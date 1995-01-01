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В село Нар — на родину Коста Хетагурова

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
У подножия Кавказских гор ⛰️, находится небольшое осетинское селение Нар — волшебное селение ущелья.

В селении находятся наикрасивейшие объекты зодчества, слившиеся с природой на долгое время.

Уроженцем села Нар является Коста Хетагуров — основоположник осетинской художественной литературы.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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В село Нар — на родину Коста Хетагурова
В село Нар — на родину Коста Хетагурова

Что вы увидите

  • Святилище Св. Георгия
  • Зарамагское водохранилище
  • Музей К. Л. Хетагурова
  • Оборонительное сооружение «Зылын дуар»
  • Нузальская часовня
  • Православная церковь XIIв. Святого Великомученика Георгия Победоносца
Святилище Святого ГеоргияЛегенды гласят о том, что святилище Святого Георгия находилось в самом узком месте Эльхотовских ворот — участка местности, который преграждал путь в Осетию. Просуществовав 6 веков, оно было разрушено во время строительства дороги «Москва–Баку». Ходило поверие, что оно помогало отпугивать врагов от жителей. В 1995 году комплекс восстановили, теперь он состоит из памятника, изображающего Георгия верхом на коне, и нескольких построек. Зарамагское водохранилищеПредставляет собой живописное, голубое озеро. Появилось озеро после строительства Зарамагской ГЭС в горах ⛰️ Осетии. Оно находится на реке Ардон, его площадь составляет 0. 77 км². Вместе с гидом, вы пройдётесь по самым красивым смотровым площадкам этого озера, созданного людьми. Дом-музей ХетагуроваДалее по программе, посещение дома-музея К. Л. Хетагурова. Коста Хетагуров — известный осетинский поэт, художник и основоположник осетинской литературы. В родном для поэта селе Нар, в месте где он родился и вырос был создан музей 🖼 его имени. Экспозиция музея точно воссоздает обстановку и интерьер, свойственные домам горцев в те времена. Также вы увидите памятник Хетагурову, который находится неподалеку от музея. Высокогорное селение НарДревнее поселение Нар, живописно расположенное в ущелье, хранит многие памятники древности. Вы увидите руины сторожевой башни, родовую башню Хетагуровых и некоторые фрагменты Георгиевского монастыря. Жители и гости села, каждый осенью отмечают здесь праздник национальной литературы.

Организационные детали:

  • Для вашего комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Возьмите с собой перекус.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Входной билет в музей
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75, Владикавказ
В село Нар — на родину Коста Хетагурова
В село Нар — на родину Коста Хетагурова
В село Нар — на родину Коста Хетагурова
В село Нар — на родину Коста Хетагурова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
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