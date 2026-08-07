Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Вы отправитесь исследовать самые интересные и впечатляющие места Страны башен и легенд. Перед вами предстанут величественные перевалы и ущелья. Вы прогуляетесь в лабиринтах древних горных селений.
Прикоснетесь к легендам загадочных башенных комплексов и откроете выдающиеся образцы каменного зодчества ингушей.
Прикоснетесь к легендам загадочных башенных комплексов и откроете выдающиеся образцы каменного зодчества ингушей.
Описание экскурсии
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту из Владикавказа — через Дарьяльское ущелье. В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:
- Башни Эрзи. Пересекая Терек, вы направитесь в Джейрах, к одному из крупнейших средневековых башенных комплексов. В Ингушетии их множество, и больше всего — в Эрзи. Здесь вы раскроете секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
- Цей-Лоамский горный перевал. С высоты вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека — со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
- Таргимская котловина. В самом сердце Горной Ингушетии вы прикоснетесь к старинным легендам и погрузитесь в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
- Обед-ланч
- Древний Эгикал. В крупнейшем башенном комплексе в Таргимской котловине вы встретите сотни построек некогда могущественного селения, рассыпанных по западному склону Цей-Лоамского хребта. А у четырех высоких башен Таргим узнаете о влиятельных ингушских династиях.
- Башни Вовнушки. Далее вы осмотрите один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, ставший финалистом конкурса «Семь чудес России». Услышите историю сказочных башен и выясните, какими удивительными преданиями овеяны сооружения.
- Тхаба-Ерды. В завершение вы заедете в Ассинское ущелье, где на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России.
Организационные детали
Важно знать
- Для въезда в пограничную зону обязательно наличие паспорта РФ, для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
- Иностранным гражданам требуется оформление пропуска. Подача документов за 45 дней
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет
- Маршрут предполагает посещение святых мест. Пожалуйста, соблюдайте правила дресс-кода: закрытая одежда (брюки, платье или юбка ниже колен, кофта, футболка с закрытыми плечами), мужчинам не следует надевать шорты
Что входит в стоимость, а что — нет
- Все входные билеты включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается пикник-ланч по сет-меню (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными на месте)
- В горной Ингушетии ограничено количество мест для организации питания. Поэтому необходимо делать заказ заранее или брать перекус с собой. По маршруту обед ориентировочно в 15:00–15:30
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автобусе или минивэне в группе до 18 человек. Километраж маршрута — 140 км
- Башенные комплексы Эгикал, Таргим и Вовнушки мы осматриваем со смотровой площадки в сопровождении профессионального рассказа гида
- В зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети от 7 до 12 лет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана — Организатор во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 9969 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 301 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 7 авг 2026
Все очень понравилось
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Я осталась довольна от экскурсии! Описание и отзывы соответствуют реальности. Отдельное спасибо гиду Алехану, профессионал в этом деле, было очень интересно слушать. Виды завораживают, стоит того, чтобы поехать, однозначно!
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Получили от экскурсии гораздо больше чем ожидали! Отдельное огромное спасибо гида Алихану, максимально интересно, информативно и структурировано. Из-за того, что дорогу к комплексу Вовнушки размыло, поехали в комплекс Эрзи, но ни капли не пожалели!
+4
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Ингушетия пронзила меня в самое сердечко ❤️ гид Алихан это просто любовь❤️
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Е
Экскурсия интересная. Ингушетия впечатляет своей природой.
Единственное замечание ко времени проведения обеда. Он в самом конце экскурсии. На него тратится примерно 1,5 часа (с учетом очереди,в т. ч. на оплату даже при раннем бронировании). Лучше проводить его в середине пути или вообще отказаться.
К гиду Магомеду и водителю Вадиму вопросов нет, всё было отлично.
Единственное замечание ко времени проведения обеда. Он в самом конце экскурсии. На него тратится примерно 1,5 часа (с учетом очереди,в т. ч. на оплату даже при раннем бронировании). Лучше проводить его в середине пути или вообще отказаться.
К гиду Магомеду и водителю Вадиму вопросов нет, всё было отлично.
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П
Экскурсия очень понравилась - прекрасный маршрут, замечательные локации.
Сразу отмечу, что нам крайне повезло с погодой - светило солнце, видимость хорошая, дождя не было, поэтому хорошее состояние дорог (уверен, что в
Сразу отмечу, что нам крайне повезло с погодой - светило солнце, видимость хорошая, дождя не было, поэтому хорошее состояние дорог (уверен, что в
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