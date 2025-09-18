Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
11 340 ₽
12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 сентября 2025Нашим гидом был Гарик. Душевный человек и интересный рассказчик. С ним было невероятно комфортно и интересно узнавать Северную Осетию. В
- ннаталья8 сентября 2025Мы с мужем остались просто в восторге от этой экскурсии. Это целое путешествие. Просто море непередаваемых эмоций! Артур тактичный, во
- ННаталья9 августа 2025Мы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминать, прекрасный гид Гарик рассказывал
- ТТатьяна5 августа 2025Очень понравилась экскурсия, очень много локаций и мест которые мы посетили и где останавливались, комфортный транспорт, интересные рассказы об обычаях и местной культуре! Гид замечательный!
- ААнна3 августа 2025Это одно из самых больших впечатлений о Северной Осетии! С нами был Виталий на своём супер комфортном автомобиле. Мы болтали
- ЕЕкименко16 июля 2025Прекрасная экскурсия! Нереальная красота!
Гарик, спасибо Вам огромное!
- ЕЕкатерина15 июля 2025Экскурсия прошла великолепно! Очень благодарны, спасибо за такую познавательную экскурсию! Даже не заметили как прошло время в пути, наш экскурсовод
- ВВадим13 июля 2025Ребята большие молодцы!
К каждому, насколько я понял, хотят найти свой уникальный подход!
Очень комфортно и дружелюбно прошла экскурсия. Очень много классной информации.
А красоты, которые мы увидели во время экскурсии - невероятные!
- ММихаил30 июня 2025На индивидуальную экскурсию первый раз. Немного переживал, как с глухим туристом будет общаться, но с использованием приложения «Прямая расшифровка», которое
- ЕЕлена18 июня 202518.06.2025 ездили на экскурсию в Цейское ущелье. Остались очень довольны. Всё было замечательно. Гарик очень интересный собеседник, ни одного вопроса не оставил без ответа. Заинтересовал даже дочь. Обед был вкуснейшим.
- ССкандидомик5 июня 2025Все понравилрсь. Отлично, что экскурсия завершается в термальных источниках. Можно расслабиться в воле после поездки
- ЕЕкатерина1 июня 2025Ездили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за что ему огромрое спасибо. Отвечал на все наши вопросы. Предлагал дополнительные локации. Поездка прошла быстро и легко.
- ННаталья17 мая 2025Гид Руслан очень увлекательно возил нас по Золотому Кольцу, интересно и понятно рассказывал об Осетии, осетинах и их укладе жизни,
- ААнастасия14 мая 2025От всей души спасибо, Виталию! Очень внимательный, вежливый, весёлый, общительный человек! Спасибо за красивые видео и фото, а от мужа
- ММарина11 мая 2025Очень интересная экскурсия, у нас был прекрасный гид. Рассказал много интересного о традициях, обычаях Северной Осетии. Экскурсия организована прекрасно, все
- ООльга22 апреля 2025Прекрасная экскурсия! Мощные впечатления! Мы в восторге! Гид Артур большой молодец. Точно по времени приехал, машина чистая, хорошая. Аккуратно водит,
- ААртём19 апреля 2025Спасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записались на вторую экскурсию в
- РРаиса25 марта 2025Экскурсия прошла на все 100 баллов, Артур все доходчиво рассказал показал и самое главное не навязчиво.
- ИИзотова14 марта 2025Потрясающе! Виталию низкий поклон за безопасное вождение, фотосопровождение,ненавязчивую экскурсию и ощущение, что мы провели эти 2 дня в компании приятеля, а не незнакомого человека👌
- ВВиктория23 февраля 2025Ездили с Артуром, эрудированный, образованный, интеллигентный гид, не повезло с погодой, но наш гид сгладил эту досаду интересным рассказом об истории и традициях края и вкусным обедом, однозначно еще вернемся увидеть все красоты, рекомендуем тур и гида
