Дигорское ущелье — одно из самых впечатляющих мест Кавказа.
Вы увидите таинственный замок-фрегат, оцените каньон Ахсинта и погуляете по селу Галиат с домами, возведенными в несколько ярусов. А я поделюсь природными, историческими и культурными особенностями этих мест.
Вы увидите таинственный замок-фрегат, оцените каньон Ахсинта и погуляете по селу Галиат с домами, возведенными в несколько ярусов. А я поделюсь природными, историческими и культурными особенностями этих мест.
Описание экскурсии
Путешествие по Северной Осетии
Я покажу главные достопримечательности Дигорского ущелья. В программе экскурсии:
- Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию. Вы полюбуетесь фантастическими видами и раскроете, почему местные жители долгие годы обходили каньон стороной.
- Дом-музей Задалески — место, посвященное спасительнице аланского народа. Вы услышите историю Святой Наны и узнаете о трагических временах, когда войска Тимура сжигали осетинские села.
- Замок-фрегат — в старинном селении Ханаз я покажу вам средневековый каменный замок, расположенный на скалистом уступе и напоминающий по форме парусный фрегат.
- Высокогорное село Галиат — вы погуляете по извилистым улицам, рассматривая «многоэтажные» древние дома. Расшифруете удивительные особенности местной архитектуры и погрузитесь в многовековую историю Галиата.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Хотим выразить благодарность Георгию за прекрасную поездку. 9 часов пролетели незаметно, получили огромное удовольствие от путешествия. Георгий предложил несколько вариантов маршрута, сумел создать комфортную, душевную атмосферу. Нас покорила красота и величие гор и немалую роль в этом сыграла хорошо подобранная гидом музыка Осетии. Георгий подсказывал идеи для интересных фотографий, которые еще долго будут напоминать нам о чудесной поездке. Огромное СПАСИБО!
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