Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Групповая экскурсия в Горную Ингушетию

Открыть живописные ландшафты и средневековую архитектуру «изумруда» республики — Джейрахского ущелья

4.4
3 отзыва
В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать самые интересные и впечатляющие места Страны башен и легенд.

Перед вами предстанут величественные перевалы и ущелья.

Вы прогуляетесь в лабиринтах древних горных селений.

Прикоснетесь к легендам загадочных башенных комплексов и откроете выдающиеся образцы каменного зодчества ингушей.
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию

Что вас ожидает

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту из Владикавказа — через Дарьяльское ущелье. В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:

  • Башни Эрзи. Пересекая Терек, вы направитесь в Джейрах, к одному из крупнейших средневековых башенных комплексов. В Ингушетии их множество, и больше всего — в Эрзи. Здесь вы раскроете секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
  • Цей-Лоамский горный перевал. С высоты вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека — со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
  • Таргимская котловина. В самом сердце Горной Ингушетии вы прикоснетесь к старинным легендам и погрузитесь в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
  • Обед-ланч. В середине дня вас угостят национальными лепешками с творогом «чапильг», свежим салатом и травяным чаем или кофе.
  • Древний Эгикал. В крупнейшем башенном комплексе в Таргимской котловине вы встретите сотни построек некогда могущественного селения, рассыпанных по западному склону Цей-Лоамского хребта. А у четырех высоких башен Таргим узнаете о влиятельных ингушских династиях.
  • Башни Вовнушки. Далее вы осмотрите один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России». Услышите историю сказочных башен и выясните, какими удивительными преданиями овеяны сооружения.
  • Тхаба-Ерды. В завершение вы заедете в Ассинское ущелье, где на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России.

Организационные детали

  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах — 350 руб. /чел. Меню обеда: Чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + травяной чай или кофе.
  • Иностранным гражданам требуется оформление пропуска, подача документов за 45 дней

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе или минивене в группе до 20 человек. Километраж маршрута — 140 км.
  • В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды
🚩 Начало и место завершения: в центре города
Время проведения: в пятницу в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Алана
Алана
Меня зовут Алана, и мы с командой гидов, влюбленных в свой край, увлеченных историей и традициями наших предков, готовы повести вас за собой. Познакомить с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек и водопадов, открыть перед вами виды, от которых захватывает дух. Мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим ее мы.
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3 настоящих отзыва от туристов

В
14 июня 2021
Очень много времени отводиться на обед, люди едут смотреть красоты природы, а полтора часа на обед это чересчур.
Гид очень много говорит…. практически не делая пауз, с его слов он по профессии адвокат…..
Но красота Ингушетии компенсирует недостатки групповой поездки.
Е
23 мая 2021
Экскурсию могу порекомендовать только тем, кто как я обожает горные ландшафты. Мне хотелось увидеть нечто такое, что отличило бы Горную Ингушетию от горной Осетии, например, и гиду это удалось ! Тем, кто не чувствует магию гор и то обновление, которые горы дарят человеку, на экскурсии будет скучно. Гиду я благодарна за очень интересный рассказ от том, как живут ингуши сегодня, об истории этих завораживающих мест. Стоимость была весьма бюджетная, материал интересный, фотографии бомбические. В целом, осталось очень хорошее впечатление и от гида и от нашего водителя, который с безупречным чувством юмора добавил изюминки этому путешествию !
А
16 мая 2021
Это восторг! Экскурсовод является первоисточником и носителем культуры. Рассказал много, ответил на все вопросы) действительно знает историю, а главное дорожит культурой своего края. Рассказал все, начиная от 6 века до сегодняшнего дня. Абсолютно открытый человек, который получает удовольствие от того, что делает. ! Спасибо Вам. !

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