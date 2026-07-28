Ингушетия притягивает туристов своими тайнами и уникальной культурой.
На этой экскурсии вы окунетесь в мир древних башен и храмов, узнаете о строительстве боевых башен, которое занимало ровно год и один день,
На этой экскурсии вы окунетесь в мир древних башен и храмов, узнаете о строительстве боевых башен, которое занимало ровно год и один день,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Погружение в уникальную культуру Ингушетии
- 🏰 Осмотр древних башенных комплексов
- 🏞 Восхитительные виды на Кавказские горы
- 🚶♂️ Пешие прогулки по живописным местам
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🚗 Комфортный трансфер включен в стоимость
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий по горной местности, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но условия могут быть более суровыми из-за снега и холода, что может усложнить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дарьяльское ущелье
- Джейрахское ущелье
- Ляжгинский водопад
- Башенный комплекс Эрзи
- Эгикхал
- Храм Тхабаерды
- Башенный комплекс Таргим
- Храм Алби-Ерды
Описание экскурсии
Погружение в мир Ингушетии
Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.
Маршрут путешествия по Стране башен
- Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.
- Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье.
- Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.
- После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи, где начнётся ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.
- На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.
- Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал, колыбели Ингушетии.
- Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.
- При въезде в Джейрахский район мы посетим родовую боевую башню, я подробно расскажу, как эта башня строилась и для каких целей. Также вы сможете подняться до шестого яруса и полюбоваться видом на всё Джейрахское ущелье.
- Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.
- А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, с остановками для пеших прогулок и фотосессией. По желанию можно сделать привал на берегу речки для небольшого пикника с травяным чаем на костре
- Трансфер на Chevrolet Niva включён в стоимость
- Отдельно оплачивается питание, посещение природного заповедника «Эрзи» — 160 руб. /взрослого (есть льготные билеты), подъём по канатной дороге
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок по горной пересечённой местности, так как перепады высоты пеших прогулок от 200 до 300 метров
- Так как Горная Ингушетия является приграничной зоной, всем совершеннолетним гостям Джейрахского района нужно иметь при себе паспорт РФ или спецпропуск, выданный погрануправлением Ингушетии путешественникам из зарубежных стран (обращаться за 2 месяца до экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 712 туристов
Меня зовут Руслан, и я гид-проводник по Ингушетии. У меня высшее юридическое образование. Более 18 лет проработал в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном музее-заповеднике на разных должностях, в том числе проводил экскурсии. Главная
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 165 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Друзья, если вы думаете, ехать или нет — однозначно ехать! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение.
Во-первых, это масштабы. Когда стоишь на Цей-Лоамском перевале, а перед тобой до самого
Во-первых, это масштабы. Когда стоишь на Цей-Лоамском перевале, а перед тобой до самого
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Экскурсию, которая стала настоящим открытием, для нас провел Рустам. Маршрут был продуман до мелочей, а сама поездка прошла в максимально комфортной и дружеской атмосфере. Ингушетия покорила с первых минут.
Рустам не
Рустам не
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М
Просто невероятный гид Руслан, невероятная Ингушетия. Нам немного не повезло с погодой (не было солнца, горы были под дымкой), но это не помешало насладиться красотой.
Экскурсовод везде ходил с нами (к
Экскурсовод везде ходил с нами (к
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А
Очень интересная и познавательная поездка с Русланом, горные пейзажи, памятники древней архитектуры, рассказы о быте горцев. Большое спасибо.
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понравилось все 🙌🙌🙌 посетили красивые места, столько впечатлений и красивых фото на память 😍 благодарю за экскурсию
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Экскурсия очень понравилась! Руслан провез по самым лучшим локациям, фотографировал с самых удачных ракурсов, много интересных фактов узнали, в дороге ощущали себя в полной безопасности в руках опытного водителя!
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Входит в следующие категории Владикавказа
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