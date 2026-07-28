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Понять загадочный мир Ингушетии

Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
Ингушетия притягивает туристов своими тайнами и уникальной культурой.

На этой экскурсии вы окунетесь в мир древних башен и храмов, узнаете о строительстве боевых башен, которое занимало ровно год и один день,
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и о последствиях, если зодчий не укладывался в сроки.

Вы познакомитесь с ролью совета старейшин в жизни ингушей до присоединения к Российской империи и узнаете о строгих правилах сохранения памяти рода.

Вашему взору предстанут Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эрзи и главный ингушский храм Тхабаерды.

Поднявшись на смотровую площадку «Тямаж», вы сможете насладиться видом на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.

Эта экскурсия станет ключом к пониманию духа и сердца Ингушетии, ее великих традиций и богатой истории

5
165 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Погружение в уникальную культуру Ингушетии
  • 🏰 Осмотр древних башенных комплексов
  • 🏞 Восхитительные виды на Кавказские горы
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки по живописным местам
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортный трансфер включен в стоимость

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий по горной местности, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но условия могут быть более суровыми из-за снега и холода, что может усложнить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии

Что можно увидеть

  • Дарьяльское ущелье
  • Джейрахское ущелье
  • Ляжгинский водопад
  • Башенный комплекс Эрзи
  • Эгикхал
  • Храм Тхабаерды
  • Башенный комплекс Таргим
  • Храм Алби-Ерды

Описание экскурсии

Погружение в мир Ингушетии

Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.

Маршрут путешествия по Стране башен

  • Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.
  • Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье.
  • Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.
  • После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи, где начнётся ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.
  • На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.
  • Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал, колыбели Ингушетии.
  • Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.
  • При въезде в Джейрахский район мы посетим родовую боевую башню, я подробно расскажу, как эта башня строилась и для каких целей. Также вы сможете подняться до шестого яруса и полюбоваться видом на всё Джейрахское ущелье.
  • Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.
  • А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, с остановками для пеших прогулок и фотосессией. По желанию можно сделать привал на берегу речки для небольшого пикника с травяным чаем на костре
  • Трансфер на Chevrolet Niva включён в стоимость
  • Отдельно оплачивается питание, посещение природного заповедника «Эрзи» — 160 руб. /взрослого (есть льготные билеты), подъём по канатной дороге
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок по горной пересечённой местности, так как перепады высоты пеших прогулок от 200 до 300 метров
  • Так как Горная Ингушетия является приграничной зоной, всем совершеннолетним гостям Джейрахского района нужно иметь при себе паспорт РФ или спецпропуск, выданный погрануправлением Ингушетии путешественникам из зарубежных стран (обращаться за 2 месяца до экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 712 туристов
Меня зовут Руслан, и я гид-проводник по Ингушетии. У меня высшее юридическое образование. Более 18 лет проработал в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном музее-заповеднике на разных должностях, в том числе проводил экскурсии. Главная
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идея моих программ — показать свой горный край таким, какой он есть на самом деле, развеять любые негативные стереотипы об Ингушетии и познакомить поближе гостей с удивительной культурой, традициями, историей, архитектурой и природой этого загадочного уголка земли.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
160
4
4
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Е
Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
Во-первых, это масштабы. Когда стоишь на Цей-Лоамском перевале, а перед тобой до самого
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горизонта зелёные склоны… Фото этого не передают вообще. Масштаб ощущаешь только ногами.
Отдельный огромное спасибо нашему гиду Руслану. Человек реально живёт этим краем. Рассказывал не заученный текст, а настоящие истории: про то, как строили башни, какие здесь были обычаи, про легенды.
Что по факту:
- Организация: всё чётко, забрали вовремя, нигде не ждали.
- Темп: идеальный. Успеваешь и посмотреть, и пофотографироваться, и просто посидеть молча, глядя на красоту.
- Еда: обед у местных — это отдельный вид искусства. Тот самый чапильг с творогом и горячий чай на травах после прогулки по горам зашли очень хорошо.
В общем, уезжали с полным ощущением «перезагрузки». Огромное спасибо за этот день!

Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
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Наталья
Экскурсию, которая стала настоящим открытием, для нас провел Рустам. Маршрут был продуман до мелочей, а сама поездка прошла в максимально комфортной и дружеской атмосфере. Ингушетия покорила с первых минут.
Рустам не
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просто показал удивительный край - он влюбил нас в него. Мы увидели волшебную красоту природы: величественные башни на фоне гор, зелень ущелий и бескрайнее небо. Получили интересную информацию: от древней истории и вековых традиций до особенностей современной жизни местных жителей, прочувствовали местный колорит и взглянули на республику изнутри. Поразило не только знание истории, но и неподдельная человечность Рустама. Пара ситуаций в пути, стали для нас лучшей иллюстрацией местного кодекса чести.
Спасибо за этот урок доброты. Спасибо за Ваше гостеприимство, знания и любовь к своему делу!

Экскурсию, которая стала настоящим открытием, для нас провел Рустам. Маршрут был продуман до мелочей, а сама
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М
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы были под дымкой), но это не помешало насладиться красотой.

Экскурсовод везде ходил с нами (к
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водопадам, в горы), удивительно. Очень аккуратно и интересно преподносит информацию.

Мы были на экскурсии 22.06.26. Слветую всем (особенно девочкам) на эту экскурсию брать хорошие, удобные кроссовки + худи. У водопадов достаточно прохладно + в горах 2100+ м тоже не жарит. И, конечно, обязательно паспорт для прохождения границы

Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы
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А
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
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Ольга
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
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Снежана
Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных фактов узнали, в дороге ощущали себя в полной безопасности в руках опытного водителя!
Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных
Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных
Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных
Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных
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