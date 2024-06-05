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юмором. Гид на не торопил, мы снимали видео и делали фото). Георгий подсказал какие музеи и интересные места можно посетить самостоятельно. В конце экскурсии повозил нас с дочкой по нашим знакомым локациям, т. к. я жила в Городе много лет назад и конечно я удивилась и порадовалась как пребразился город за 22 года! Очень советую гида Георгия, вы не пожалеете!