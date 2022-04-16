Понять загадочный мир Ингушетии

Исследовать горный край через взаимосвязь природы, архитектуры, религии и уклада ингушской жизни

Индивидуальная
Ингушетия захватывает внимание любого, кто оказывается перед лицом ее таинственной красоты.

Но чтобы по-настоящему ощутить дух этой земли, нужно осознать, как он сформировался.

В историях о великих горских зодчих и врачевателях, законах чести и правилах почитания рода вы найдете ключ к сердцу Ингушетии и взглянете на легендарные башни с древними храмами совсем иначе.
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
Понять загадочный мир Ингушетии
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Что вас ожидает

Погружение в мир Ингушетии

Путешествуя по самым интересным уголкам республики, вы познакомитесь с самобытной культурой и укладом жизни ингушей. Я расскажу, почему зодчему отводился ровно год и один день на строительство боевой башни и что происходило, если строитель не укладывался в сроки. Вы узнаете, какую роль в жизни народа играл совет старейшин до присоединения к Российской империи. Кроме того, поговорим о строгих правилах сохранения памяти рода и необычных порядках в ингушских семьях, например, об отношениях зятя и тещи. Также вы услышите о местных особенностях адатов, свода законов горцев. И поразитесь высотам, которые достигли горцы в области народного врачевания.

Маршрут путешествия по Стране башен

  • Мы встретимся во Владикавказе или Магасе и отправимся по Военно-Грузинской дороге в Дарьяльское ущелье, по пути я расскажу о значении этой знаменитой артерии в разные исторические вехи.
  • Проехав через символичные ворота в Горную Ингушетию, вы окажетесь в необыкновенном Джейрахском ущелье.
  • Заедем на Ляжгинский водопад — один из самых красивых и крупных в регионе.
  • После перед вами предстанет первый башенный комплекс — Эрзи, где начнется ваше знакомство с памятниками Средневековой Ингушетии.
  • На смотровой площадке «Тямаж» вам откроется зрелищный вид на Главный Кавказский хребет и гору Казбек.
  • Далее спустимся в Таргимскую котловину, к древнему городищу Эгикхал, колыбели Ингушетии.
  • Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв., где собирался Мехк-кхел, совет старейшин. В период христианизации Ингушетии его переделали в церковь в древнегрузинском стиле.
  • В Гулойском ущелье поговорим о Шелковом пути — в верховьях ущелья вы увидите руины караван-сараев. Также здесь находится один из шедевров архитектурного зодчества древних ингушей — наскальные сторожевые неприступные башенные крепости Вовнушки.
  • Кроме того, я отвезу вас к остаткам христианского храма Алби-Ерды, воздвигнутого в начале 12 века легендарной царицей Тамарой.
  • А в завершение вы полюбуетесь с обзорной площадки еще одним старинным башенным комплексом — Таргимом.

Организационные детали

  • Экскурсии проходит, в основном, на автомобиле, с остановками для пеших прогулок и фотосессий. По желанию можно сделать привал на берегу речки для небольшого пикника с травяным чаем на костре.
  • Трансфер включен в стоимость. Отдельно оплачивается питание; посещение природного заповедника «Эрзи» — 150 руб. /взрослого, есть льготные билеты; подъем по канатной дороге
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок по горной пересеченной местности
  • Так как Горная Ингушетия является приграничной зоной, всем совершеннолетним гостям Джейрахского района нужно иметь при себе паспорт РФ или спецпропуск, выданный погрануправлением Ингушетии путешественникам из зарубежных стран.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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