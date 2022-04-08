В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.
Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.
В программу я также включил свое родовое поселение, некогда находившееся под покровительством одного из сыновей Ос-Багатара, последнего царя Алании. Вы услышите истории и легенды здешних мест, которые передавались в моем роду из поколения в поколение. А в конце я продемонстрирую для вас звучание народного осетинского инструмента дала-фандыр. На фоне сногсшибательных декораций скалистых джунглей вы прочувствуете красоту и аутентичность традиционных мелодий края.