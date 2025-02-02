Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по горной Ингушетии, где вас ждут уникальные башенные комплексы, живописные водопады и величественные горные панорамы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии
Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4750 ₽
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 февраля 202520 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
- ККсения10 января 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
- ККарина29 октября 2024Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
- ЕЕвгений13 октября 2024Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
Советую всем путешественникам
- ССергей12 октября 2024Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
- ААсинет1 октября 2024Все было на высшем уровне 😍
Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
Особенно было интересно послушать про нартских героев
жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
- ГГульнара29 сентября 2024Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
- ЮЮлия26 сентября 2024Все очень понравилось 🫶🏻
Удивительная экскурсия по Владикавказу!
Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
И как обещала обязательно вернусь.
Огромная вам благодарность ❤️
- ЕЕлена18 сентября 2024Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
