете отправиться на конную прогулку, пожалуйста, сообщить нам об этом в переписке заранее
- Возможно проведение экскурсии для 6–7 местных авто. Доплата — 2700 ₽ за чел.
- С мая по сентябрь есть возможность заняться рафтингом, стоимость — 2500 ₽ за чел.
- Мы можем организовать поездку для большего количества участников, а также готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
С вами буду я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3519 туристов
Я родился и вырос в Осетии, живу во Владикавказе. По образованию историк и юрист. Вместе с командой гидов провожу экскурсии и организуем туры по нашим горным регионам. Через нас прошли несколько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
Сама экскурсия вышла потрясающей. Нам удалось посетить очень красивые и живописные места. Конная прогулка тоже прошла
Сама экскурсия вышла потрясающей. Нам удалось посетить очень красивые и живописные места. Конная прогулка тоже прошла
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М
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий день, так что не пришлось ждать или организовывать отдельным днём. К месту жительства в
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23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
Наш гид Мурат потрясающий рассказчик, было безумно интересно слушать историю Осетии и про культуру, традиции, обычаи. Очень распалающий к себе молодой
Наш гид Мурат потрясающий рассказчик, было безумно интересно слушать историю Осетии и про культуру, традиции, обычаи. Очень распалающий к себе молодой
+1
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М
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из самых красивых мест в мире:) Покатались по горам, увидели невероятные озера, ущелья, горы. Виды такие, что просто не передать словами - это можно только увидеть вживую. Обязательно вернусь, спасибо вам 🤍
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Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место, где погодные условия лучше, и нам все же удалось покататься на лошадях, за что ему огромное спасибо 🙏 Максимально рекомендую данный тур, приятные воспоминания на всю жизнь гарантированы 💫
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П
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто чудо. Очень советую всем эту экскурсию.
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Входит в следующие категории Владикавказа
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