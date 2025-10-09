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Цейское ущелье и прогулки в горах

Увидеть самое высокогорное селение края и пройтись по экотропе к водопаду
В поездке на внедорожнике по юго-западу республики вы увидите главного героя осетинской мифологии — всадника, вырывающегося из скалы. Подниметесь к смотровым Цейского ущелья и пройдете по экотропе к чудесному водопаду. Познакомитесь с самым высокогорным селением края и отдохнете в термальных источниках. И конечно, сможете вдоволь покататься на лошадях в самых красивых местах маршрута.
5
17 отзывов
Цейское ущелье и прогулки в горах
Цейское ущелье и прогулки в горах
Цейское ущелье и прогулки в горах

Описание экскурсии

Вдохновляющие места Осетии

  • Наскальный памятник Уастырджи. Вы увидите крупнейший конный монумент в мире, весом 28 тонн. И услышите о самом почитаемом покровителе мужчин, путников и воинов в Осетии.
  • Цейское ущелье. По открытой канатной дороге подниметесь на высоту свыше 2000 метров, а в летнее время — и на ледник «Сказка». С вершин и по пути к ним вам откроются незабываемые панорамы горного края.
  • Экотропа к водопаду Шагацикамдон. После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью.
  • Горячие источники Бирагзанга. В завершение поездки мы отвезем вас в термальный комплекс с водами, славящимися целебными свойствами.

Верхом по Северной Осетии

Изюминкой путешествия может стать катание на лошадях по самым впечатляющим горным местам. Вам предложат двухчасовые конные прогулки с возможностью сделать красивейшие фото на смотровой. Вы сможете максимально погрузиться в местную природу и лучше почувствовать ее величественный дух.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных внедорожниках
  • Трансфер из Владикавказа входит в стоимость, из аэропорта + 1500 ₽, из Верхнего Фиагдона + 2500 ₽, из Санибы + 3000 ₽, из Даргавса + 3500 ₽. Если кондиционер в авто обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее
  • Возможна поездка на автомобилях Lexus GX470 или Toyota Land Cruiser за доплату — 3000 ₽ за авто
  • Отдельно оплачивается канатная дорога — 1000 ₽ за чел. (подъём и спуск); экотропа — 250 ₽ за чел.; горячие источники — 500 ₽ за чел, обед (по желанию)
  • Конные прогулки (+-2 часа) — 2500 ₽ за чел. Заезд в горное селение и ожидание входит в эту стоимость
  • Если вы планируете отправиться на конную прогулку, пожалуйста, сообщить нам об этом в переписке заранее
  • Возможно проведение экскурсии для 6–7 местных авто. Доплата — 2700 ₽ за чел.
  • С мая по сентябрь есть возможность заняться рафтингом, стоимость — 2500 ₽ за чел.
  • Мы можем организовать поездку для большего количества участников, а также готовы скорректировать маршрут по вашему желанию

С вами буду я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд
Роланд — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3519 туристов
Я родился и вырос в Осетии, живу во Владикавказе. По образованию историк и юрист. Вместе с командой гидов провожу экскурсии и организуем туры по нашим горным регионам. Через нас прошли несколько
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тысяч довольных путешественников, со многими из них до сих пор сохраняем тёплые дружеские отношения. Любим своё дело и подходим к нему со всей душой и ответственностью. Сделаем так, чтобы и вы уехали с тёплыми впечатлениями о нас и нашей Осетии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Алина
07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
Сама экскурсия вышла потрясающей. Нам удалось посетить очень красивые и живописные места. Конная прогулка тоже прошла
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очень комфортно и интересно. Очень подробный инструктаж и сопровождение в течение всей конной прогулки, чтобы подсказать в случае, если что-то пойдет не так.
Нашим водителем-гидом был Тимур. И это самый душевный и приятный гид, которого мы когда-либо встречали. Приехал за нами в назначенное время и во время всей поездки был очень внимателен. У нас создалось ощущение, что это не просто рядовая экскурсия, а очень душевная прогулка с друзьями.
Не передать словами, как нам понравилось и повезло встретить именно его.
Огромная благодарность всем организаторам за эту экскурсию.

07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
07.10 у нас с друзьями состоялась данная экскурсия, которая также включала в себя конную прогулку.
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М
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий день, так что не пришлось ждать или организовывать отдельным днём. К месту жительства в
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запланированный день приехал приятный мужчина на удобном внедорожнике, рассказал про маршрут, уточнил что и как, и где удобно. Дорога была комфортной, места поездки - сплошное великолепие. Большое спасибо за отличный день

Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
Заказ был составлен поздним вечером, тем не менее организатор допоздна подготавливал встречу с экскурсоводом на следующий
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Аля
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
Наш гид Мурат потрясающий рассказчик, было безумно интересно слушать историю Осетии и про культуру, традиции, обычаи. Очень распалающий к себе молодой
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человек, сразу поняли, что мы на одной волне. Маршрут проложен комфортно. Встретил Мурат нас в вкусным чаем, печеньками. Останавливались по пути везде, где нам хотелось сфотографироваться. Заехали обедать в безумно вкусную кафешку. Виды, которые показал нам Мурат навсегда останутся в нашем сердце! Спасибо! Обязательно посетим город и летом!

23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.+1
23.03 состоялась экскурсия. Это было лучшее решение забронировать данный тур.
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М
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из самых красивых мест в мире:) Покатались по горам, увидели невероятные озера, ущелья, горы. Виды такие, что просто не передать словами - это можно только увидеть вживую. Обязательно вернусь, спасибо вам 🤍
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
Бесконечная благодарность Роланду, как организатору мероприятия, и отдельно - гиду Тимуру 💔 Опреденно, это одно из
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Валерия
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место, где погодные условия лучше, и нам все же удалось покататься на лошадях, за что ему огромное спасибо 🙏 Максимально рекомендую данный тур, приятные воспоминания на всю жизнь гарантированы 💫
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
Роланд провел прекраснейшую экскурсию, остались под впечатлением☺️ Несмотря на дождь, Роланду все же получилось найти место,
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П
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто чудо. Очень советую всем эту экскурсию.
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто
Отлично отдохнули 9-го августа с гидом Бадиком, безумно понравилось! Включали 1,5 часа верховой езды, лошади просто
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