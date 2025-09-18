Мои заказы

Водопад Шагацикомдон

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Шагацикомдон» во Владикавказе, цены от 11 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на высокогорный курорт Цей
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на высокогорный курорт Цей
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по горным хребтам и ледникам, узнайте легенды о героях и насладитесь видами с высоты 2500 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
На машине
9 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
На машине
7 часов
-
10%
124 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
11 340 ₽12 600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Нашим гидом был Гарик. Душевный человек и интересный рассказчик. С ним было невероятно комфортно и интересно узнавать Северную Осетию. В
    читать дальше

    день нашей экскурсии канатную дорогу в Цейском ущелье закрыли на ремонт. Гарик скорректировал программу, отвез на другую локацию, практически спас наш день. А еще он прекрасный фотограф. Спасибо Гарику за интересную поездку и Артуру за её организацию.

  • н
    наталья
    8 сентября 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Мы с мужем остались просто в восторге от этой экскурсии. Это целое путешествие. Просто море непередаваемых эмоций! Артур тактичный, во
    читать дальше

    всех смыслах приятный молодой человек, размеренно дает информацию, отвечал на заданные вопросы, всегда было время на созерцание и погружение в великолепие природы, окружавшей нас. Хочу подчеркнуть и рекомендовать Артура как знающего, главное, опытного экскурсовода. Мы,подчас, заказывая экскурсию не даем себе труда задуматься с какой мощной природной силой вступаем во взаимодействие. Артур тот человек, который БЕРЕТ на себя ответственность за вас. В горах это важно. О великолепии горной панорамы которая разворачивается каждую минуту перед вашим взором написать словами невозможно, даже фото сделанные на телефон при просмотре не отражают всей полноты картины, поэтому нужно самим посетить эту экскурсию и полюбоваться всем этим великолепием своими глазами и постараться запечатлеть на долгие годы. Еще раз большая благодарность за прекрасное и познавательное времяпрепровождение!!! Благодарим!!!

  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Мы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминать, прекрасный гид Гарик рассказывал
    читать дальше

    и историю Осетии, и народные традиции которые осетины соблюдают всегда. Невозможно наглядеться на окружающую природу, надышаться этим целебным воздухом. Эмоции только положительные, можно описывать очень долго, но я хочу сказать большое спасибо организаторам нашей поездки, спасибо за внимание, за комфорт во время экскурсии. Кто еще не был во Владикавказе, обязательно посетите этот чудесный город, эти прекрасные горы. Вы увидите и познакомитесь с прекрасными людьми, которые проживают там, увидите красоты каких больше нигде не увидите. Спасибо гиду Гарику, спасибо Артуру, организатору нашей поездки. Уезжать не хотелось. Очень хотелось бы приехать еще!!!

    Мы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминатьМы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминатьМы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминатьМы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминатьМы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминатьМы приехали впервые в город Владикавказ, первая поездка была в Цейское ущелья, с благодарностью будем вспоминать
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Очень понравилась экскурсия, очень много локаций и мест которые мы посетили и где останавливались, комфортный транспорт, интересные рассказы об обычаях и местной культуре! Гид замечательный!
    Очень понравилась экскурсия, очень много локаций и мест которые мы посетили и где останавливались, комфортный транспортОчень понравилась экскурсия, очень много локаций и мест которые мы посетили и где останавливались, комфортный транспортОчень понравилась экскурсия, очень много локаций и мест которые мы посетили и где останавливались, комфортный транспорт
  • А
    Анна
    3 августа 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Это одно из самых больших впечатлений о Северной Осетии! С нами был Виталий на своём супер комфортном автомобиле. Мы болтали
    читать дальше

    об Осетии, о традициях и жизни в целом. Такая добрая и душевная поездка вышла… Сердечно благодарим и обязательно приедем еще зимой ☺️

  • Е
    Екименко
    16 июля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Прекрасная экскурсия! Нереальная красота!
    Гарик, спасибо Вам огромное!
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Экскурсия прошла великолепно! Очень благодарны, спасибо за такую познавательную экскурсию! Даже не заметили как прошло время в пути, наш экскурсовод
    читать дальше

    такс интересно рассказывал обо всём, дети в восторге! На обратном пути заехали в хорошее место покушать национальную еду, было очень вкусно и недорого. Спасибо большое за всё!

  • В
    Вадим
    13 июля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ребята большие молодцы!
    К каждому, насколько я понял, хотят найти свой уникальный подход!

    Очень комфортно и дружелюбно прошла экскурсия. Очень много классной информации.
    А красоты, которые мы увидели во время экскурсии - невероятные!
  • М
    Михаил
    30 июня 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    На индивидуальную экскурсию первый раз. Немного переживал, как с глухим туристом будет общаться, но с использованием приложения «Прямая расшифровка», которое
    читать дальше

    переводит голос в текст, общение очень хорошо получилось. Многое узнавал от прекрасного и общительного гида Виталия. Экскурсия в Цейское ущелье была одним из лучших! Она намного ближе к горной природе! Я бы рекомендовал! Все было классно!

  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    18.06.2025 ездили на экскурсию в Цейское ущелье. Остались очень довольны. Всё было замечательно. Гарик очень интересный собеседник, ни одного вопроса не оставил без ответа. Заинтересовал даже дочь. Обед был вкуснейшим.
  • С
    Скандидомик
    5 июня 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Все понравилрсь. Отлично, что экскурсия завершается в термальных источниках. Можно расслабиться в воле после поездки
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за что ему огромрое спасибо. Отвечал на все наши вопросы. Предлагал дополнительные локации. Поездка прошла быстро и легко.
    Ездили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за чтоЕздили на экскурсию с Артуром. Подстроился под наш график и забрал нас чуть раньше, за что
  • Н
    Наталья
    17 мая 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Гид Руслан очень увлекательно возил нас по Золотому Кольцу, интересно и понятно рассказывал об Осетии, осетинах и их укладе жизни,
    читать дальше

    отвечая на все вопросы. Очевидно Руслану самому очень интересно всё о чем он рассказывал, он делился и своими размышлениями на разные темы и своим богатым жизненным опытом - он сам по себе очень неординарный человек, которому есть что рассказать и чем удивить.
    Очень рекомендуем Руслана и его экскурсии!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    От всей души спасибо, Виталию! Очень внимательный, вежливый, весёлый, общительный человек! Спасибо за красивые видео и фото, а от мужа
    читать дальше

    спасибо, что в этот день освободили его от этого занятия 😆 Был очень насыщенный день в конце которого мы расслабились в источниках. (это прям 🔥) Едем обратно расслабленные, умиротворённые 🫠 и тут на всю машину по радио нам передают привет от Виталия 🤣 Спасибо 🤍

    От всей души спасибо, Виталию! Очень внимательный, вежливый, весёлый, общительный человек! Спасибо за красивые видео иОт всей души спасибо, Виталию! Очень внимательный, вежливый, весёлый, общительный человек! Спасибо за красивые видео иОт всей души спасибо, Виталию! Очень внимательный, вежливый, весёлый, общительный человек! Спасибо за красивые видео и
  • М
    Марина
    11 мая 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Очень интересная экскурсия, у нас был прекрасный гид. Рассказал много интересного о традициях, обычаях Северной Осетии. Экскурсия организована прекрасно, все
    читать дальше

    посмотрели и узнали. Гид ответил на все наши вопросы. Заранее продумали маршрут и немного его изменили под наш запрос. Спасибо за прекрасно проведённый день.

  • О
    Ольга
    22 апреля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Прекрасная экскурсия! Мощные впечатления! Мы в восторге! Гид Артур большой молодец. Точно по времени приехал, машина чистая, хорошая. Аккуратно водит,
    читать дальше

    внимательный, вежливый. Много рассказывает, обладает большими знаниями об истории, традициях, исторических местах. Плей лист в машине заслуживает отдельной похвалы! Мы посетили удивительной красоты места и влюбились в горы! Всем советуем посетить эту экскурсию, не пожалеете. Спасибо!

  • А
    Артём
    19 апреля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Спасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записались на вторую экскурсию в
    читать дальше

    Кармадонское ущелье. Совсем не пожалели! Артур показал все самые красивые виды и исторические места, развёрнуто ответил на все возникшие вопросы. Довольны! Всё супер, с комфортом! Рекомендуем!

    Спасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записалисьСпасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записалисьСпасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записалисьСпасибо Артуру за увлекательное путешествие! В первый день посетили Цей, всё интересно и красиво. Сразу записались
  • Р
    Раиса
    25 марта 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Экскурсия прошла на все 100 баллов, Артур все доходчиво рассказал показал и самое главное не навязчиво.
  • И
    Изотова
    14 марта 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Потрясающе! Виталию низкий поклон за безопасное вождение, фотосопровождение,ненавязчивую экскурсию и ощущение, что мы провели эти 2 дня в компании приятеля, а не незнакомого человека👌
    Потрясающе! Виталию низкий поклон за безопасное вождение, фотосопровождение,ненавязчивую экскурсию и ощущение, что мы провели эти 2Потрясающе! Виталию низкий поклон за безопасное вождение, фотосопровождение,ненавязчивую экскурсию и ощущение, что мы провели эти 2
  • В
    Виктория
    23 февраля 2025
    Из Владикавказа - в Цейское ущелье
    Ездили с Артуром, эрудированный, образованный, интеллигентный гид, не повезло с погодой, но наш гид сгладил эту досаду интересным рассказом об истории и традициях края и вкусным обедом, однозначно еще вернемся увидеть все красоты, рекомендуем тур и гида
    Ездили с Артуром, эрудированный, образованный, интеллигентный гид, не повезло с погодой, но наш гид сгладил этуЕздили с Артуром, эрудированный, образованный, интеллигентный гид, не повезло с погодой, но наш гид сгладил этуЕздили с Артуром, эрудированный, образованный, интеллигентный гид, не повезло с погодой, но наш гид сгладил эту

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Водопад Шагацикомдон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие на высокогорный курорт Цей
  2. К сказочным панорамам Цейского ущелья
  3. Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
  4. Из Владикавказа - в Цейское ущелье
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Водопад Шагацикомдон" можно забронировать 4 экскурсии от 11 340 до 16 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Водопад Шагацикомдон», 204 ⭐ отзыва, цены от 11340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль