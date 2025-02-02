Мои заказы

Памятник И. А. Плиеву – экскурсии во Владикавказе

Найдено 7 экскурсий в категории «Памятник И. А. Плиеву» во Владикавказе, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
По проспекту Мира и дальше
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Владикавказ - первое свидание
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия по максимуму
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по горной Ингушетии, где вас ждут уникальные башенные комплексы, живописные водопады и величественные горные панорамы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
На машине
Конные прогулки
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
На машине
6 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 700 ₽ за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Пешая
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии
Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 800 ₽ за всё до 4 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
На машине
2 часа
-
5%
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
Откройте для себя Владикавказ с новой стороны: парки, памятники и история ждут вас на этой захватывающей экскурсии по городу
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
4750 ₽5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 февраля 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в этот день: и погода
    читать дальше

    (лежал снег и светило солнце), и гид-прекрасный рассказчик. Он познакомил меня с нартским эпосом, с легендами. Также мы побывали в парке "Мемориал Славы", увидели памятник "Присоединение Осетии к России", другие памятники героям Северной Осетиии, погибшим в Великой Отечественной войне. Погуляли по набережной р. Терек. Альберт посоветовал мне зайти в суннитскую мечеть и в Осетинскую церковь. Большое спасибо, ребята, за прекрасно проведённое время в г. Владикавказ. Я влюбилась в ваш город! Буду мечтать о следующей встрече с ним и с Вами.

    20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в20 января для меня провёл экскурсию Альберт. Потом к нам присоединился Тимур. Всё было замечательно в
  • К
    Ксения
    10 января 2025
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт был очень доброжелательным и
    читать дальше

    гостеприимным, и очень интересно рассказывал об истории и знаковых местах города Владикавказ. Особенная благодарность за то что пригласил поесть, потому что я с самолета была и очень была голодная. Такое внимание и гостеприимство очень приятно видеть. За организацию экскурсии и внимание определенно надо ставить больше 5 звезд

    Очень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод АльбертОчень понравилась экскурсия по городу. Совершенно поменяло мое представление о том как выглядит город. Экскурсовод Альберт
  • К
    Карина
    29 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С пирогами и местным пивом,
    читать дальше

    дальше мы узнали столько замечательной информации о традициях и обычаях нашего загадочного региона. Альберт с первых минут влюбил нас в Осетию. Знал где фотографировать, как ставить нас. Очень грамотный, начитанный. Знает очень много нюансов, о которых было интересно слушать. В горах сварил нам вкусный кофе прямо на горелке. Вечером отвез в ресторан, хотя это не входило в программу нашего тура. Очень рекомендую путешествовать с этой командой. Ни минуты не сомневаюсь, что останетесь довольны! Подписываюсь под каждым словом!!!! Дай Бог всем процветания!!!!

    Огромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. СОгромное спасибо Тимуру с его замечательной командой! В аэропорту нас встретил Альберт очаровательный молодой человек. С
  • Е
    Евгений
    13 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
    Советую всем путешественникам
    Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!Альберт великолепный рассказчик, все очень понравилось, радушно приятно и дружелюбно. Спасибо за теплый прием!
  • С
    Сергей
    12 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Экскурсия понравилась. Всё организовано чётко. Гид Альберт - выше всяких похвал, приятный и интересный рассказчик и собеседник. Забрал из гостиницы,
    читать дальше

    провез/провел по маршруту. Все рассказал/показал, на все вопросы ответил, что интересовало - посоветовал, подсказал. Места интересные, материал структурирован, понятен, интересен.
    Спасибо организатору и его команде.

  • А
    Асинет
    1 октября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все было на высшем уровне 😍
    Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию
    Особенно было интересно послушать про нартских героев
    жаль нельзя поставить 10 звезд 👍🏼
  • Г
    Гульнара
    29 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Спасибо огромное, очень понравилось. Экскурсия прошла комфортно и очень познавательно. Мы в восторге!
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Все очень понравилось 🫶🏻
    Удивительная экскурсия по Владикавказу!
    Спасибо Тимуру и Альберту все было очень интересно, познавательно.
    Я не ожидала, что городская экскурсия может быть настолько интересной 😍
    Я влюбилась в этот прекрасный, добрый город!
    И как обещала обязательно вернусь.
    Огромная вам благодарность ❤️
    Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻Все очень понравилось 🫶🏻
  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Почувствовать себя местным: новый взгляд на Владикавказ
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней. Мы увидели лучшие места города, ознакомились с этническими персонажами Осетии.
    Большое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших днейБольшое спасибо Тимуру и Альберту за экскурсию! Очень интересно! Начиная с основания Владикавказа до наших дней

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Памятник И. А. Плиеву»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
  2. Владикавказ - первое свидание
  3. Горная Ингушетия по максимуму
  4. Путешествие на высокогорный курорт Цей
  5. Душевное путешествие в Северную Осетию
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Фиагдон
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Памятник И. А. Плиеву" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1000 до 23 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владикавказе на 2025 год по теме «Памятник И. А. Плиеву», 260 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль