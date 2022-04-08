Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»

Открыть древнее прошлое осетин и высокогорных сел в поездке по Алагирскому и Урсдонскому ущельям

Индивидуальная
В программу я включил места, которые имеют особое значение для аланских племен.

Вы поймете, почему Алагирское ущелье называют жемчужиной края.

Увидите, как со времен Средневековья живут люди в горах, что выше облаков.

А еще я познакомлю вас с историей и легендами моего родового поселения и сыграю на национальном инструменте дала-фандыр в окружении скалистых джунглей Осетии.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Погружение в средневековую Осетию

В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.

Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Селение Сахагката

В программу я также включил свое родовое поселение, некогда находившееся под покровительством одного из сыновей Ос-Багатара, последнего царя Алании. Вы услышите истории и легенды здешних мест, которые передавались в моем роду из поколения в поколение. А в конце я продемонстрирую для вас звучание народного осетинского инструмента дала-фандыр. На фоне сногсшибательных декораций скалистых джунглей вы прочувствуете красоту и аутентичность традиционных мелодий края.

Маршрут путешествия

  • Массивный памятник покровителю воинов и путников Уастырджи
  • Высокогорные поселения Урсдонского ущелья 13 века: Цамад, Дагом и Донисар
  • Обед в кафе или в походном формате в горах
  • Столица древнего Алагира, поселение Верхний Мизур
  • Мое родовое селение Сахагката

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии
  • В случае ухудшения погоды мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии
  • По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Коста
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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