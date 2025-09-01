Мои заказы

Здравствуй, Владикавказ! Групповая экскурсия

Вас ждёт увлекательное путешествие по Владикавказу: проспект Мира, осетинский храм и многое другое. Откройте для себя богатую историю города
Владикавказ запомнится вам живописными видами, купеческими домами и старинными трамваями.

Вы погуляете по пешеходному проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм и армянскую церковь. А я расскажу о прошлом и настоящем города, его знаменитых жителях и гостях.
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр
  • ⛪ Храмы и церкви
  • 🎭 Культурное наследие
  • 🌳 Прогулка по парку
  • 🖼️ Местные ремесла
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Проспект Мира
  • Осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Армянская церковь Григория Просветителя
  • Гостиница «Париж»
  • Русский театр

Описание экскурсии

Владикавказ сквозь столетия

Мы пройдем по историческому центру города, рассматривая самые интересные старинные дома. Вы увидите бывшую гостиницу «Париж», первый кинотеатр, Русский театр, особняк купца Андреева и Общество взаимного кредита. Заглянете в центральный парк им. Коста Хетагурова, отыщете памятник Городовому и услышите историю Табачной фабрики Вахтангова, ныне превращенной в краеведческий музей.

Храмы, ремесла и великие люди

Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя. Расскажу, как во Владикавказе сосуществуют разные религии и этнические группы. А еще вы узнаете, каким наш город увидел Пушкин, какую роль Северная Осетия сыграла в жизни Булгакова и кто такой Исса Плиев. В завершение мы заглянем в центр Промыслов, где представлены работы местных мастеров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • При непогоде возьмите дождевики или зонты

в среду в 10:00, в субботу в 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 308 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
1 сен 2025
К нашей радости групповая экскурсия превратилась в индивидуальную. Т. К группа не набралась. Но её не отменили,а провели нам с женой. Очень интересно и позновательно.

