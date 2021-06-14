Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Экскурсию могу порекомендовать только тем, кто как я обожает горные ландшафты. Мне хотелось увидеть нечто такое, что отличило бы Горную Ингушетию от горной Осетии, например, и гиду это удалось ! Тем, кто не чувствует магию гор и то обновление, которые горы дарят человеку, на экскурсии будет скучно. Гиду я благодарна за очень интересный рассказ от том, как живут ингуши сегодня, об истории этих завораживающих мест. Стоимость была весьма бюджетная, материал интересный, фотографии бомбические. В целом, осталось очень хорошее впечатление и от гида и от нашего водителя, который с безупречным чувством юмора добавил изюминки этому путешествию !