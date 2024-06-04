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просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает человек. И Альберт наверно один из лучших гидов, с которыми я когда либо куда-то ездила. Он не просто обладает обширными знаниями по истории, не просто пытается дать максимум информации своим туристам и сделать поезду интересной, а он, в первую очередь, очень очень крутой человек! Все 9 часов экскурсии было ощущение, что мы ездим с очень хорошим другом, с которым открыто можно обсудить совершенно любую тему от природы до политики, от религии и стереотипов до психологии и саморазвития. Альберт, еще раз тебе огромнейшее спасибо за настроение!