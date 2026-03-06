приехали, то сразу все принесли. Обедать можно не только тем, что написано в программе экскурсии, а выбрать себе что-то другое, что вы едите;

+много выходили любоваться красотами;

+гид сделал хорошую фотку, которую не стыдно поставить на аву

+водитель хорошо водит по серпантину

+отъехали почти без опоздания

+привезли назад не к месту встречи, а куда просила;

+гид считал всех после каждой остановки, проверял, чтоб никого не забыли;

+цена не сходит с ума.



Минусы:

-некоторых забирали от места проживания, хотя было конкретное место встречи

-Гид говорил о политике

-залазили ток в одну башню, остальные издалека смотрели

-обедали в кафе на курорте Армхи, если честно, я расстроилась, что не в Цей-Лоаме (хотя можно было бы сделать 2 точки питания), т к в Армхи в самом кафе нет места, чтоб руки помыть, надо идти в гостиницу для этого. И по полу ходят кошки и запрыгивают к тебе на сиденья, нагло просят еду, персонал их не прогоняет. Не против кошек, но это неприемлемо, чтоб уличные кошки после пола запрыгивали к тебе на стулья/лавочки, пока ты ешь(по некоторым людям кошки ещё и ходили)

-большой перерыв от начала экскурсии до обеда, обед был в 15, советую брать перекус.

В целом, из всех экскурсий эта понравилась больше всех, ставлю 5 со средним минусом, советую посетить