Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.