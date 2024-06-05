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скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«На пути также будет несколько арт-объектов и творческие мастерские, а ещё вы пройдете по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
«Проведу вас не только по центральному проспекту Мира, но и прилегающим к нему уютным улочкам, где вы сможете проникнуться местным, чуть замедленным, ритмом жизни»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
«Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
«Вас ждет прогулка по Старому Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову»
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Вы погуляете по пешеходному проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм и армянскую церковь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
«Я развею миф о том, что «на Кавказе по улицам ходят с оружием», и расскажу правдивые факты о местных традициях, обычаях и менталитете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
«На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
«Как владикавказский армянин я расскажу о культуре и истории нашей диаспоры изнутри, покажу знаковые улицы и здания, а в дополнение проведу обзорную экскурсию»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
«На прогулке по центральным улицам мы отыщем ответы на эти и другие вопросы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
- ССергей5 июня 2024Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
- ИИрина1 июня 2024Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
- кксения28 мая 2024Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
- ННаталья28 мая 2024отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Валерий - осведомленный и влюбленный в свой город. Все очень понравилось - много полезной информации в легкой подаче рекомендую!
- ЕЕкатерина27 мая 2024Сегодня мы окунулись в удивительную историю Владикавказа! Наш гид Георгий просто кладезь информации! Рассказ был очень увлекательный, содержательный, иногда с
- ТТатьяна25 мая 2024Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное спасибо за наводку посетить музей им. М. С. Турганова, второй этаж которого просто шикарен!
- РРимма20 мая 2024Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню. Ибрагим потрясающий рассказчик, очень эрудированный, с великолепным чувством юмора и легкостью подачи информации, мы остались в полном восторге! Спасибо за прекрасный день!
- ААльбина19 мая 2024Алина очень здорово познакомила нас с городом. Благодарю
- ММария16 мая 2024Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас во Владикавказе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 720 до 13 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Владикавказа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод