Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

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проливной дождь на пару локаций нас бы не повезли из-за состояния дороги).

Экскурсовод Адам отличный рассказчик (в отзывах видел, да и сам он говорил, что некоторые его критикуют, но, на наш взгляд, слушать его очень интересно).

Экскурсия очень ёмкая - интересных точек много, порадовало, что не было зависаний на долгие рассказы "у каждого столба". Немного не хватило, что не подвозили близко к башенному комплексу Таргим, - видели его только издали, но понимаю, что всё подробно очень сложно уместить в такую экскурсию.

Теперь о том, что больше всего подвержено критики в части комментариев к данной экскурсии - ОБЕД. Стоит отметить, что, действительно, организация данного момента не самая лучшая. Показалось, что сотрудники кафе (особенно молодые люди) не очень активны. Девушка официантка бегала, что есть сил с этажа на этаж, а, вот, ребята не очень ей помогали. Похоже, что вместо шашлыка из баранины, про который заранее было обговорено, подали шашлык из говядины, - вкусный, конечно, но сам факт… (обещали разобраться). Про состав обеда и цену было обговорено заранее. В принципе - миской салата, большой национальной лепёшкой и чайником чая наестся можно. А выяснилось, что дополнительно или вместо можно ещё и шашлык заказать (тоже заранее).

В целом от экскурсии очень приятное впечатление.