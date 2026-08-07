Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Групповая экскурсия в Горную Ингушетию

Открыть живописные ландшафты и средневековую архитектуру «изумруда» республики - Джейрахского ущелья
Вы отправитесь исследовать самые интересные и впечатляющие места Страны башен и легенд. Перед вами предстанут величественные перевалы и ущелья. Вы прогуляетесь в лабиринтах древних горных селений.

Прикоснетесь к легендам загадочных башенных комплексов и откроете выдающиеся образцы каменного зодчества ингушей.
4.7
301 отзыв
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию

Описание экскурсии

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту из Владикавказа — через Дарьяльское ущелье. В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:

  • Башни Эрзи. Пересекая Терек, вы направитесь в Джейрах, к одному из крупнейших средневековых башенных комплексов. В Ингушетии их множество, и больше всего — в Эрзи. Здесь вы раскроете секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
  • Цей-Лоамский горный перевал. С высоты вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека — со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
  • Таргимская котловина. В самом сердце Горной Ингушетии вы прикоснетесь к старинным легендам и погрузитесь в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
  • Обед-ланч
  • Древний Эгикал. В крупнейшем башенном комплексе в Таргимской котловине вы встретите сотни построек некогда могущественного селения, рассыпанных по западному склону Цей-Лоамского хребта. А у четырех высоких башен Таргим узнаете о влиятельных ингушских династиях.
  • Башни Вовнушки. Далее вы осмотрите один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России». Услышите историю сказочных башен и выясните, какими удивительными преданиями овеяны сооружения.
  • Тхаба-Ерды. В завершение вы заедете в Ассинское ущелье, где на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России.

Организационные детали

Важно знать

  • Для въезда в пограничную зону обязательно наличие паспорта РФ, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Подача документов за 45 дней
  • На экскурсию допускаются дети от 7 лет
  • Маршрут предполагает посещение святых мест. Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен, кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
  • В горной Ингушетии ограничено количество мест для организации питания. Поэтому необходимо делать заказ заранее или брать перекус с собой. По маршруту обед ориентировочно в 15:00–15:30

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе или минивэне в группе до 18 человек. Километраж маршрута — 140 км
  • Башенные комплексы Эгикал, Таргим и Вовнушки мы осматриваем со смотровой площадки в сопровождении профессионального рассказа гида
  • В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети от 7 до 12 лет2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
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и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 301 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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34
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К
Дата посещения: 7 авг 2026
Все очень понравилось
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Дарья
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в этом деле, было очень интересно слушать. Виды завораживают, стоит того, чтобы поехать, однозначно!
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в
Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в
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Александр
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и структурировано. Из-за того, что дорогу к комплексу Вовнушки размыло, поехали в комплекс Эрзи, но ни капли не пожалели!
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и+4
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и
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Кристина
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
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Е
Экскурсия интересная. Ингушетия впечатляет своей природой.
Единственное замечание ко времени проведения обеда. Он в самом конце экскурсии. На него тратится примерно 1,5 часа (с учетом очереди,в т. ч. на оплату даже при раннем бронировании). Лучше проводить его в середине пути или вообще отказаться.
К гиду Магомеду и водителю Вадиму вопросов нет, всё было отлично.
Экскурсия интересная. Ингушетия впечатляет своей природой.
Экскурсия интересная. Ингушетия впечатляет своей природой.
Экскурсия интересная. Ингушетия впечатляет своей природой.
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П
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Сразу отмечу, что нам крайне повезло с погодой - светило солнце, видимость хорошая, дождя не было, поэтому хорошее состояние дорог (уверен, что в
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проливной дождь на пару локаций нас бы не повезли из-за состояния дороги).
Экскурсовод Адам отличный рассказчик (в отзывах видел, да и сам он говорил, что некоторые его критикуют, но, на наш взгляд, слушать его очень интересно).
Экскурсия очень ёмкая - интересных точек много, порадовало, что не было зависаний на долгие рассказы "у каждого столба". Немного не хватило, что не подвозили близко к башенному комплексу Таргим, - видели его только издали, но понимаю, что всё подробно очень сложно уместить в такую экскурсию.
Теперь о том, что больше всего подвержено критики в части комментариев к данной экскурсии - ОБЕД. Стоит отметить, что, действительно, организация данного момента не самая лучшая. Показалось, что сотрудники кафе (особенно молодые люди) не очень активны. Девушка официантка бегала, что есть сил с этажа на этаж, а, вот, ребята не очень ей помогали. Похоже, что вместо шашлыка из баранины, про который заранее было обговорено, подали шашлык из говядины, - вкусный, конечно, но сам факт… (обещали разобраться). Про состав обеда и цену было обговорено заранее. В принципе - миской салата, большой национальной лепёшкой и чайником чая наестся можно. А выяснилось, что дополнительно или вместо можно ещё и шашлык заказать (тоже заранее).
В целом от экскурсии очень приятное впечатление.

Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
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