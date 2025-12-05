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Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вечерняя прогулка по Владикавказу

Приглашаем вас на увлекательную вечернюю экскурсию по Владикавказу, которая погрузит вас в атмосферу старинного города. Эта прогулка охватывает самые интересные места центральной части города и длится от двух до трёх часов.

Что вас ждёт?

Знакомство с архитектурными шедеврами и культурными памятниками

Восхитительные виды на город с высоты

Истории о великих людях и городских легендах

Посещение памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву

Прогулка вдоль Армянской и Осетинской церквей, Лютеранской кирхи

Изучение историй домов купцов XVIII века на проспекте Мира

Неповторимая атмосфера вечера

Вечерний Владикавказ наполнен особым очарованием. Мы расскажем вам увлекательные истории о зданиях и их владельцах, а также поймём, почему этот город так ценен своими традициями, историей и культурой.

Присоединяйтесь к нам и насладитесь уникальным опытом вечерней столице!