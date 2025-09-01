Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.
Храмы, ремесла и великие люди
Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.