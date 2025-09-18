читать дальше

всех смыслах приятный молодой человек, размеренно дает информацию, отвечал на заданные вопросы, всегда было время на созерцание и погружение в великолепие природы, окружавшей нас. Хочу подчеркнуть и рекомендовать Артура как знающего, главное, опытного экскурсовода. Мы,подчас, заказывая экскурсию не даем себе труда задуматься с какой мощной природной силой вступаем во взаимодействие. Артур тот человек, который БЕРЕТ на себя ответственность за вас. В горах это важно. О великолепии горной панорамы которая разворачивается каждую минуту перед вашим взором написать словами невозможно, даже фото сделанные на телефон при просмотре не отражают всей полноты картины, поэтому нужно самим посетить эту экскурсию и полюбоваться всем этим великолепием своими глазами и постараться запечатлеть на долгие годы. Еще раз большая благодарность за прекрасное и познавательное времяпрепровождение!!! Благодарим!!!