Ингушетия притягивает туристов своими тайнами и уникальной культурой.На этой экскурсии вы окунетесь в мир древних башен и храмов, узнаете о строительстве боевых башен, которое занимало ровно год и один день,

и о последствиях, если зодчий не укладывался в сроки. Вы познакомитесь с ролью совета старейшин в жизни ингушей до присоединения к Российской империи и узнаете о строгих правилах сохранения памяти рода. Вашему взору предстанут Ляжгинский водопад, башенный комплекс Эрзи и главный ингушский храм Тхабаерды. Поднявшись на смотровую площадку «Тямаж», вы сможете насладиться видом на Главный Кавказский хребет и гору Казбек. Эта экскурсия станет ключом к пониманию духа и сердца Ингушетии, ее великих традиций и богатой истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий по горной местности, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но условия могут быть более суровыми из-за снега и холода, что может усложнить пешие прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.