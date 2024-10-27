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Вы увидите памятник Уастырджи — важнейшего осетинского святого. Посетите древнейшую часовню 13 века с оригинальными цветными фресками. И покатаетесь в горах на открытой канатной дороге.



А ещё познакомитесь с историей Алании и узнаете, почему в Цейском ущелье раньше никто не жил и почему оно всегда считалось святым местом.