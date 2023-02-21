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Авторское путешествие на джипе «Наедине с горами Осетии»

Открыть древнее прошлое осетин и высокогорных сел в поездке по Алагирскому и Урсдонскому ущельям
В программу я включил места, которые имеют особое значение для аланских племён. Вы поймёте, почему Алагирское ущелье называют жемчужиной края. Увидите, как со времен Средневековья живут люди в горах, что выше облаков. А ещё я познакомлю вас с историей и легендами моего родового поселения.
5
32 отзыва
Авторское путешествие на джипе «Наедине с горами Осетии»
Авторское путешествие на джипе «Наедине с горами Осетии»
Авторское путешествие на джипе «Наедине с горами Осетии»

Описание экскурсии

Погружение в средневековую Осетию

В начале вы увидите знаменитый памятник покровителю воинов и путников Уастырджи. А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому. Здесь я расскажу о начале новой вехи развития местных средневековых обществ и открою впечатляющую историю древних аланских племен.

Затем отправимся в старейшие высокогорные поселения Урсдонского ущелья — Цамад, Дагом и Донисар. Перед вами предстанут невероятные плато и поляны с потрясающим видом на Кавказский хребет. Возможно, вам повстречаются табуны диких лошадей. И конечно, здесь вы в полной мере испытаете медитативное состояние «тишины в горах», ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Маршрут путешествия

  • Массивный памятник покровителю воинов и путников Уастырджи
  • Высокогорные поселения Урсдонского ущелья 13 века: Цамад, Дагом и Донисар
  • Обед в кафе или в походном формате в горах
  • Столица древнего Алагира, поселение Верхний Мизур

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном внедорожнике
  • Экскурсию можно провести для большего числа участников за доплату. Уточняйте стоимость в сообщениях.
  • В случае ухудшения погоды мы немного изменим последовательность и сам маршрут экскурсии
  • По пути будет несколько сакральных мест, учитывайте это, пожалуйста, при выборе одежды (мини-юбки и шорты не рекомендуются, либо возьмите с собой платок на пояс). Летом позаботьтесь о головных уборах — солнце здесь может сильно печь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахсарбек
Ахсарбек — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 210 туристов
Приветствую всех путешественников! Расскажу немного о своей мотивации и о том, как я пришел к проведению авторских туров. Все началось с моего увлечения историей родного края и автохтонных народностей Кавказа.
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Глубоко изучая прошлое Осетии, я почувствовал в себе желание стать проводником по местным достопримечательностям для каждого неравнодушного путешественника, который хочет познать этот поистине дивный уголок России. С 2019 года как дипломированный гид-экскурсовод я провожу авторские джип-туры, с тех пор на экскурсиях со мной уже побывало больше 1000 гостей из разных уголков России и зарубежья. Меня отличает трудолюбивый подход к делу и внимание к мелочам. Кроме того, я люблю играть на национальных инструментах Осетии и с радостью продемонстрирую вам то, как они звучат — вживую. Со мной вы можете быть уверены в том, что ваше путешествие пройдет комфортно, безопасно, увлекательно и душевно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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3
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А
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек оставил самые положительные впечатления и как гид, и как водитель. На маршруте было очень
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много красивых мест, которые недоступны туристам, передвигающимся самостоятельно, на микроавтобусах или с другими экскурсоводами. Однозначно рекомендую любую программу по республике Северной Осетии — Алании, организованную Ахсарбеком. Вы получите море эмоций, очень интересные и удивительные факты о республике, побываете в труднодоступных местах, насладитесь горами и природой! И да, фотографии передают на процентов 5 из 100 всю красоту, которую удалось запечатлеть собственными глазами во время поездки. Просто поверьте, поездка в горы с Ахсарбеком однозначно стоит вашего времени и внимания!

Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
Мы прилетели во Владикавказ только ради джип-тура, предложенного Ахсарбеком. И мы остались очень довольны поездкой! Ахсарбек
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Ольга
Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике. Не одна фотография или видео даже на одну тысячную не передают масштаб этих мест,
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это грандиозно! В сравнении с другими локациями нет шумных толп туристов, каравана внедорожников, только вы и природа! Это не музейная экскурсия, где вас «завалят» сотнями дат, фамилий, терминов - это поездка про жизнь, про прошлое, настоящее и будущее. Ахсарбек огромное вам спасибо за любовь к Родине, за радушие и гостеприимство, за возможность увидеть собственными глазами это величие первозданной природы, от которой захватывает дух даже при воспоминаниях! И конечно за крепкую руку поддержки!

Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике.
Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике.
Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике.
Не откладывайте это поездку и не сомневайтесь - это одна из красивейших природных локаций в республике.
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Светлана
Увлекательная, познавательная и умопомрачительная поездка получилась.
Мы приехали во Владикавказ на 3 дня и хотели один день посветить полностью пейзажам данного края.
При поисках наткнулись на данный авторский тур и решили выбрать
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именно его и не прогадали. Ахсарбек свозил в те места где нет еще туристов, рассказал немного о истории данного края, накормил вкусным обедом (пироги, салат и чай), сделал красивые фото, включал атмосферную музыку, а главное -безопасно провез по горной местности. Учитывайте если хотите подняться в высоко в горы, то машина должна быть соответствующая - у Ахсарбека джип.
Мы насладились поездкой, надышались горным воздухом, уединились с природой и отдохнули душой. Когда приезжаешь в горы, то понимаешь какая же природа удивительная

Увлекательная, познавательная и умопомрачительная поездка получилась.
Увлекательная, познавательная и умопомрачительная поездка получилась.
Увлекательная, познавательная и умопомрачительная поездка получилась.
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Л
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с нетронутой природой Кавказа. Локации таковы, что другие туристические группы там отсутствуют, а гид даёт возможность вам насладится красотой и первозданностью природы не ограничивая вас по времени.
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
Гид знает реально крутые и малоизвестные локации, где вы сможете побыть действительно в настоящем единении с
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А
28 мая мы были на экскурсии:Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии», проводил гид Ахсарбек, очень рекомендую, я была с мужем и родителями, все остались довольны и до сих пор находимся
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под впечатлением, места удивительные и завораживающие своей красотой. Ахсарбек прекрасный рассказчик, собеседник, опытный водитель, местами было немного страшновато, при подъеме в горы, но прекрасная музыка, красивейшие пейзажи гор, поселений, рек, это того стоит. Приехав во Владикавказ обязательно забронируйте и посетите Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии» с Ахсарбеком и вы останетесь довольны!!!

28 мая мы были на экскурсии:Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии», проводил гид Ахсарбек, очень рекомендую,
28 мая мы были на экскурсии:Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии», проводил гид Ахсарбек, очень рекомендую,
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Ирина
Очень благодарна Ахсарбеку за возможность посмотреть удивительные места и потрясающую природу глазами местного жителя. Невероятной красоты горы и цветущие луга, интересные рассказы про жизнь предков, а главное, тишина и умиротворение - это что-то невероятное! Данный маршрут помог мне отдохнуть от суеты, восстановить силы и увидеть естественную красоту природы, буйство красок и лошадей!
Очень благодарна Ахсарбеку за возможность посмотреть удивительные места и потрясающую природу глазами местного жителя. Невероятной красоты
Очень благодарна Ахсарбеку за возможность посмотреть удивительные места и потрясающую природу глазами местного жителя. Невероятной красоты
Очень благодарна Ахсарбеку за возможность посмотреть удивительные места и потрясающую природу глазами местного жителя. Невероятной красоты
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