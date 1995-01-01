Святилище Святого ГеоргияЛегенды гласят о том, что святилище Святого Георгия находилось в самом узком месте Эльхотовских ворот — участка местности, который преграждал путь в Осетию. Просуществовав 6 веков, оно было разрушено во время строительства дороги «Москва–Баку». Ходило поверие, что оно помогало отпугивать врагов от жителей. В 1995 году комплекс восстановили, теперь он состоит из памятника, изображающего Георгия верхом на коне, и нескольких построек. Зарамагское водохранилищеПредставляет собой живописное, голубое озеро. Появилось озеро после строительства Зарамагской ГЭС в горах ⛰️ Осетии. Оно находится на реке Ардон, его площадь составляет 0. 77 км². Вместе с гидом, вы пройдётесь по самым красивым смотровым площадкам этого озера, созданного людьми. Дом-музей ХетагуроваДалее по программе, посещение дома-музея К. Л. Хетагурова. Коста Хетагуров — известный осетинский поэт, художник и основоположник осетинской литературы. В родном для поэта селе Нар, в месте где он родился и вырос был создан музей 🖼 его имени. Экспозиция музея точно воссоздает обстановку и интерьер, свойственные домам горцев в те времена. Также вы увидите памятник Хетагурову, который находится неподалеку от музея. Высокогорное селение НарДревнее поселение Нар, живописно расположенное в ущелье, хранит многие памятники древности. Вы увидите руины сторожевой башни, родовую башню Хетагуровых и некоторые фрагменты Георгиевского монастыря. Жители и гости села, каждый осенью отмечают здесь праздник национальной литературы.

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