Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Владикавказа

Найдено 11 экскурсий в категории «Улицы и переулки» во Владикавказе, цены от 2 720 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«На пути также будет несколько арт-объектов и творческие мастерские, а ещё вы пройдете по впечатляющему проспекту Мира — одной из крупнейших пешеходных улиц в стране»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
«Проведу вас не только по центральному проспекту Мира, но и прилегающим к нему уютным улочкам, где вы сможете проникнуться местным, чуть замедленным, ритмом жизни»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
«Пройдете по главной улице Владикавказа — проспекту Мира — и увидите старинные особняки, первый «синематограф» на Северном Кавказе и лютеранскую кирху»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
«Вас ждет прогулка по Старому Владикавказу, в ходе которой вы узнаете, как связаны немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник Булгакову»
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Приглашаем вместе полюбоваться его ухоженными улицами, грандиозными парками и мечетями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«На проспекте Мира с дивным видом на Столовую гору вы познакомитесь с памятниками 19-20 вв»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Вы погуляете по пешеходному проспекту Мира и по уютной набережной, увидите осетинский храм и армянскую церковь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
«Я развею миф о том, что «на Кавказе по улицам ходят с оружием», и расскажу правдивые факты о местных традициях, обычаях и менталитете»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 3 чел.
Душа Владикавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Душа Владикавказа: путешествие по истории и культуре
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Владикавказу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Штыба
«На центральной пешеходной улице поговорим о ее роли в формировании городского облика»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
6 500 за всё до 4 чел.
Армянский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
Начало: На площади Штыба
«Как владикавказский армянин я расскажу о культуре и истории нашей диаспоры изнутри, покажу знаковые улицы и здания, а в дополнение проведу обзорную экскурсию»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Булгаковский Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Булгаковский Владикавказ
Раскрыть подробности трагических и поворотных событий в жизни классика
«На прогулке по центральным улицам мы отыщем ответы на эти и другие вопросы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    О Владикавказе - с интересом и любовью
    Спасибо Людмиле! Очень профессионалтный гид, любящий свой город и историю! Рекомендую
  • к
    ксения
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Прекрасная экскурсия от Дмитрия. Очень полная и содержательная. Не сухие факты и даты, но и переживания за состояние города и его развитие. Очень интересно и душевно
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    отличная экскурсия, замечательный экскурсовод Валерий - осведомленный и влюбленный в свой город. Все очень понравилось - много полезной информации в легкой подаче рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Сегодня мы окунулись в удивительную историю Владикавказа! Наш гид Георгий просто кладезь информации! Рассказ был очень увлекательный, содержательный, иногда с
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    юмором. Гид на не торопил, мы снимали видео и делали фото). Георгий подсказал какие музеи и интересные места можно посетить самостоятельно. В конце экскурсии повозил нас с дочкой по нашим знакомым локациям, т. к. я жила в Городе много лет назад и конечно я удивилась и порадовалась как пребразился город за 22 года! Очень советую гида Георгия, вы не пожалеете!

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное спасибо за наводку посетить музей им. М. С. Турганова, второй этаж которого просто шикарен!
    Большое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). ОтдельноеБольшое спасибо Юлии за интересную и познавательную прогулку по Владикавказу. Три часа пролетели очень быстро;). Отдельное
  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню. Ибрагим потрясающий рассказчик, очень эрудированный, с великолепным чувством юмора и легкостью подачи информации, мы остались в полном восторге! Спасибо за прекрасный день!
    Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башнюОгромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башнюОгромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Перед Грозным мы заехали в Магас, столицу Ингушетии, поднялись на башню
  • А
    Альбина
    19 мая 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Алина очень здорово познакомила нас с городом. Благодарю
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
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  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 720 до 13 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 694 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Владикавказа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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