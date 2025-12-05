Описание экскурсии
Вечерняя прогулка по Владикавказу
Приглашаем вас на увлекательную вечернюю экскурсию по Владикавказу, которая погрузит вас в атмосферу старинного города. Эта прогулка охватывает самые интересные места центральной части города и длится от двух до трёх часов.
Что вас ждёт?
- Знакомство с архитектурными шедеврами и культурными памятниками
- Восхитительные виды на город с высоты
- Истории о великих людях и городских легендах
- Посещение памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву
- Прогулка вдоль Армянской и Осетинской церквей, Лютеранской кирхи
- Изучение историй домов купцов XVIII века на проспекте Мира
Неповторимая атмосфера вечера
Вечерний Владикавказ наполнен особым очарованием. Мы расскажем вам увлекательные истории о зданиях и их владельцах, а также поймём, почему этот город так ценен своими традициями, историей и культурой.
Присоединяйтесь к нам и насладитесь уникальным опытом вечерней столице!
всю неделю по предварительной записи в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы обойдёте весь исторический центр Владикавказа и посмотрите на него с высоты. Посмотрим памятники Дзаугу Бугулову
- Иссе Плиеву
- Армянскую и Осетинскую церкви
- Лютеранскую кирху
- Дома купцов и состоятельных горожан 18-го века на проспекте Мира и не только
Что включено
- В стоимость входят услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба. Около памятника Дзаугу Бугулову
Завершение: Ул. Миллера 34
Когда и сколько длится?
Когда: всю неделю по предварительной записи в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия очень понравилась, интересно, куча впечатлений Большое спасибо экскурсоводу:)
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Е
Очень понравилась экскурсия! Завен ярко, образно рассказывает. Прекрасно знает свой материал. Отлично находит общий язык с аудиторией любого возраста. С радостью обращусь к нему ещё раз!
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O
Были первый раз в этом городе. Нам понравилось все.
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О
Были первый раз в этом городе. Нам понравилось все.
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Д
Очень интересно! Гид с хорошим чувством юмора.
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Ю
Все понравилось. Эрудированный экскурсовод.
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