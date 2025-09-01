Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями. Вы погуляете по пешеходному проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм и армянскую церковь. А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.

Описание экскурсии

Владикавказ сквозь столетия

Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.

Храмы, ремесла и великие люди

Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.

Организационные детали