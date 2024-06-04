1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль4 июня 2024Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
- ММайя30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
- ЕЕкатерина29 мая 2024Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
- ЕЕлена19 апреля 2024Владимир отличный гид и очень внимательный,заботливый человек!!! Супер водитель,мастер своего дела!!! На обратном пути,попали в грозу, всё закончилось удачно,благодаря Владимиру!!! Очень интересные и позновательные исторические факты! Всем советуем!!!
- ННаталья10 марта 2024Хочу выразить огромнейшую благодарность нашему гиду Альберту за это незабываемое путешествие. Сама природа региона очень красивая, от локации Язык Тролля
- ВВера9 января 2024Искренне хочется поблагодарить нашего гида Альберта за возможность провести день чудес в горах Кавказа. Мы увидели уникальные места Балкарии с
- ППавел3 ноября 2023Балкарское ущелье и голубые озераЭкскурсия очень понравилась всей нашей компании, а нас было 4 чел., водитель-гид Аслан старался как можно. Больше всего рассказать и
- ММарина23 октября 2023Балкарское ущелье и голубые озераПосетили Балкарское ущелье и Голубые озера, а также термальные источники. Впечатления незабываемые. Огромное спасибо гиду-водителю Аслану! Интересный рассказчик и отличный водитель!
- ЖЖанна3 сентября 2023Очень благодарна гиду Владимиру за экскурсию. Узнала много интересной информации, посмотрела красоты Кабардино-Балкарии. Все мои ожидания от экскурсии оправданы и
- ВВеснина15 августа 2023Дорога к озерам не близкая, но было не утомительно. Кругом такая красотища. Валерий, наш гид, делал остановки,давая нам возможность насладиться
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Голубые озёра»
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