Голубые озёра – экскурсии во Владикавказе

Найдено 4 экскурсии в категории «Голубые озёра» во Владикавказе, цены от 13 300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990 за всё до 4 чел.
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
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    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • М
    Майя
    30 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
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    просто в восторге!!! Тимур, гид, просто отличный экскурсовод, все для гостей, все наши пожелания были учтены. И даже непредсказуемая погода!!! Тимур скорректирована маршрут по погоде, сумел рассказать об Осетии с любовью и гордостью!!! ☘️🙏🌷Горы покорили наши сердца, надо было ехать с ним в горы и на 2й день!!! Рекомендую однлзначно, просто 10 баллов из 10!!!

    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничегоЭкскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
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    в термальных источниках, побродили по заброшенном посёлку шахтеров. Альберт настолько интересно рассказывал об истории Осетии, что захотелось самой поизучать культуру и традиции этого народа! Наш гид показывал нам красивые виды и арт объекты, где мы сделали кучу фоток и видео. Заехали в кафе, где бвл потрясающе вкусный обед, а пирог осетинский- пальчики оближешь! 8 часов пролетели незаметно за интересным рассказом. Мы с дочкой очень благодарны Альберту и однозначно рекомендуем гида всем гостям Владикавказа!

    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
  • Н
    Наталья
    10 марта 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
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    просто захватывает дух! Но основное настроение поездки все равно делает человек. И Альберт наверно один из лучших гидов, с которыми я когда либо куда-то ездила. Он не просто обладает обширными знаниями по истории, не просто пытается дать максимум информации своим туристам и сделать поезду интересной, а он, в первую очередь, очень очень крутой человек! Все 9 часов экскурсии было ощущение, что мы ездим с очень хорошим другом, с которым открыто можно обсудить совершенно любую тему от природы до политики, от религии и стереотипов до психологии и саморазвития. Альберт, еще раз тебе огромнейшее спасибо за настроение!

  • В
    Вера
    9 января 2024
    День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
    Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
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    безумно красивыми видами! Мы много путешествуем и стараемся выбирать гида из местных жителей - это придаёт экскурсии особый колорит и возможность прочувствовать всю любовь рассказчика к родному краю. Альберт очень интересный рассказчик и собеседник, это был очень интересный и увлекательный день с великолепными пейзажами и рассказами об истории Алании, о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, о традициях и обычаях народов Северного Кавказа. Благодарим Альберта за профессионализм! Отдельное спасибо за прекрасные фото! Желаем творческих успехов, процветания и до новых встреч!

  • П
    Павел
    3 ноября 2023
    Балкарское ущелье и голубые озера
    Экскурсия очень понравилась всей нашей компании, а нас было 4 чел., водитель-гид Аслан старался как можно. Больше всего рассказать и
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    показать все интересные места, очень много интересной информации, особенно меня поразило ущелье и каньон вдоль туннеля, я такого давно не видел! Аслан останавливался везде, где это нам было необходимо, очень комфортное авто, сиденья и расстояние для ног, экскурсия была проведена в индивидуальном практически формате, нам всем очень понравилась, рекомендуем всем!! Обязательно поедем вместе с Асланом в следующий раз, еще раз большое спасибо за интересную экскурсию!!!!

  • М
    Марина
    23 октября 2023
    Балкарское ущелье и голубые озера
    Посетили Балкарское ущелье и Голубые озера, а также термальные источники. Впечатления незабываемые. Огромное спасибо гиду-водителю Аслану! Интересный рассказчик и отличный водитель!
  • Ж
    Жанна
    3 сентября 2023
    Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
    Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания от экскурсии оправданы и
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    даже превзойдены! С удовольствием поехала бы снова, потому что, на мой взгляд, от этих видов устать невозможно! Комфортное вождение, интересные факты, головокружительные виды и дружеская атмосфера во время поездки - буду рекомендовать друзьям!

    Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожиданияОчень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания
  • В
    Веснина
    15 августа 2023
    Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
    Дорога к озерам не близкая, но было не утомительно. Кругом такая красотища. Валерий, наш гид, делал остановки,давая нам возможность насладиться
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    видами гор,ущелий, водопадов и бурных горных рек. Озера поразили нас цветом воды и прозрачностью. По пути в Верхнюю Балкарию мы остановились на пикник. Поляна, сосны, шум реки, чистый горный воздух, и мы уплетаем шашлык и овощи, приготовленные на гриле, запивая чаем из горных трав… Лепота! Огромное спасибо Валерию! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Голубые озёра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие по Северной Осетии
  2. Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
  3. День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
  4. Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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