Вы увидите памятник Уастырджи — важнейшего осетинского святого. Посетите древнейшую часовню 13 века с оригинальными цветными фресками. И покатаетесь в горах на открытой канатной дороге.
А ещё познакомитесь с историей Алании и узнаете, почему в Цейском ущелье раньше никто не жил и почему оно всегда считалось святым местом.
А ещё познакомитесь с историей Алании и узнаете, почему в Цейском ущелье раньше никто не жил и почему оно всегда считалось святым местом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Остановимся у памятника герою нартского эпоса Уастырджи — самого большого наскального памятника в мире.
- Затем вы посетите Нузальскую часовню — один из древнейших осетинских храмов, где сохранились оригинальные цветные фрески домонгольского периода.
- В минеральных источниках Тамиск наберёте целебной воды.
- По открытой канатной дороге подниметесь на язык Сказского ледника — и полюбуетесь величественными горами с высоты 2300 м.
- Увидите красивейшее Зарамагское водохранилище, сфотографируетесь с современным арт-объектом и насладитесь прекрасной панорамой ущелья.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Crafter или Hyundai H-1 в зависимости от количества человек.
- Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге — 800 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гизельском круге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 147 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.Задать вопрос
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