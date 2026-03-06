Приглашаем вас на экскурсию по горам Ингушетии с невероятно живописными пейзажами и старинной архитектурой.
Вы пройдетесь по лабиринтам древних селений и увидите вблизи таинственные башенные комплексы, полюбуетесь панорамами горных перевалов и глубоких ущелий.
Мы осмотрим старинный храм Тхаба-Ерды, величественный башенный комплекс Вовнушки и другие сооружения, возвышающиеся над остроконечными горными вершинами.
Вы пройдетесь по лабиринтам древних селений и увидите вблизи таинственные башенные комплексы, полюбуетесь панорамами горных перевалов и глубоких ущелий.
Мы осмотрим старинный храм Тхаба-Ерды, величественный башенный комплекс Вовнушки и другие сооружения, возвышающиеся над остроконечными горными вершинами.
Описание экскурсииГорный край башен и легенд Только посетив высокогорные аулы можно заявлять, что вы видели Ингушетию. Мы отправимся в Джейрахское ущелье, где суровая красота безмолвных гор сочетается с богатым историческим наследием ингушского народа. Вековые башни, построенные для увековечения рода, в окружении заснеженных горных вершин — этот пейзаж завораживает и никого не оставляет равнодушным. Наш маршрут пройдет через главные достопримечательности Горной Ингушетии: с Цей-Лоамского перевала перед нами раскинется головокружительная панорама с видом на заснеженный Казбек, а со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото; увидим Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине с сотнями каменных построек. Некогда процветающее селение было расположено на западном склоне Цей-Лоамского хребта; посетим башни Вовнушки — один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, вышедший в финал конкурса «Семь чудес России»; осмотрим еще одно архитектурное сокровище этих мест — храм Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье неподалеку от границы с Грузией. Он был построен в VIII веке и изначально считался языческим, но уже в XII веке на его фундаменте возвели христианскую церковь. Организационные моменты: для въезда в пограничную зону наличие паспорта РФ обязательно; иностранным гражданам требуется оформление пропуска, подача документов за 45 дней. Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет.
- Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен; кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты.
- По маршруту экскурсии ориентировочно обед в 15:00–15:30. Можно взять перекус с собой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цей-Лоамский горный перевал
- Таргимская котловина
- Башенный комплекс Эгикал
- Башни Вовнушки
- Тхаба-Ерды
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы (только наличными)
Место начала и завершения?
Ул. Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет
- Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
- По маршруту экскурсии ориентировочно обед в 15:00-15:30. Можно взять перекус с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 536 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
6 мар 2026
Здравствуйте! Хочется поблагодарить Марину за организацию экскурсии, а водителя- гида Магомеда за интересный, информативный и увлекательный разговор на протяжении всего маршрута!
Любовь
4 мар 2026
Экскурсия произвела неизгладимое впечатление: Ингушетия поразила красивейшей природой и богатейшим историко-культурным наследием. Гид Тамерлан рассказал нам множество интереснейших фактов об истории и современности края. Мы влюбились в Ингушетию и обещаем вернуться. Однозначно рекомендуем к посещению
Ксения
26 фев 2026
Экскурсия прошла отлично.
Водитель, гид и солнечная погода только способствовали этому.
Гид Абдулла очень любит свой край, у него так блестят глаза когда он рассказывает про Ингушетию.
Шикарные дороги, захватывающие виды гор.
День пролетел незаметно.
Познакомились с местной кухней. Пирог с тыквой просто 🩷 очень рекомендую данную экскурсии.
Водитель, гид и солнечная погода только способствовали этому.
Гид Абдулла очень любит свой край, у него так блестят глаза когда он рассказывает про Ингушетию.
Шикарные дороги, захватывающие виды гор.
День пролетел незаметно.
Познакомились с местной кухней. Пирог с тыквой просто 🩷 очень рекомендую данную экскурсии.
Роман
16 янв 2026
Очень интересная обзорная экскурсия по горной Ингушетии. Гид Магомед достаточно подробно рассказал о каждой локации, отвечал на все вопросы. Очень все понравилось. Рекомендую.
Евгения
12 янв 2026
Очень советую данную экскурсию, прекрасные локации, очень интересный рассказ и вкусная еда - советую попробовать местные лепешки - просто бомба)
Светлана
7 янв 2026
Большое спасибо гиду и водителю. Гиду за фото большое спасибо и за жизнерадостность и за экскурсию, водителю за аккуратное вождение, мне было не страшно на этом горном серпантине, чувствовалось, что опыт у водителя огромный.
Софья
6 янв 2026
Экскурсия понравилась. Ингушетия интересная республика, с красивой природой и башнями.
Вероника
29 ноя 2025
Отличная экскурсия в сопровождении гида Аслана! Невероятные впечатления от красот Ингушетии!
Евгений
19 ноя 2025
Все организовано достойно! В назначенное время у отеля Владикавказ ждал комфортабельный современный миниавтобус. Гид Алихан- наиприятнейший человек. В пути было много интереснейших локаций, масса информации, в завершении дня обед в ингушском кафе. День пролетел незаметно. Приятные воспоминания
Дмитр
17 ноя 2025
Для нас это было настоящим туристическим открытием. Шикарные горы, великолепные виды, с увлекательными рассказами переплелись в уникальное этнографическое путешествие.
Светлана
16 ноя 2025
Невероятная по красоте и силе экскурсия с не менее невероятным гидом Ахмедом. Спасибо за прекрасный день с приятным послевкусием.
Анастасия
7 ноя 2025
Поездка в Ингушетию, наверное одна из самых красивых экскурсий! Виды гор завораживают! Очень много красивых локаций, и прекрасный гид-водитель Аслан нас познакомил с этим местом! Единственное, подниматься по эко тропе
Инесса
3 ноя 2025
Край гор и башен.
Грамотная речь гида.
Интересные были и легенды.
Со своей работой водитель и гид справились на отлично 👌
Грамотная речь гида.
Интересные были и легенды.
Со своей работой водитель и гид справились на отлично 👌
Анна
1 ноя 2025
Плюсы:
+микроавтобус, а не джип, из окна можно что-то разглядеть, окна не грязные
+Водитель и гид два отдельных человека, и каждый занят своим делом и хорошо справляется
+обед заказали заранее организованно и когда
+микроавтобус, а не джип, из окна можно что-то разглядеть, окна не грязные
+Водитель и гид два отдельных человека, и каждый занят своим делом и хорошо справляется
+обед заказали заранее организованно и когда
Александр
27 окт 2025
Самая эффектная экскурсия! Просто завораживает!
