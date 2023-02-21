В программу я включил места, которые имеют особое значение для аланских племён. Вы поймёте, почему Алагирское ущелье называют жемчужиной края. Увидите, как со времен Средневековья живут люди в горах, что выше облаков. А ещё я познакомлю вас с историей и легендами моего родового поселения.
Описание экскурсии
Погружение в средневековую Осетию
В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.
Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.
Маршрут путешествия
- Массивный памятник покровителю воинов и путников Уастырджи
- Высокогорные поселения Урсдонского ущелья 13 века: Цамад, Дагом и Донисар
- Обед в кафе или в походном формате в горах
- Столица древнего Алагира, поселение Верхний Мизур
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Экскурсию можно провести для большего числа участников за доплату. Уточняйте стоимость в сообщениях.
- В случае ухудшения погоды мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии
- По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахсарбек — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 210 туристов
Приветствую всех путешественников! Расскажу немного о своей мотивации и о том, как я пришел к проведению авторских туров. Все началось с моего увлечения историей родного края и автохтонных народностей Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек оставил самые положительные впечатления и как гид, и как водитель. На маршруте было очень
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Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике. Не одна фотография или видео даже на одну тысячную не передают масштаб этих мест,
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Увлекательная, познавательная и умопомрачительная поездка получилась.
Мы приехали во Владикавказ на 3 дня и хотели один день посветить полностью пейзажам данного края.
При поисках наткнулись на данный авторский тур и решили выбрать
Мы приехали во Владикавказ на 3 дня и хотели один день посветить полностью пейзажам данного края.
При поисках наткнулись на данный авторский тур и решили выбрать
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Л
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с нетронутой природой Кавказа. Локации таковы, что другие туристические группы там отсутствуют, а гид даёт возможность вам насладится красотой и первозданностью природы не ограничивая вас по времени.
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А
28 мая мы были на экскурсии:Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии», проводил гид Ахсарбек, очень рекомендую, я была с мужем и родителями, все остались довольны и до сих пор находимся
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Очень благодарна Ахсарбеку за возможность посмотреть удивительные места и потрясающую природу глазами местного жителя. Невероятной красоты горы и цветущие луга, интересные рассказы про жизнь предков, а главное, тишина и умиротворение - это что-то невероятное! Данный маршрут помог мне отдохнуть от суеты, восстановить силы и увидеть естественную красоту природы, буйство красок и лошадей!
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Входит в следующие категории Владикавказа
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