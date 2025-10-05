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Из Владикавказа - в Дигорское ущелье

Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Дигорское ущелье — одно из самых впечатляющих мест Кавказа.

Вы увидите таинственный замок-фрегат, оцените каньон Ахсинта и погуляете по селу Галиат с домами, возведенными в несколько ярусов. А я поделюсь природными, историческими и культурными особенностями этих мест.
5
1 отзыв
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье

Описание экскурсии

Путешествие по Северной Осетии

Я покажу главные достопримечательности Дигорского ущелья. В программе экскурсии:

  • Каньон Ахсинта — «природные ворота» в Дигорию. Вы полюбуетесь фантастическими видами и раскроете, почему местные жители долгие годы обходили каньон стороной.
  • Дом-музей Задалески — место, посвященное спасительнице аланского народа. Вы услышите историю Святой Наны и узнаете о трагических временах, когда войска Тимура сжигали осетинские села.
  • Замок-фрегат — в старинном селении Ханаз я покажу вам средневековый каменный замок, расположенный на скалистом уступе и напоминающий по форме парусный фрегат.
  • Высокогорное село Галиат — вы погуляете по извилистым улицам, рассматривая «многоэтажные» древние дома. Расшифруете удивительные особенности местной архитектуры и погрузитесь в многовековую историю Галиата.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
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легенд и интересных фактов. У нас есть профессиональный фотограф и видеограф, который сможет запечатлеть ваше путешествие с квадрокоптера. Индивидуальные туры проходят на комфортабельных автомобилях с кондиционером (Lexus GX, Nissan Pathfinder, Grand Cherokee и др.). Предлагаем экскурсии разной продолжительности: от трех часов до двухдневного похода с палатками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хотим выразить благодарность Георгию за прекрасную поездку. 9 часов пролетели незаметно, получили огромное удовольствие от путешествия. Георгий предложил несколько вариантов маршрута, сумел создать комфортную, душевную атмосферу. Нас покорила красота и величие гор и немалую роль в этом сыграла хорошо подобранная гидом музыка Осетии. Георгий подсказывал идеи для интересных фотографий, которые еще долго будут напоминать нам о чудесной поездке. Огромное СПАСИБО!
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