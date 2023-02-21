В программу я включил места, которые имеют особое значение для аланских племён. Вы поймёте, почему Алагирское ущелье называют жемчужиной края. Увидите, как со времен Средневековья живут люди в горах, что выше облаков. А ещё я познакомлю вас с историей и легендами моего родового поселения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в средневековую Осетию

В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.

Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Маршрут путешествия

Массивный памятник покровителю воинов и путников Уастырджи

Высокогорные поселения Урсдонского ущелья 13 века: Цамад, Дагом и Донисар

Обед в кафе или в походном формате в горах

Столица древнего Алагира, поселение Верхний Мизур

Организационные детали