Что вас ожидает

Погружение в средневековую Осетию

В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.

Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Селение Сахагката

В программу я также включил свое родовое поселение, некогда находившееся под покровительством одного из сыновей Ос-Багатара, последнего царя Алании. Вы услышите истории и легенды здешних мест, которые передавались в моем роду из поколения в поколение. А в конце я продемонстрирую для вас звучание народного осетинского инструмента дала-фандыр. На фоне сногсшибательных декораций скалистых джунглей вы прочувствуете красоту и аутентичность традиционных мелодий края.

Маршрут путешествия

Массивный памятник покровителю воинов и путников Уастырджи

Высокогорные поселения Урсдонского ущелья 13 века: Цамад, Дагом и Донисар

Обед в кафе или в походном формате в горах

Столица древнего Алагира, поселение Верхний Мизур

Мое родовое селение Сахагката

Организационные детали