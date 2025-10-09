В поездке на внедорожнике по юго-западу республики вы увидите главного героя осетинской мифологии — всадника, вырывающегося из скалы. Подниметесь к смотровым Цейского ущелья и пройдете по экотропе к чудесному водопаду. Познакомитесь с самым высокогорным селением края и отдохнете в термальных источниках. И конечно, сможете вдоволь покататься на лошадях в самых красивых местах маршрута.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вдохновляющие места Осетии

Наскальный памятник Уастырджи . Вы увидите крупнейший конный монумент в мире, весом 28 тонн. И услышите о самом почитаемом покровителе мужчин, путников и воинов в Осетии.

. Вы увидите крупнейший конный монумент в мире, весом 28 тонн. И услышите о самом почитаемом покровителе мужчин, путников и воинов в Осетии. Цейское ущелье . По открытой канатной дороге подниметесь на высоту свыше 2000 метров, а в летнее время — и на ледник «Сказка». С вершин и по пути к ним вам откроются незабываемые панорамы горного края.

. По открытой канатной дороге подниметесь на высоту свыше 2000 метров, а в летнее время — и на ледник «Сказка». С вершин и по пути к ним вам откроются незабываемые панорамы горного края. Экотропа к водопаду Шагацикамдон . После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью.

. После вы прогуляетесь по сосновому лесу (30-минутный треккинг) и выйдете к живописному водопаду высотой около 20 метров, актуальному поздней весной, летом и ранней осенью. Горячие источники Бирагзанга. В завершение поездки мы отвезем вас в термальный комплекс с водами, славящимися целебными свойствами.

Верхом по Северной Осетии

Изюминкой путешествия может стать катание на лошадях по самым впечатляющим горным местам. Вам предложат двухчасовые конные прогулки с возможностью сделать красивейшие фото на смотровой. Вы сможете максимально погрузиться в местную природу и лучше почувствовать ее величественный дух.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортных внедорожниках

Трансфер из Владикавказа входит в стоимость, из аэропорта + 1500 ₽, из Верхнего Фиагдона + 2500 ₽, из Санибы + 3000 ₽, из Даргавса + 3500 ₽. Если кондиционер в авто обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее

Возможна поездка на автомобилях Lexus GX470 или Toyota Land Cruiser за доплату — 3000 ₽ за авто

Отдельно оплачивается канатная дорога — 1000 ₽ за чел. (подъём и спуск); экотропа — 250 ₽ за чел.; горячие источники — 500 ₽ за чел, обед (по желанию)

Конные прогулки (+-2 часа) — 2500 ₽ за чел. Заезд в горное селение и ожидание входит в эту стоимость

Если вы планируете отправиться на конную прогулку, пожалуйста, сообщить нам об этом в переписке заранее

Возможно проведение экскурсии для 6–7 местных авто. Доплата — 2700 ₽ за чел.

С мая по сентябрь есть возможность заняться рафтингом, стоимость — 2500 ₽ за чел.

Мы можем организовать поездку для большего количества участников, а также готовы скорректировать маршрут по вашему желанию

С вами буду я или один из гидов нашей команды.